Фото: 300experts.ru

Ученые из Швеции установили эмпирическим путем, как определить больного человека по лицу.

Как сообщает Life.ru, результаты эксперимента опубликованы в научном издании Proceedings of the Royal Society. В ходе исследования ученые наблюдали за тем, могут ли участники эксперимента сами понять, болеет тот или иной человек или нет.

Людям показывали фотографии добровольцев, которые были заражены эндотоксином — бактериальным токсическим веществом.

Исследование показало, что 62% участника эксперимента сумели правильно идентифицировать больных людей.

В частности, о болезненном состоянии людей на фотографиях говорили такие признаки, как бледные губы с опущенными уголками, припухлость лица, тяжелые веки и покрасневшие глаза.