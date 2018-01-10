Четыре школьницы из камчатского села Усть-Большерецк спасли своего одноклассника, провалившегося под лед во время катания с горки. Об этом пишет "Российская газета".

Как сообщает издание, инцидент произошел еще 4 января, но известно об этом стало только сейчас. Дети катались с горки рядом с рекой Амчигача. В какой-то момент мальчик съехал со склона, выкатился на лед и, не сумев затормозить, провалился в полынью.

Девочки кинулись на помощь своему другу. Мальчик с головой ушел под воду, но вынырнул, его стало нести течением, а ледянка сразу утонула. Одна из девочек протянула ему свою ледянку и при помощи подруг вытянула одноклассника.

Затем школьницы сняли с мальчика мокрый пуховик, дали теплые варежки и проводили до дома. В МЧС говорят, что девочек представят к ведомственным наградам.