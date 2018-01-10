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Нам живётся хорошо, мы за Путина: как в Барнауле проходит сбор подписей

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Что говорят сторонники и противники президента в точках сбора подписей в его поддержку

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Алтайский край официально присоединился к регионам, где проходит сбор подписей за выдвижение действующего президента Владимира Путина на новые выборы в марте 2018 года. В среду, 10 января, представители регионального Общероссийского народного фронта пригласили журналистов на один из пяти пунктов сбора в Барнауле. Рассказываем, с какими словами барнаульцы ставят свои подписи, а также что говорят противники Путина.

Что сказали барнаульцы в беседе с корреспондентом портала Amic.ru

Почему пришли и как узнали?

Дмитрий, студент: "Я узнал в молодежном совете депутатов Индустриального района, меня никто не заставлял, в университете вообще пока каникулы, там никаких объявлений не было. Всё добровольно".

Тамара Михайловна, пенсионер: "Я пришла в торговый центр и случайно увидела, но знала, что идёт сбор подписей".

Кого ещё из потенциальных кандидатов знаете?

Борис, пенсионер: "Не из кого выбирать. Там 63 человека. А кто, кроме него? Я всегда за него голосую. Путин — это надежда, опора, уверенность. Вы же журналист, вы всё это лучше меня знаете, а задаёте такие вопросы".

Тамара Михайловна, пенсионер: "Я была в шоке, когда узнала, что Собчак идёт на выборы. С ее образом жизни и в президенты — постыдилась бы. Я бы не дала своему сыну на ней жениться, а этот женился (Максим Виторган — актёр, муж Ксении Собчак — прим.ред.)

Дмитрий, студент: "Из других кандидатов знаю Собчак и Жириновского. Навального, по-моему, не допустили".

А почему не за Собчак, ведь молодая, вроде вам ближе? 

Виктория, студентка: "Вот именно, что молодая. Путин более опытный".

А не смущает, что он у власти уже почти 18 лет?

Дмитрий, студент: "Пока что войны нет. И страна развивается, пусть и не быстро. Все нормально".

Тамара Михайловна, пенсионер: "Путина мы знаем и верим ему, он вон сколько лет работает, и нас все устраивает. Наш край богатый, пенсионерам здесь живётся хорошо. И в стране всё нормально. А другой придет и начнет всё менять".

Что говорят противники Путина?

Там, на месте, таких мы сами не встретили. Но девушки, собирающие подписи, рассказали о нескольких случаях. 

"Сегодня к нам подошёл мужчина и сказал, что за нас стыдно, раз мы за Путина. Вчера подходили и удивлялись, что мы не за Навального. Много молодых за Навального, видя нас в этой форме, даже в спину что-то говорят", — рассказала сборщица Татьяна.

Что это за сбор подписей?

Владимир Путин идёт на выборы президента 18 марта 2018 года самовыдвиженцем. Для регистрации ему требуется собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей. В Алтайском крае это примерно семь тысяч подписей. 

Член регионального штаба, руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк рассказал, что точки сбора есть в Барнауле (торговые центры "Пионер", "Галактика", "Огни", "Волна" и автовокзал), Бийске (ТЦ "Васильевский пассаж") и Рубцовске (ТЦ "Россия"), они работают каждый день с 12 до 20 часов до 31 января. Чтобы подписаться, нужно быть жителем региона старше 18 лет и предоставить паспортные данные.

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Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.01.2018 13:53
- гость -

Либерасты, фас!

0  0
10.01.2018 13:54
- гость -

Как заглянуть в параллельную вселенную, и узнать, что было бы, если бы президентом был другой?

0  0
10.01.2018 13:56
- гость -

Сбор блюдолизов, расставшихся с моралью и совестью.

0  0
10.01.2018 13:57
Vanadiy2014

Устал делать рукалицо, читая сторонников. Объяснения такими фразами, что аж до карикатурности, есть даже пресловутое "если не путин то кот".

0  0
10.01.2018 13:58
Гостю 13:54

Президент именно тот, которого мы выбрали и выбираем. Вселенная тут ни причем.

0  0
10.01.2018 13:58
- гость -

10.01.2018 13:56
- гость -

Учитесь уважать чужое мнение и чужой выбор.

0  0
10.01.2018 14:00
- гость -

Вот странно - идет незаконное мероприятие по выдвижению на 4 срок, в то время когда по Конституции 2 срока подряд - конституционный предел!!! Идет прямое открытое попрание основного закона страны - и никто их не задерживает и даже зеленкой не обливает...

0  0
10.01.2018 14:00
- гость -

13:53
Петрушка, ты хоть читать то успеваешь?

0  0
10.01.2018 14:00
- гость -

10.01.2018 13:58
- гость -
10.01.2018 13:56
- гость -

Учитесь уважать чужое мнение и чужой выбор.

Это вы путину и ЕР скажите

0  0
10.01.2018 14:01
Света К.

0  0
10.01.2018 14:02
Света К.

Стали более лучше одеваться.

0  0
10.01.2018 14:03
Пацифист

"Путин — это надежда", с этим вообще не поспоришь, она ж бессмертна тоже

0  0
10.01.2018 14:05
- гость -

Тамара Михайловна невменяемая.

0  0
10.01.2018 14:05
- гость -

10.01.2018 13:53
- гость -
Либерасты, фас!

Ты хоть смысл этого понятия знаешь? если бы не либерализм, то тебя, ка и твоего прадедушку, так бы и продавали вместе со всей деревенькой.

0  0
10.01.2018 14:06
- гость -

Выбирают непонятно кого, а потом опять кричат что садики у них дорожают, бензин дорожает и зарплаты маленькие.

0  0
10.01.2018 14:06
- гость -

Вот поэтому я в последнее время вообще в споры не лезу: чем хуже - тем лучше.

0  0
10.01.2018 14:06
- гость -

Нам живётся хорошо, мы за Путина
---
нам живется плохо мы за *** Леху)))

0  0
10.01.2018 14:07
- гость -

надо пойти расписаться

0  0
10.01.2018 14:08
- гость -

10.01.2018 14:05
- гость -
"Ты хоть смысл этого понятия знаешь? если бы не либерализм, то тебя, ка и твоего прадедушку, так бы и продавали вместе со всей деревенькой."
да его вместе со страной давно, это, того.

0  0
10.01.2018 14:11
- гость -

Хотелось бы увидеть вживую Тамару Михайловну и её сына!!!

0  0
10.01.2018 14:12
- гость -

Вчера в очереди возле кабинета терапевта, две пенсионерки жаловались на маленькие пенсии, невозможность получить талон к врачу, обилие платных мед.услуг.

Но Путин, по их мнению , тут не причём, во всём виноваты американцы, ну и Трамп , конечно

0  0
10.01.2018 14:13
- гость -


Нарушение Конституции РФ!

Статья 81
...
3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

0  0
10.01.2018 14:13
- гость -


10.01.2018 14:11
- гость -

Хотелось бы увидеть вживую Тамару Михайловну и её сына!!!

-----------------
Сын - это Павсекакий.

1  0
10.01.2018 14:15
Влад

Если он самовыдвиженец , то причем тут региональный исполком ОНФ ( общенациональный народный фронт).

А что ни кто не упоминает Грудина?

0  0
10.01.2018 14:15
гость

10.01.2018 13:53
- гость -
Либерасты, фас!

++++++++++++++++++++++!!!

Еще, русофобы, фас!

0  0
10.01.2018 14:16
Vanadiy2014

10.01.2018 14:12
- гость -
Но Путин, по их мнению , тут не причём, во всём виноваты американцы, ну и Трамп , конечно

Так они и говорили? Про американцев, про Трампа? Вы же не станете тут врать или петросянить?

0  0
10.01.2018 14:16
гость

10.01.2018 14:06
- гость -
нам живется плохо мы за *** Леху)))

Прикольно, а рифма случайно получилась?

0  0
10.01.2018 14:17
месный

10.01.2018 14:13
- гость -

вот изза этого "подряд" и был медвед а после него это уже не подряд считается

0  0
10.01.2018 14:17
- гость -

Почему не поясняют, что если за одного подпись поставил, то за другого кандидата не имеешь право подписать.

0  0
10.01.2018 14:17
гость

10.01.2018 14:05
- гость -

Я бы либерализм и леберастизм не путал

0  0
10.01.2018 14:20
- гость -

Где список остальных кандидатов? надо сначала ознакомиться с их программами, может кто другой есть достойный.

0  0
10.01.2018 14:21
- гость -

Пересидент Прежнев?

0  0
10.01.2018 14:22
- гость -

10.01.2018 14:17
месный

По этому поводу есть разъяснение КС РФ от 05.11.1998 года № 134-О - "Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения", не допускает".

0  0
10.01.2018 14:22
Павсекакий

"Сын - это Павсекакий."
----
У Тамары Михайловны нет сына. Она всю жзнь проработала судьёй, никогда не шла против руководства, поэтому получает достойную пенсию.

0  0
10.01.2018 14:22
гость


Недосидент Недоанальнов?

0  0
10.01.2018 14:23
- гость -

Смотрю CNN там говорят что из всех кандидатов Aмерику устраивает только Путин.

0  0
10.01.2018 14:25
ололо

опять про Конституцию и два срока ПОДРЯД...
а если так:
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
Претензий нет?

0  0
10.01.2018 14:27
Александр Чуваев

Пользуясь случаем, пожелаю удачи на выборах, Павлу Николаевичу Грудинину.

0  0
10.01.2018 14:28
- гость -

А че еще от быдла было ожидать) Азазаз выбрать не из кого. На столе стоит тарелка с биоматериалом из заднего прохода и больше ничего. Значит его надо употребить? Страна холопов потомственных

0  0
10.01.2018 14:28
Тамара Михайловна

Наш край богатый, пенсионерам здесь живётся хорошо

0  0
10.01.2018 14:29
- гость -

Чего докопались до Тамары Михайловны? Она выразила СВОЮ волю. имеет право. Это ЕЕ выбор, и этот выбор надо УВАЖАТЬ. Что мешает каждому их брызжущих здесь ядом поставить подпись за своего, милого именно вашему сердцу, кандидат? Или только на написание комментариев и способны?

0  0
10.01.2018 14:30
- гость -

Борис, пенсионер: "Не из кого выбирать. Там 63 человека. А кто, кроме него? Я всегда за него голосую. Путин — это надежда, опора, уверенность. Вы же журналист, вы всё это лучше меня знаете, а задаёте такие вопросы".

Вот поэтому и живет так. Потому, что "журналист" лучше тебя знает... А почему кто-то "знает" больше тебя, ведь это ТЫ принимаешь решения за СЕБЯ.

0  0
10.01.2018 14:31
Бладимир

Опять эта Конституция! Забудьте уже про неё!

0  0
10.01.2018 14:32
гость

10.01.2018 14:25
ололо

А у меня нет. Но лучше Путин по два. А кто между сроками - пофиг. Но у русофобов будет куча претензий

0  0
10.01.2018 14:32
Барик Обамян

Ну ладно пенсионерки, понятно, ну молодёжь, ведь путин уйдёт, рано или поздно, а что они свои детям, будут говорить, нас заставляли, мы не могли по другому, такое время было, фу, противно и омерзительно

0  0
10.01.2018 14:32
- гость -

А кто придумал в конституцию прописать 2 срока и зачем? Мне просто интересно всегда было, при СССР никаких же подобных ограничений не было, если народ выбирает то почему нельзя быть сколько выбирают?
ЗЫ: голосовать буду не за него.

0  0
10.01.2018 14:32
многодетный

А где Карлин ? Он в числе первых должен был поддержать . От партии надо было идти и никто сейчас не собирал-бы подписи, не надо было привлекать людей или это и есть обеспечение 20 млн работой ? Не понятно зачем Путин все это затеял, может свободный счет с неограниченными финансовыми возможностями, ведь олигархи с "удовольствием " хотят помощь ВВП ?, Владимиру Владимировичу Путину ... не путать с внутренним валовым продуктом, ему они точно помогать не будут.

0  0
10.01.2018 14:32
гость

10.01.2018 14:31
Бладимир
Опять эта Конституция! Забудьте уже про неё!

Счас, так и до госпереворота не далеко

0  0
10.01.2018 14:33
- гость -

"Наш край богатый, пенсионерам здесь живётся хорошо."
- откуда она? где это сказочное место? Германия?

0  0
10.01.2018 14:34
Дмитрий, студент

Пока что войны нет. И страна развивается, пусть и не быстро. Все нормально.

0  0
10.01.2018 14:34
гость

10.01.2018 14:28
Тамара Михайловна
Наш край богатый, пенсионерам здесь живётся хорошо

Я бы поспорил, но соглашусь, что при Навальном (Иванове, Петрове, Сидорове) лучше не будет

0  0
10.01.2018 14:35
- гость -

10.01.2018 14:17
гость
10.01.2018 14:05
- гость -

Я бы либерализм и леберастизм не путал

А он только один. Все остальное попытка (удачна надо признать) ошельмовать понятие свободы, на которую мы имеем право по факту своего рождения. Но Тамарам Михайловнам этого не разъяснить... поэтому все будет печально у нас...

0  0
10.01.2018 14:35
- гость -

10.01.2018 14:29 - гость -
Мешает то, что этого кандидата не допустили, "нарисовав" фиктивную судимость по тяжкой статье.

0  0
10.01.2018 14:35
месный

10.01.2018 14:29
- гость -

дак не зарегистрировали этого кандидата-то

0  0
10.01.2018 14:36
4ugun


10.01.2018 14:25
ололо
опять про Конституцию и два срока ПОДРЯД...
а если так:
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
Претензий нет?
=========================
Нет, если их выбирает народ, то каике вообще проблемы?

0  0
10.01.2018 14:36
гость

10.01.2018 14:34
Дмитрий, студент
Пока что войны нет. И страна развивается, пусть и не быстро. Все нормально.

Студенты просто не знают, что России тысячу лет и никогда за тысячу лет она быстро не развивалась. Потому что имеет самую большую территорию в мире. Вот территорию раздать и развитие быстрей пойдет

0  0
10.01.2018 14:36
месный

10.01.2018 14:35
- гость -
дак ещё и закон потом подредактировали специально для этого

0  0
10.01.2018 14:37
гость

10.01.2018 14:35
- гость -

Не соглашусь, либерализм и леберастизм друг от друга отличаются, также, как социализм от того, что у нас в СССР было построено

0  0
10.01.2018 14:39
сборщица Татьяна

Лучше бы пришли и подпись поставили, а не разглагольствовали тут попусту.

0  0
10.01.2018 14:40
месный

10.01.2018 14:39
сборщица Татьяна

а против можно ?

0  0
10.01.2018 14:41
гость

10.01.2018 14:36
месный

Ну так и закон законно редактировали. Для этого надо выбрать депутатов, а они законны принимают. Можно еще по другому, собраться на площади, пожечь правоохранителей и отредактировать власть. В других странах так делают

0  0
10.01.2018 14:41
гость

10.01.2018 14:40
месный

А кто запрещает? Только 18 марта

0  0
10.01.2018 14:42
гость

10.01.2018 14:35
месный

Так по закону не зарегистрировали то

0  0
10.01.2018 14:43
- гость -

10.01.2018 14:34 гость
"при Навальном (Иванове, Петрове, Сидорове) лучше не будет"

Как говорили в Демократической Республике Конго: "нет ничего слаще репы, а президента лучше, чем Мобуту"

0  0
10.01.2018 14:43
- гость -

А зачем вся эта клоунада? Если Его уже решили еще на 6 лет оставить.

0  0
10.01.2018 14:46
4ugun


10.01.2018 14:35
месный
дак не зарегистрировали этого кандидата-то
=====================
Ну просто у кандидата с лейтмотивом "борьба с коррупцией" судимость за коррупцию.
Мне просто кажется, что нас учат любить люди с провалившимися носами.

0  0
10.01.2018 14:46
Борис, пенсионер

Не из кого выбирать. Там 63 человека. А кто, кроме него? Я всегда за него голосую. Путин — это надежда, опора, уверенность.

0  0
10.01.2018 14:47
гость

10.01.2018 14:43
- гость -
Как говорили в Демократической Республике Конго: "нет ничего слаще репы, а президента лучше, чем Мобуту

Как сейчас говорят в Самой Демократической Республике Мира США: "нет ничего слаще демократии, а президента лучше, чем Хилари"

0  0
10.01.2018 14:48
- гость -

и нужно оно вам тут усираться спорить?

0  0
10.01.2018 14:49
гость

10.01.2018 14:46
Борис, пенсионер

Я голосую не поэтому. Кто придет на новенького воровать будет на новенького. И воров с собой новеньких приведет и голодных. Для этого они к кормушке и лезут.

0  0
10.01.2018 14:50
- гость -

10.01.2018 14:47
гость

прикинь если бы выбрали Хиллари

0  0
10.01.2018 14:51
- гость -

10.01.2018 14:49
гость

Ты Путина и всю Россию ворами назвал, как это мило.

0  0
10.01.2018 14:54
- гость -

Пасматрити как Россия при Путине расцвела. Зарплаты в разы выросли. Топливо дешевеет, больницы оптимизировали. Эта я ещё малчу про абразаванье.

0  0
10.01.2018 14:56
Red Air Balloon

Спасибо тебе наш ПрезидентВ.В. мы всегда за тебя.ведь это ты позволил нам воровать.и хранить деньги в обшорах.спасибо тебе ведь это ты не разрешаеш нас сажать в тюрьмы.ведь ты позволяешь нам покупать яхты и недвижимость за границей.ведь ты нам разрешаешь повышать себе зарплату не смотря на тяжолое экономическое положение в стране.спасибо тебе что наши жоны и дети уже за рубежом в ненависных нам странах.мы за тебя

0  0
10.01.2018 15:09
- гость -

Дмитрий, студент: "Пока что войны нет. И страна развивается, пусть и не быстро. Все нормально".
-----------

Войны нет? А как же война в Украине и Сирии? Трупы есть, а войны нет. Страна развивается? Ну да больше миллиардеров, больше нищих, развитие чувствуется.

0  0
10.01.2018 15:11
- гость -

10.01.2018 15:09
- гость -
Вовкина Империя расцвела при высоких ценах на нефть...при низких же она закатывается.

0  0
10.01.2018 15:14
гость

10.01.2018 14:51
- гость -

Главное, что ты понял, что те, кто к власти рвутся, как минимум, еще хуже

0  0
10.01.2018 15:15
- гость -

Вот я вспоминаю как у нас Ельцина любили. Свободу нам даровал и демократию. А что сейчас о нем говорят? А всё просто, большая часть населения подвержена пропаганде, с её отключением всё резко меняется.

0  0
10.01.2018 15:16
гость

10.01.2018 14:54
- гость -

Спроси у папки, че было в 90-х, когда ты в садик ходил. И почитай книжки, чтобы понять, когда в стране было лучше

0  0
10.01.2018 15:16
- гость -

15:14, хуже уже быть не может.

0  0
10.01.2018 15:16
4ugun


10.01.2018 14:56
Red Air Balloon
Спасибо тебе наш ПрезидентВ.В. мы всегда за тебя.ведь это ты позволил нам воровать.и хранить деньги в обшорах.
=========================
Справедливости ради, перед приходов В.В. просто воровали еще больше и хранили прям здесь, ничего не боясь. Сейчас надо уже что-то придумывать, где-то прятаться. Даже обналичка стала в разы сложнее.

0  0
10.01.2018 15:18
гость

Хорошо было при Ельцине. Россия цвела. Зарплаты в разы росли. Топливо дешевело, больницы разрастались. А какое было абразаванье

0  0
10.01.2018 15:20
гость

10.01.2018 15:16
- гость -
хуже уже быть не может

Бедняга... За выступления против власти расстреливали. Не уверен, что это было лучше

0  0
10.01.2018 15:22
гость

10.01.2018 15:11
- гость -

Российская империя уже тысячу лет закатывается. Если русофобы к власти придут, то быстро закатится

0  0
10.01.2018 15:22
- гость -

10.01.2018 15:16
4ugun

Со временем вовкина "вертикаль власти™" войдёт во все мировые учебники криминологии, будет даже отдельный факультатив часов на 80.

0  0
10.01.2018 15:23
- гость -

А меня вот что беспокоит: за 24 года президентства Путина вырастет поколение людей, которые не будут знать, как жить без Путина. И это большая проблема! Вот умрет Путин, и что они будут делать? Возможен всплеск психологических стрессов, нарушится политическая стабильность, нарастет шатание в массах и брожение умов... Этого надо избежать! Поэтому предлагаю взять образец ДНК Путина и уже сейчас начать выращивание его клона, чтобы ко дню D, лет через 20-30 клон стал уже взрослым и здравомыслящим человеком. Причем во избежание всяческих рисков и случайностей клонов надо выращивать сразу три: Путин-2, Путин-3 и Путин-4. Это и политически оправдано: после смерти Путина-1 назначаются вполне демократические выборы, и пусть народ сам выбирет, кто будет президентом - Путин-2, Путин-3 или Путин-4.

0  0
10.01.2018 15:24
гость

10.01.2018 14:56
Red Air Balloon
Спасибо тебе наш ПрезидентВ.В. мы всегда за тебя.ведь это ты позволил нам воровать.и хранить деньги в обшорах.
=========================

Храните, только если без денег останетесь, ваши проблемы. И не обижаетесь, если за вами завтра придут, не визжите, что ваше дело сфабриковано

0  0
10.01.2018 15:24
- гость -

15:20, врешь ты всё. У меня дед выступал, и не расстреляли. Правда в Сибирь сослали.

0  0
10.01.2018 15:24
дЕН

Родина ждет героев , а рожает дураков!!! А вообще хорошо на русском Ване ездить.

0  0
10.01.2018 15:25
- гость -

10.01.2018 15:22
гость
Если русофобы к власти придут, то быстро закатится

Всю эту тысячу лет ей правили немецкие ставленники госдепу. Напомни мне хоть одного русского правителя руси.

0  0
10.01.2018 15:28
Еж

Всем вышеотписавшимся... А за кого?? Ну все все поняли что Путин вор! За кого голосовать? А так вы же умные, вы же на выборы то не пойдете! Проще же стоять в стороне говорить, что все плохо, но не говорить, что делать, боясь что тебя "заклюют" за твои мысли! Давайте за Жириновского! Давно же не было мировой войны! От прям у америки Трамп у нас - Вольфыч! Или за Собчак с Навальным! А то 90-е прошли хочется той романтики беспредела! Когда страну пилили не внутри, а снаружи! За Грудинина давайте "топить"! А что 70 лет коммунизм строили! Так давайте все по новой! Через гражданскую войну! А лучше за Явлинского! Прикиньте как человек офигеет! 20 лет в президенты метил по инерции и тут "стрельнет"! Он походу уже сам не верит в себя поэтому ничего и не обещает! За Виктора Черепнина! А то человек безработный, а тут такое место! Пусть поживет нормально! Нет будем за Василия Пугачёва! В истории один Пугачев был путь второй будет!

0  0
10.01.2018 15:28
гость

10.01.2018 15:23
- гость -

Проблема будет если русофобы победят, а если коммунисты, нет так страшно. В Китае у власти коммунисты, вторая экономика мира

0  0
10.01.2018 15:30
- гость -

Через гражданскую войну!

- это WIN тысячелетия, ни в одной гражданочке никогда не загибалась 15 миллионов сограждан. Как любит говорить поцреотня - "Можем повторить"

0  0
10.01.2018 15:31
Ротенберги

Путин - наш президент!

0  0
10.01.2018 15:31
гость

10.01.2018 15:28
Еж

Ну, как то так... Иначе будет только хуже... Пройдет русофобская истерия, там можно подумать. Пока, я бы не рисковал...

0  0
10.01.2018 15:31
- гость -

10.01.2018 15:28
гость
В Китае у власти коммунисты, вторая экономика мира

Спроси у папки, что за коммунисты правят Китаем.

0  0
10.01.2018 15:33
Purple Ring

Приходит Дед Мороз в ЦИК:
-Здравствуйте, зарегистрируйте меня, пожалуйста, кандидатом в президенты.
Памфилова:
- Да вы в своём уме!? Вы же живёте в каком-то своём мире и понятия не имеете, как живётся простому народу! Когда вы приезжаете, то везде чисто, полные столы еды, все нарядные, и вы думаете, что все всегда так и живут! Когда вы делаете подарки людям, то делаете это за их же счёт, а пафосу столько, будто это лично от вас! На разные шоу, вам никаких народных денег не жалко, готовы всё спустить! А пенсионеры...!? Такое впечатление, что для вас их вообще не существует! И вообще, никто не видел вашей программы кандидата в президенты...- неожиданно замолкает, грустнеет. - Блин, всё сходится, придётся регистрировать.

0  0
10.01.2018 15:33
гость

Русофобские либерасты хотят повторить гражданскую войну. Они на майдане уже повторили

0  0
10.01.2018 15:33
гость

10.01.2018 15:31
- гость -
Спроси у папки, что за коммунисты правят Китаем

Спроси у папки, что такое коммунизм

0  0
10.01.2018 15:34
- гость -

10.01.2018 15:28
Еж

А за кого?? Ну все все поняли что Путин вор! За кого голосовать? А так вы же умные, вы же на выборы то не пойдете! Проще же стоять в стороне говорить, что все плохо, но не говорить, что делать, боясь что тебя "заклюют" за твои мысли! Давайте за Жириновского!

Дешёвая разводка. Ты не Ёж, ты крыса в ежовой шкуре.

0  0
10.01.2018 15:39
- гость -

10.01.2018 15:33
гость

Мы привыкли думать, что у современного социализма должно быть совершенно другое лицо, например, такое как у Северной Кореи. Диктатор-деспот во главе партии, серая униформа, массовые казни и показные рыдания на похоронах отца нации. А еще голод, отсутствие современных технологий и запрет на въезд иностранцам. Такой образ совершенно не вяжется с современными небоскребами Пекина или мировыми бизнес-центрами Шанхая. А с количеством зарубежных специалистов в промышленном Гуанджоу могут разве что потягаться Лондон или Дубаи. Коммунизм по-китайски особенный, и здесь точно не хотят повторять судьбу Советского Союза.

"Мы заметно преувеличиваем эту "красную идею" в Китае. Было даже такое выражение: "В Китае слишком много красного". Это когда особенно в двухтысячные годы народ, да, в общем, не только народ, а чиновники, мягко говоря, боролись с этими красными лозунгами "вперед, к победе коммунизма". Китаю самому надоела эта коммунистическая идея как идея, которую постоянно навязывают тебе", — считает руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.

В Китае давно отказались от коммунистической идеи всеобщего равенства. Это общество, также как и любое другое, разделено на богатых и бедных.

Вот, например, обычный день из жизни китайской молодежи. Гонки на дорогих авто, прогулки на яхтах, личные самолеты для рейсов в любую точку мира. Конечно, такой отдых могут себе позволить только миллионеры, а их, по последним данным, в стране целый миллион. А в 2015 году китайские богачи установили новый рекорд. Впервые Китай обогнал США по количеству долларовых миллиардеров. Их в КНР почти 600

0  0
10.01.2018 15:40
гость

Приходит Санта Клаус в ЦИК:
-Здравствуйте, зарегистрируйте меня, пожалуйста, кандидатом в президенты.
Памфилова:
- Да, да заходите!!! Вы же живёте в своём мире и понятия не имеете, как живётся простому народу! Когда вы приезжаете, то везде чисто, полные столы еды, все нарядные, и вы думаете, что все всегда так и живут! Когда вы делаете подарки людям, то делаете это за денег, перечисленных на ваш счёт из за бугра, а пафосу столько, будто это лично от вас! На разные шоу, вам никаких забугорных денег не жалко, готовы всё спустить! А пенсионеры...!? Такое впечатление, что вы, типа, можете им чем то помочь! И вообще, никто не видел вашей программы кандидата в президенты...- неожиданно замолкает, грустнеет. - Блин, всё сходится, придётся отказать в регистрации.

0  0
10.01.2018 15:42
Александр Чуваев

Пожелаю победить на выборах Павлу Николаевичу Грудинину.

0  0
10.01.2018 15:44
- гость -

Когда вы делаете подарки людям, то делаете это за денег, перечисленных на ваш счёт из за бугра,

Всё сходится. Перечислены были проценты от 100 миллиардов нефтедолларов вложенных в американские ценные бумаги..но вот концовка что то не сходится. Путина ведь зарегистрировали. Исправь.

0  0
10.01.2018 15:44
гость

10.01.2018 15:39
- гость -

Это не отменяет тот факт, что у власти в Китае коммунистическая партия. А то, что она не похожа на КПСС, так и КПРФ не похожа. КПРФ за свободу предпринимательства и за свободу вероисповедания. Все меняется, сейчас и монархи на Ивана грозного не похожи. Все это не отменяет тот факт, что у власти в Китае коммунистическая партия.

0  0
10.01.2018 15:47
- гость -

10.01.2018 15:44
гость
Это не отменяет тот факт, что у власти в Китае коммунистическая партия.

Я тебя понял. Тебя можно кормить го***м завёрнутым в фантик от конфеты "Мишка на севере" и ты будешь в восторге.

0  0
10.01.2018 15:52
- гость -

КПРФ за свободу предпринимательства и за свободу вероисповедания.

Ты ж***ой то не виляй. КПРФ это вообще ....на палочке.

0  0
10.01.2018 15:52
- гость -

Коммунизм у него меняется, чё несёт, чё несёт))

0  0
10.01.2018 15:53
- гость -

Карл Маркс (1844): «…коммунизм есть положительное выражение упразднения частной собственности; на первых порах он выступает как всеобщая частная собственность»[32]. «Коммунизм как положительное упразднение частной собственности — этого самоотчуждения человека — <…> есть действительное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он — решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение»[32].
Фридрих Энгельс в проекте программы Союза коммунистов «Принципы коммунизма» (конец октября 1847 года): «Коммунизм есть учение об условиях освобождения пролетариата. <…> 14-й вопрос: Каков должен быть этот новый общественный строй? Ответ: Прежде всего, управление промышленностью и всеми отраслями производства вообще будет изъято из рук отдельных, конкурирующих друг с другом индивидуумов. Вместо этого все отрасли производства будут находиться в ведении всего общества, то есть будут вестись в общественных интересах, по общественному плану и при участии всех членов общества. Таким образом, этот новый социальный строй уничтожит конкуренцию и поставит на её место ассоциацию. <…> Частная собственность неотделима от индивидуального ведения промышленности и от конкуренции. Следовательно, частная собственность должна быть также ликвидирована, а её место заступит общее пользование всеми орудиями производства и распределение продуктов по общему соглашению, или так называемая общность имущества.»[33]
Сборник выдержек из произведений Председателя Мао Цзэдуна (1967): «Коммунизм есть цельная идеология пролетариата и вместе с тем новый общественный строй. Эта идеология и этот общественный строй отличны от всякой другой идеологии и всякого другого общественного строя и являются наиболее совершенными, наиболее прогрессивными, наиболее революционными, наиболее разумными во всей истории человечества.»[34]

0  0
10.01.2018 15:53
- гость -

10.01.2018 14:34
гость
10.01.2018 14:28
Тамара Михайловна
Наш край богатый, пенсионерам здесь живётся хорошо

Я бы поспорил, но соглашусь, что при Навальном (Иванове, Петрове, Сидорове) лучше не будет

А откуда ты знаешь как будет ? этого даже Всевышний не может знать, если он есть. Здесь 50 на 50. А вот что при Путине будет ещё хуже это уже 146%. И многие это понимают, но тупо твердят одно, а вдруг ещё хуже, а вдруг... Чего боятся, уже больницы закрывают, врачи порой демонстративно не лечат людей, будто приказ получили и выполняют , не понимая, что и их это коснётся когда-то. Пенсионеры в большинстве получают 10-10 тысяч, но боятся. Куда хуже-то, чего боятся?

0  0
10.01.2018 15:57
- гость -

Почему кто-то думает, что в России будет побеждать не представитель Единой России, сырьевого и финансового капитала, а кто-то другой?

90% ресурсов в России контролирует 1% населения.
Вот этот 1% населения по существу и выбирает президента и партию власти. Остальные просто участвуют в ритуале выборов.

А вы как хотели?

0  0
10.01.2018 15:58
гiсть

10.01.2018 15:16
- гость -
15:14, хуже уже быть не может
---
жаль людей, начисто лишенных памяти и фантазии

0  0
10.01.2018 15:59
- гость -

10.01.2018 15:53
- гость -
Куда хуже-то, чего боятся?

Ксения Собчак однажды напомнила, что после 1917 года в России закончилась интеллигенция\аристократия\элита...в общем весь тот слой, который знал что такое честь и совесть Мы те кто мы есть.

0  0
10.01.2018 16:07
гость

просто ходите на выборы, господа-товарищи

0  0
10.01.2018 16:15
- гость -

16:07, как будет выбор, так и пойдем на выборы. Пока выбора нет.

0  0
10.01.2018 16:24
Гонец из Пензы

"16:07, как будет выбор, так и пойдем на выборы. Пока выбора нет."
==========
таким макаром у вас его никогда не будет, так и помрёте. надо с чего-то начинать.
хотя бы прийти забрать или испортить бюллетень.

0  0
10.01.2018 16:26
БЛАТНОЙ 2017

Тамара Михайловна, пенсионер: "Путина мы знаем и верим ему, он вон сколько лет работает, и нас все устраивает. Наш край богатый, пенсионерам здесь живётся хорошо. И в стране всё нормально. А другой придет и начнет всё менять".


И это пишет ПЕНСА ПОКАЖИТЕ МНЕ ПЕНСИОНЕРОВ У КОТОРЫХ ВСЕ ХОРОШО И ЧТО ОНИ ГОТОВЫ В.В. ПУТИНА ЦЕЛОВАТЬ В ЗАД !!!

0  0
10.01.2018 16:35
месный

10.01.2018 16:24
Гонец из Пензы

>хотя бы прийти забрать или испортить бюллетень.

и этим самым обеспечить нужный процент явки

0  0
10.01.2018 16:48
- гость -


10.01.2018 16:07
гость
просто ходите на выборы, господа-товарищи

а как выбирать? где брать информацию о человеке?
Читать их пиар-материалы?
Так там они все ангелы с нимбами.
Выбираем же по обертке. А что внутри? А никто не знает кроме самого кандидата. Более того, сам кандидат не знает, как его будет прогибать олихархическое и криминальное окружение в случае выбора, и что в итоге получится.

У Путина хотя бы хребет есть и железные шары.
А придет мягкотелое создание, и завалят страну импортом, убив окончательно все производство. Навяжут ЛГБТ и другие западные ценности.

0  0
10.01.2018 16:52
- гость -

завалят страну импортом, убив окончательно все производство.
-----------

Так это уже случилось. У нас производится только то, что привести из Китая из-за веса сильно дорого.
ЗЫ Хотя я уже задвижку китайскую встретил. 38 кг вес...

0  0
10.01.2018 16:54
4ugun


10.01.2018 15:16
- гость -
15:14, хуже уже быть не может.
===============================
Мне кажется юноши и девушки говорящие о том как здорово было в девяностых, чем-то напоминают тех кто романтизирует средние века, представляя себя рыцарем в сверкающих доспехах или графиней в пышном платье. А на практике попади они в средневековье до с огромной вероятностью были бы крепостными в лохмотьях и жили бы не во дворце, а в избушке 3х3 с окном из бычьего пузыря и глиняным полом.

В 90ых может кто-то и успел пожить очень хорошо, но большинство жило настолько скромно. Что наглухо синтетический дешманская подделка спортивного костюма считалась предметом роскоши. И было вполне не зазорно приходить в таком виде даже на серьезные мероприятия.

0  0
10.01.2018 17:00
Гонец из Пензы

"и этим самым обеспечить нужный процент явки"
------------
по закону сыграет любой процент.
а не пришёл на выборы, считай, проголосовал за пу

0  0
10.01.2018 17:04
- гость -

10.01.2018 16:54
4ugun

Тогда и во дворцах то так себе было. Все короли ходили по трупам соперников. Еще и инквизиция буйствовала. Никакой романтики ...

0  0
10.01.2018 17:13
Гонец из Пензы

"Мне кажется юноши и девушки говорящие о том как здорово было в девяностых..."
==========
сегодняшние юноши и девушки в 90-х не могли жить. и вообще, кто-то говорит постоянно про 90-е, кроме вас запутинцев? и вообще, у России что, только 2 пути - с володенькой или назад в 90-е? что за гнилой мухлёж?

0  0
10.01.2018 17:26
- гость -

10.01.2018 17:13
Гонец из Пензы
у России что, только 2 пути - с володенькой или назад в 90-е? что за гнилой мухлёж?

На большее они не способны

0  0
10.01.2018 17:49
- гость -

Ну надо признать, что в 90-х мы Борьку вовремя (в конце 98 года) с трона не скинули. А он потом Вову родил.

0  0
10.01.2018 18:39
не робот

Путина в основном с Собчак и сравнивают, как будто это основной соперник.
Про Грудинина и его команду ни слова. Сегодня это самый реальный кандидат, программу которого разделяют большинство жителей России.

0  0
10.01.2018 19:16
Пионер

Голосовать или нет за Вовку - личный выбор каждого. Я считаю, глупо голосовать за человека, практически не исполнившего ничего из своих обещаний. Но еще глупее, как покорное животное, остаться дома, а потом 6 лет блеять, что все не так.

0  0
10.01.2018 19:40
- гость -

А молодежи и ничего не надо. Айфон, джинсы короткие в мороз, с короткими носками,кеды, педиковское пальто,шапочка с помпоном и рюкзак с пивом. Жизнь удалась-слава Путину.

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