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Ученые из Швеции установили эмпирическим путем, как определить больного человека по лицу.
Как сообщает Life.ru, результаты эксперимента опубликованы в научном издании Proceedings of the Royal Society. В ходе исследования ученые наблюдали за тем, могут ли участники эксперимента сами понять, болеет тот или иной человек или нет.
Людям показывали фотографии добровольцев, которые были заражены эндотоксином — бактериальным токсическим веществом.
Исследование показало, что 62% участника эксперимента сумели правильно идентифицировать больных людей.
В частности, о болезненном состоянии людей на фотографиях говорили такие признаки, как бледные губы с опущенными уголками, припухлость лица, тяжелые веки и покрасневшие глаза.
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