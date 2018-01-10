Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Алтайский край официально присоединился к регионам, где проходит сбор подписей за выдвижение действующего президента Владимира Путина на новые выборы в марте 2018 года. В среду, 10 января, представители регионального Общероссийского народного фронта пригласили журналистов на один из пяти пунктов сбора в Барнауле. Рассказываем, с какими словами барнаульцы ставят свои подписи, а также что говорят противники Путина.

Что сказали барнаульцы в беседе с корреспондентом портала Amic.ru

Почему пришли и как узнали?

Дмитрий, студент: "Я узнал в молодежном совете депутатов Индустриального района, меня никто не заставлял, в университете вообще пока каникулы, там никаких объявлений не было. Всё добровольно".

Тамара Михайловна, пенсионер: "Я пришла в торговый центр и случайно увидела, но знала, что идёт сбор подписей".

Кого ещё из потенциальных кандидатов знаете?

Борис, пенсионер: "Не из кого выбирать. Там 63 человека. А кто, кроме него? Я всегда за него голосую. Путин — это надежда, опора, уверенность. Вы же журналист, вы всё это лучше меня знаете, а задаёте такие вопросы".

Тамара Михайловна, пенсионер: "Я была в шоке, когда узнала, что Собчак идёт на выборы. С ее образом жизни и в президенты — постыдилась бы. Я бы не дала своему сыну на ней жениться, а этот женился (Максим Виторган — актёр, муж Ксении Собчак — прим.ред.)

Дмитрий, студент: "Из других кандидатов знаю Собчак и Жириновского. Навального, по-моему, не допустили".

А почему не за Собчак, ведь молодая, вроде вам ближе?

Виктория, студентка: "Вот именно, что молодая. Путин более опытный".

А не смущает, что он у власти уже почти 18 лет?

Дмитрий, студент: "Пока что войны нет. И страна развивается, пусть и не быстро. Все нормально".

Тамара Михайловна, пенсионер: "Путина мы знаем и верим ему, он вон сколько лет работает, и нас все устраивает. Наш край богатый, пенсионерам здесь живётся хорошо. И в стране всё нормально. А другой придет и начнет всё менять".

Что говорят противники Путина?

Там, на месте, таких мы сами не встретили. Но девушки, собирающие подписи, рассказали о нескольких случаях.

"Сегодня к нам подошёл мужчина и сказал, что за нас стыдно, раз мы за Путина. Вчера подходили и удивлялись, что мы не за Навального. Много молодых за Навального, видя нас в этой форме, даже в спину что-то говорят", — рассказала сборщица Татьяна.

Что это за сбор подписей?

Владимир Путин идёт на выборы президента 18 марта 2018 года самовыдвиженцем. Для регистрации ему требуется собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей. В Алтайском крае это примерно семь тысяч подписей.

Член регионального штаба, руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк рассказал, что точки сбора есть в Барнауле (торговые центры "Пионер", "Галактика", "Огни", "Волна" и автовокзал), Бийске (ТЦ "Васильевский пассаж") и Рубцовске (ТЦ "Россия"), они работают каждый день с 12 до 20 часов до 31 января. Чтобы подписаться, нужно быть жителем региона старше 18 лет и предоставить паспортные данные.