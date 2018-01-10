Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Алтайский край официально присоединился к регионам, где проходит сбор подписей за выдвижение действующего президента Владимира Путина на новые выборы в марте 2018 года. В среду, 10 января, представители регионального Общероссийского народного фронта пригласили журналистов на один из пяти пунктов сбора в Барнауле. Рассказываем, с какими словами барнаульцы ставят свои подписи, а также что говорят противники Путина.
Что сказали барнаульцы в беседе с корреспондентом портала Amic.ru
Почему пришли и как узнали?
Дмитрий, студент: "Я узнал в молодежном совете депутатов Индустриального района, меня никто не заставлял, в университете вообще пока каникулы, там никаких объявлений не было. Всё добровольно".
Тамара Михайловна, пенсионер: "Я пришла в торговый центр и случайно увидела, но знала, что идёт сбор подписей".
Кого ещё из потенциальных кандидатов знаете?
Борис, пенсионер: "Не из кого выбирать. Там 63 человека. А кто, кроме него? Я всегда за него голосую. Путин — это надежда, опора, уверенность. Вы же журналист, вы всё это лучше меня знаете, а задаёте такие вопросы".
Тамара Михайловна, пенсионер: "Я была в шоке, когда узнала, что Собчак идёт на выборы. С ее образом жизни и в президенты — постыдилась бы. Я бы не дала своему сыну на ней жениться, а этот женился (Максим Виторган — актёр, муж Ксении Собчак — прим.ред.)
Дмитрий, студент: "Из других кандидатов знаю Собчак и Жириновского. Навального, по-моему, не допустили".
А почему не за Собчак, ведь молодая, вроде вам ближе?
Виктория, студентка: "Вот именно, что молодая. Путин более опытный".
А не смущает, что он у власти уже почти 18 лет?
Дмитрий, студент: "Пока что войны нет. И страна развивается, пусть и не быстро. Все нормально".
Тамара Михайловна, пенсионер: "Путина мы знаем и верим ему, он вон сколько лет работает, и нас все устраивает. Наш край богатый, пенсионерам здесь живётся хорошо. И в стране всё нормально. А другой придет и начнет всё менять".
Что говорят противники Путина?
Там, на месте, таких мы сами не встретили. Но девушки, собирающие подписи, рассказали о нескольких случаях.
"Сегодня к нам подошёл мужчина и сказал, что за нас стыдно, раз мы за Путина. Вчера подходили и удивлялись, что мы не за Навального. Много молодых за Навального, видя нас в этой форме, даже в спину что-то говорят", — рассказала сборщица Татьяна.
Что это за сбор подписей?
Владимир Путин идёт на выборы президента 18 марта 2018 года самовыдвиженцем. Для регистрации ему требуется собрать в свою поддержку не менее 300 тысяч подписей избирателей. В Алтайском крае это примерно семь тысяч подписей.
Член регионального штаба, руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк рассказал, что точки сбора есть в Барнауле (торговые центры "Пионер", "Галактика", "Огни", "Волна" и автовокзал), Бийске (ТЦ "Васильевский пассаж") и Рубцовске (ТЦ "Россия"), они работают каждый день с 12 до 20 часов до 31 января. Чтобы подписаться, нужно быть жителем региона старше 18 лет и предоставить паспортные данные.
Комментарии
Либерасты, фас!
Как заглянуть в параллельную вселенную, и узнать, что было бы, если бы президентом был другой?
Сбор блюдолизов, расставшихся с моралью и совестью.
Устал делать рукалицо, читая сторонников. Объяснения такими фразами, что аж до карикатурности, есть даже пресловутое "если не путин то кот".
Президент именно тот, которого мы выбрали и выбираем. Вселенная тут ни причем.
10.01.2018 13:56
- гость -
Учитесь уважать чужое мнение и чужой выбор.
Вот странно - идет незаконное мероприятие по выдвижению на 4 срок, в то время когда по Конституции 2 срока подряд - конституционный предел!!! Идет прямое открытое попрание основного закона страны - и никто их не задерживает и даже зеленкой не обливает...
13:53
Петрушка, ты хоть читать то успеваешь?
10.01.2018 13:58
- гость -
10.01.2018 13:56
- гость -
Учитесь уважать чужое мнение и чужой выбор.
Это вы путину и ЕР скажите
Стали более лучше одеваться.
"Путин — это надежда", с этим вообще не поспоришь, она ж бессмертна тоже
Тамара Михайловна невменяемая.
10.01.2018 13:53
- гость -
Либерасты, фас!
Ты хоть смысл этого понятия знаешь? если бы не либерализм, то тебя, ка и твоего прадедушку, так бы и продавали вместе со всей деревенькой.
Выбирают непонятно кого, а потом опять кричат что садики у них дорожают, бензин дорожает и зарплаты маленькие.
Вот поэтому я в последнее время вообще в споры не лезу: чем хуже - тем лучше.
Нам живётся хорошо, мы за Путина
---
нам живется плохо мы за *** Леху)))
надо пойти расписаться
10.01.2018 14:05
- гость -
"Ты хоть смысл этого понятия знаешь? если бы не либерализм, то тебя, ка и твоего прадедушку, так бы и продавали вместе со всей деревенькой."
да его вместе со страной давно, это, того.
Хотелось бы увидеть вживую Тамару Михайловну и её сына!!!
Вчера в очереди возле кабинета терапевта, две пенсионерки жаловались на маленькие пенсии, невозможность получить талон к врачу, обилие платных мед.услуг.
Но Путин, по их мнению , тут не причём, во всём виноваты американцы, ну и Трамп , конечно
Нарушение Конституции РФ!
Статья 81
...
3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд.
10.01.2018 14:11
- гость -
Хотелось бы увидеть вживую Тамару Михайловну и её сына!!!
-----------------
Сын - это Павсекакий.
Если он самовыдвиженец , то причем тут региональный исполком ОНФ ( общенациональный народный фронт).
А что ни кто не упоминает Грудина?
10.01.2018 13:53
- гость -
Либерасты, фас!
++++++++++++++++++++++!!!
Еще, русофобы, фас!
10.01.2018 14:12
- гость -
Но Путин, по их мнению , тут не причём, во всём виноваты американцы, ну и Трамп , конечно
Так они и говорили? Про американцев, про Трампа? Вы же не станете тут врать или петросянить?
10.01.2018 14:06
- гость -
нам живется плохо мы за *** Леху)))
Прикольно, а рифма случайно получилась?
10.01.2018 14:13
- гость -
вот изза этого "подряд" и был медвед а после него это уже не подряд считается
Почему не поясняют, что если за одного подпись поставил, то за другого кандидата не имеешь право подписать.
10.01.2018 14:05
- гость -
Я бы либерализм и леберастизм не путал
Где список остальных кандидатов? надо сначала ознакомиться с их программами, может кто другой есть достойный.
Пересидент Прежнев?
10.01.2018 14:17
месный
По этому поводу есть разъяснение КС РФ от 05.11.1998 года № 134-О - "Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения", не допускает".
"Сын - это Павсекакий."
----
У Тамары Михайловны нет сына. Она всю жзнь проработала судьёй, никогда не шла против руководства, поэтому получает достойную пенсию.
Недосидент Недоанальнов?
Смотрю CNN там говорят что из всех кандидатов Aмерику устраивает только Путин.
опять про Конституцию и два срока ПОДРЯД...
а если так:
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
Претензий нет?
Пользуясь случаем, пожелаю удачи на выборах, Павлу Николаевичу Грудинину.
А че еще от быдла было ожидать) Азазаз выбрать не из кого. На столе стоит тарелка с биоматериалом из заднего прохода и больше ничего. Значит его надо употребить? Страна холопов потомственных
Наш край богатый, пенсионерам здесь живётся хорошо
Чего докопались до Тамары Михайловны? Она выразила СВОЮ волю. имеет право. Это ЕЕ выбор, и этот выбор надо УВАЖАТЬ. Что мешает каждому их брызжущих здесь ядом поставить подпись за своего, милого именно вашему сердцу, кандидат? Или только на написание комментариев и способны?
Борис, пенсионер: "Не из кого выбирать. Там 63 человека. А кто, кроме него? Я всегда за него голосую. Путин — это надежда, опора, уверенность. Вы же журналист, вы всё это лучше меня знаете, а задаёте такие вопросы".
Вот поэтому и живет так. Потому, что "журналист" лучше тебя знает... А почему кто-то "знает" больше тебя, ведь это ТЫ принимаешь решения за СЕБЯ.
Опять эта Конституция! Забудьте уже про неё!
10.01.2018 14:25
ололо
А у меня нет. Но лучше Путин по два. А кто между сроками - пофиг. Но у русофобов будет куча претензий
Ну ладно пенсионерки, понятно, ну молодёжь, ведь путин уйдёт, рано или поздно, а что они свои детям, будут говорить, нас заставляли, мы не могли по другому, такое время было, фу, противно и омерзительно
А кто придумал в конституцию прописать 2 срока и зачем? Мне просто интересно всегда было, при СССР никаких же подобных ограничений не было, если народ выбирает то почему нельзя быть сколько выбирают?
ЗЫ: голосовать буду не за него.
А где Карлин ? Он в числе первых должен был поддержать . От партии надо было идти и никто сейчас не собирал-бы подписи, не надо было привлекать людей или это и есть обеспечение 20 млн работой ? Не понятно зачем Путин все это затеял, может свободный счет с неограниченными финансовыми возможностями, ведь олигархи с "удовольствием " хотят помощь ВВП ?, Владимиру Владимировичу Путину ... не путать с внутренним валовым продуктом, ему они точно помогать не будут.
10.01.2018 14:31
Бладимир
Опять эта Конституция! Забудьте уже про неё!
Счас, так и до госпереворота не далеко
"Наш край богатый, пенсионерам здесь живётся хорошо."
- откуда она? где это сказочное место? Германия?
Пока что войны нет. И страна развивается, пусть и не быстро. Все нормально.
10.01.2018 14:28
Тамара Михайловна
Наш край богатый, пенсионерам здесь живётся хорошо
Я бы поспорил, но соглашусь, что при Навальном (Иванове, Петрове, Сидорове) лучше не будет
10.01.2018 14:17
гость
10.01.2018 14:05
- гость -
Я бы либерализм и леберастизм не путал
А он только один. Все остальное попытка (удачна надо признать) ошельмовать понятие свободы, на которую мы имеем право по факту своего рождения. Но Тамарам Михайловнам этого не разъяснить... поэтому все будет печально у нас...
10.01.2018 14:29 - гость -
Мешает то, что этого кандидата не допустили, "нарисовав" фиктивную судимость по тяжкой статье.
10.01.2018 14:29
- гость -
дак не зарегистрировали этого кандидата-то
10.01.2018 14:25
ололо
опять про Конституцию и два срока ПОДРЯД...
а если так:
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
1 срок Медведев Президент, Путин Председатель Правительства
1 срок Путин Президент, Медведев Председатель Правительства
Претензий нет?
=========================
Нет, если их выбирает народ, то каике вообще проблемы?
10.01.2018 14:34
Дмитрий, студент
Пока что войны нет. И страна развивается, пусть и не быстро. Все нормально.
Студенты просто не знают, что России тысячу лет и никогда за тысячу лет она быстро не развивалась. Потому что имеет самую большую территорию в мире. Вот территорию раздать и развитие быстрей пойдет
10.01.2018 14:35
- гость -
дак ещё и закон потом подредактировали специально для этого
10.01.2018 14:35
- гость -
Не соглашусь, либерализм и леберастизм друг от друга отличаются, также, как социализм от того, что у нас в СССР было построено
Лучше бы пришли и подпись поставили, а не разглагольствовали тут попусту.
10.01.2018 14:39
сборщица Татьяна
а против можно ?
10.01.2018 14:36
месный
Ну так и закон законно редактировали. Для этого надо выбрать депутатов, а они законны принимают. Можно еще по другому, собраться на площади, пожечь правоохранителей и отредактировать власть. В других странах так делают
10.01.2018 14:40
месный
А кто запрещает? Только 18 марта
10.01.2018 14:35
месный
Так по закону не зарегистрировали то
10.01.2018 14:34 гость
"при Навальном (Иванове, Петрове, Сидорове) лучше не будет"
Как говорили в Демократической Республике Конго: "нет ничего слаще репы, а президента лучше, чем Мобуту"
А зачем вся эта клоунада? Если Его уже решили еще на 6 лет оставить.
10.01.2018 14:35
месный
дак не зарегистрировали этого кандидата-то
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Ну просто у кандидата с лейтмотивом "борьба с коррупцией" судимость за коррупцию.
Мне просто кажется, что нас учат любить люди с провалившимися носами.
Не из кого выбирать. Там 63 человека. А кто, кроме него? Я всегда за него голосую. Путин — это надежда, опора, уверенность.
10.01.2018 14:43
- гость -
Как говорили в Демократической Республике Конго: "нет ничего слаще репы, а президента лучше, чем Мобуту
Как сейчас говорят в Самой Демократической Республике Мира США: "нет ничего слаще демократии, а президента лучше, чем Хилари"
и нужно оно вам тут усираться спорить?
10.01.2018 14:46
Борис, пенсионер
Я голосую не поэтому. Кто придет на новенького воровать будет на новенького. И воров с собой новеньких приведет и голодных. Для этого они к кормушке и лезут.
10.01.2018 14:47
гость
прикинь если бы выбрали Хиллари
10.01.2018 14:49
гость
Ты Путина и всю Россию ворами назвал, как это мило.
Пасматрити как Россия при Путине расцвела. Зарплаты в разы выросли. Топливо дешевеет, больницы оптимизировали. Эта я ещё малчу про абразаванье.
Спасибо тебе наш ПрезидентВ.В. мы всегда за тебя.ведь это ты позволил нам воровать.и хранить деньги в обшорах.спасибо тебе ведь это ты не разрешаеш нас сажать в тюрьмы.ведь ты позволяешь нам покупать яхты и недвижимость за границей.ведь ты нам разрешаешь повышать себе зарплату не смотря на тяжолое экономическое положение в стране.спасибо тебе что наши жоны и дети уже за рубежом в ненависных нам странах.мы за тебя
Дмитрий, студент: "Пока что войны нет. И страна развивается, пусть и не быстро. Все нормально".
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Войны нет? А как же война в Украине и Сирии? Трупы есть, а войны нет. Страна развивается? Ну да больше миллиардеров, больше нищих, развитие чувствуется.
10.01.2018 15:09
- гость -
Вовкина Империя расцвела при высоких ценах на нефть...при низких же она закатывается.
10.01.2018 14:51
- гость -
Главное, что ты понял, что те, кто к власти рвутся, как минимум, еще хуже
Вот я вспоминаю как у нас Ельцина любили. Свободу нам даровал и демократию. А что сейчас о нем говорят? А всё просто, большая часть населения подвержена пропаганде, с её отключением всё резко меняется.
10.01.2018 14:54
- гость -
Спроси у папки, че было в 90-х, когда ты в садик ходил. И почитай книжки, чтобы понять, когда в стране было лучше
15:14, хуже уже быть не может.
10.01.2018 14:56
Red Air Balloon
Спасибо тебе наш ПрезидентВ.В. мы всегда за тебя.ведь это ты позволил нам воровать.и хранить деньги в обшорах.
=========================
Справедливости ради, перед приходов В.В. просто воровали еще больше и хранили прям здесь, ничего не боясь. Сейчас надо уже что-то придумывать, где-то прятаться. Даже обналичка стала в разы сложнее.
Хорошо было при Ельцине. Россия цвела. Зарплаты в разы росли. Топливо дешевело, больницы разрастались. А какое было абразаванье
10.01.2018 15:16
- гость -
хуже уже быть не может
Бедняга... За выступления против власти расстреливали. Не уверен, что это было лучше
10.01.2018 15:11
- гость -
Российская империя уже тысячу лет закатывается. Если русофобы к власти придут, то быстро закатится
10.01.2018 15:16
4ugun
Со временем вовкина "вертикаль власти™" войдёт во все мировые учебники криминологии, будет даже отдельный факультатив часов на 80.
А меня вот что беспокоит: за 24 года президентства Путина вырастет поколение людей, которые не будут знать, как жить без Путина. И это большая проблема! Вот умрет Путин, и что они будут делать? Возможен всплеск психологических стрессов, нарушится политическая стабильность, нарастет шатание в массах и брожение умов... Этого надо избежать! Поэтому предлагаю взять образец ДНК Путина и уже сейчас начать выращивание его клона, чтобы ко дню D, лет через 20-30 клон стал уже взрослым и здравомыслящим человеком. Причем во избежание всяческих рисков и случайностей клонов надо выращивать сразу три: Путин-2, Путин-3 и Путин-4. Это и политически оправдано: после смерти Путина-1 назначаются вполне демократические выборы, и пусть народ сам выбирет, кто будет президентом - Путин-2, Путин-3 или Путин-4.
10.01.2018 14:56
Red Air Balloon
Спасибо тебе наш ПрезидентВ.В. мы всегда за тебя.ведь это ты позволил нам воровать.и хранить деньги в обшорах.
=========================
Храните, только если без денег останетесь, ваши проблемы. И не обижаетесь, если за вами завтра придут, не визжите, что ваше дело сфабриковано
15:20, врешь ты всё. У меня дед выступал, и не расстреляли. Правда в Сибирь сослали.
Родина ждет героев , а рожает дураков!!! А вообще хорошо на русском Ване ездить.
10.01.2018 15:22
гость
Если русофобы к власти придут, то быстро закатится
Всю эту тысячу лет ей правили немецкие ставленники госдепу. Напомни мне хоть одного русского правителя руси.
Всем вышеотписавшимся... А за кого?? Ну все все поняли что Путин вор! За кого голосовать? А так вы же умные, вы же на выборы то не пойдете! Проще же стоять в стороне говорить, что все плохо, но не говорить, что делать, боясь что тебя "заклюют" за твои мысли! Давайте за Жириновского! Давно же не было мировой войны! От прям у америки Трамп у нас - Вольфыч! Или за Собчак с Навальным! А то 90-е прошли хочется той романтики беспредела! Когда страну пилили не внутри, а снаружи! За Грудинина давайте "топить"! А что 70 лет коммунизм строили! Так давайте все по новой! Через гражданскую войну! А лучше за Явлинского! Прикиньте как человек офигеет! 20 лет в президенты метил по инерции и тут "стрельнет"! Он походу уже сам не верит в себя поэтому ничего и не обещает! За Виктора Черепнина! А то человек безработный, а тут такое место! Пусть поживет нормально! Нет будем за Василия Пугачёва! В истории один Пугачев был путь второй будет!
10.01.2018 15:23
- гость -
Проблема будет если русофобы победят, а если коммунисты, нет так страшно. В Китае у власти коммунисты, вторая экономика мира
Через гражданскую войну!
- это WIN тысячелетия, ни в одной гражданочке никогда не загибалась 15 миллионов сограждан. Как любит говорить поцреотня - "Можем повторить"
Путин - наш президент!
10.01.2018 15:28
Еж
Ну, как то так... Иначе будет только хуже... Пройдет русофобская истерия, там можно подумать. Пока, я бы не рисковал...
10.01.2018 15:28
гость
В Китае у власти коммунисты, вторая экономика мира
Спроси у папки, что за коммунисты правят Китаем.
Приходит Дед Мороз в ЦИК:
-Здравствуйте, зарегистрируйте меня, пожалуйста, кандидатом в президенты.
Памфилова:
- Да вы в своём уме!? Вы же живёте в каком-то своём мире и понятия не имеете, как живётся простому народу! Когда вы приезжаете, то везде чисто, полные столы еды, все нарядные, и вы думаете, что все всегда так и живут! Когда вы делаете подарки людям, то делаете это за их же счёт, а пафосу столько, будто это лично от вас! На разные шоу, вам никаких народных денег не жалко, готовы всё спустить! А пенсионеры...!? Такое впечатление, что для вас их вообще не существует! И вообще, никто не видел вашей программы кандидата в президенты...- неожиданно замолкает, грустнеет. - Блин, всё сходится, придётся регистрировать.
Русофобские либерасты хотят повторить гражданскую войну. Они на майдане уже повторили
10.01.2018 15:31
- гость -
Спроси у папки, что за коммунисты правят Китаем
Спроси у папки, что такое коммунизм
10.01.2018 15:28
Еж
А за кого?? Ну все все поняли что Путин вор! За кого голосовать? А так вы же умные, вы же на выборы то не пойдете! Проще же стоять в стороне говорить, что все плохо, но не говорить, что делать, боясь что тебя "заклюют" за твои мысли! Давайте за Жириновского!
Дешёвая разводка. Ты не Ёж, ты крыса в ежовой шкуре.
10.01.2018 15:33
гость
Мы привыкли думать, что у современного социализма должно быть совершенно другое лицо, например, такое как у Северной Кореи. Диктатор-деспот во главе партии, серая униформа, массовые казни и показные рыдания на похоронах отца нации. А еще голод, отсутствие современных технологий и запрет на въезд иностранцам. Такой образ совершенно не вяжется с современными небоскребами Пекина или мировыми бизнес-центрами Шанхая. А с количеством зарубежных специалистов в промышленном Гуанджоу могут разве что потягаться Лондон или Дубаи. Коммунизм по-китайски особенный, и здесь точно не хотят повторять судьбу Советского Союза.
"Мы заметно преувеличиваем эту "красную идею" в Китае. Было даже такое выражение: "В Китае слишком много красного". Это когда особенно в двухтысячные годы народ, да, в общем, не только народ, а чиновники, мягко говоря, боролись с этими красными лозунгами "вперед, к победе коммунизма". Китаю самому надоела эта коммунистическая идея как идея, которую постоянно навязывают тебе", — считает руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов.
В Китае давно отказались от коммунистической идеи всеобщего равенства. Это общество, также как и любое другое, разделено на богатых и бедных.
Вот, например, обычный день из жизни китайской молодежи. Гонки на дорогих авто, прогулки на яхтах, личные самолеты для рейсов в любую точку мира. Конечно, такой отдых могут себе позволить только миллионеры, а их, по последним данным, в стране целый миллион. А в 2015 году китайские богачи установили новый рекорд. Впервые Китай обогнал США по количеству долларовых миллиардеров. Их в КНР почти 600
Приходит Санта Клаус в ЦИК:
-Здравствуйте, зарегистрируйте меня, пожалуйста, кандидатом в президенты.
Памфилова:
- Да, да заходите!!! Вы же живёте в своём мире и понятия не имеете, как живётся простому народу! Когда вы приезжаете, то везде чисто, полные столы еды, все нарядные, и вы думаете, что все всегда так и живут! Когда вы делаете подарки людям, то делаете это за денег, перечисленных на ваш счёт из за бугра, а пафосу столько, будто это лично от вас! На разные шоу, вам никаких забугорных денег не жалко, готовы всё спустить! А пенсионеры...!? Такое впечатление, что вы, типа, можете им чем то помочь! И вообще, никто не видел вашей программы кандидата в президенты...- неожиданно замолкает, грустнеет. - Блин, всё сходится, придётся отказать в регистрации.
Пожелаю победить на выборах Павлу Николаевичу Грудинину.
Когда вы делаете подарки людям, то делаете это за денег, перечисленных на ваш счёт из за бугра,
Всё сходится. Перечислены были проценты от 100 миллиардов нефтедолларов вложенных в американские ценные бумаги..но вот концовка что то не сходится. Путина ведь зарегистрировали. Исправь.
10.01.2018 15:39
- гость -
Это не отменяет тот факт, что у власти в Китае коммунистическая партия. А то, что она не похожа на КПСС, так и КПРФ не похожа. КПРФ за свободу предпринимательства и за свободу вероисповедания. Все меняется, сейчас и монархи на Ивана грозного не похожи. Все это не отменяет тот факт, что у власти в Китае коммунистическая партия.
10.01.2018 15:44
гость
Это не отменяет тот факт, что у власти в Китае коммунистическая партия.
Я тебя понял. Тебя можно кормить го***м завёрнутым в фантик от конфеты "Мишка на севере" и ты будешь в восторге.
КПРФ за свободу предпринимательства и за свободу вероисповедания.
Ты ж***ой то не виляй. КПРФ это вообще ....на палочке.
Коммунизм у него меняется, чё несёт, чё несёт))
Карл Маркс (1844): «…коммунизм есть положительное выражение упразднения частной собственности; на первых порах он выступает как всеобщая частная собственность»[32]. «Коммунизм как положительное упразднение частной собственности — этого самоотчуждения человека — <…> есть действительное разрешение противоречия между человеком и природой, человеком и человеком, подлинное разрешение спора между существованием и сущностью, между опредмечиванием и самоутверждением, между свободой и необходимостью, между индивидом и родом. Он — решение загадки истории, и он знает, что он есть это решение»[32].
Фридрих Энгельс в проекте программы Союза коммунистов «Принципы коммунизма» (конец октября 1847 года): «Коммунизм есть учение об условиях освобождения пролетариата. <…> 14-й вопрос: Каков должен быть этот новый общественный строй? Ответ: Прежде всего, управление промышленностью и всеми отраслями производства вообще будет изъято из рук отдельных, конкурирующих друг с другом индивидуумов. Вместо этого все отрасли производства будут находиться в ведении всего общества, то есть будут вестись в общественных интересах, по общественному плану и при участии всех членов общества. Таким образом, этот новый социальный строй уничтожит конкуренцию и поставит на её место ассоциацию. <…> Частная собственность неотделима от индивидуального ведения промышленности и от конкуренции. Следовательно, частная собственность должна быть также ликвидирована, а её место заступит общее пользование всеми орудиями производства и распределение продуктов по общему соглашению, или так называемая общность имущества.»[33]
Сборник выдержек из произведений Председателя Мао Цзэдуна (1967): «Коммунизм есть цельная идеология пролетариата и вместе с тем новый общественный строй. Эта идеология и этот общественный строй отличны от всякой другой идеологии и всякого другого общественного строя и являются наиболее совершенными, наиболее прогрессивными, наиболее революционными, наиболее разумными во всей истории человечества.»[34]
10.01.2018 14:34
гость
10.01.2018 14:28
Тамара Михайловна
Наш край богатый, пенсионерам здесь живётся хорошо
Я бы поспорил, но соглашусь, что при Навальном (Иванове, Петрове, Сидорове) лучше не будет
А откуда ты знаешь как будет ? этого даже Всевышний не может знать, если он есть. Здесь 50 на 50. А вот что при Путине будет ещё хуже это уже 146%. И многие это понимают, но тупо твердят одно, а вдруг ещё хуже, а вдруг... Чего боятся, уже больницы закрывают, врачи порой демонстративно не лечат людей, будто приказ получили и выполняют , не понимая, что и их это коснётся когда-то. Пенсионеры в большинстве получают 10-10 тысяч, но боятся. Куда хуже-то, чего боятся?
Почему кто-то думает, что в России будет побеждать не представитель Единой России, сырьевого и финансового капитала, а кто-то другой?
90% ресурсов в России контролирует 1% населения.
Вот этот 1% населения по существу и выбирает президента и партию власти. Остальные просто участвуют в ритуале выборов.
А вы как хотели?
10.01.2018 15:16
- гость -
15:14, хуже уже быть не может
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жаль людей, начисто лишенных памяти и фантазии
10.01.2018 15:53
- гость -
Куда хуже-то, чего боятся?
Ксения Собчак однажды напомнила, что после 1917 года в России закончилась интеллигенция\аристократия\элита...в общем весь тот слой, который знал что такое честь и совесть Мы те кто мы есть.
просто ходите на выборы, господа-товарищи
16:07, как будет выбор, так и пойдем на выборы. Пока выбора нет.
"16:07, как будет выбор, так и пойдем на выборы. Пока выбора нет."
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таким макаром у вас его никогда не будет, так и помрёте. надо с чего-то начинать.
хотя бы прийти забрать или испортить бюллетень.
Тамара Михайловна, пенсионер: "Путина мы знаем и верим ему, он вон сколько лет работает, и нас все устраивает. Наш край богатый, пенсионерам здесь живётся хорошо. И в стране всё нормально. А другой придет и начнет всё менять".
И это пишет ПЕНСА ПОКАЖИТЕ МНЕ ПЕНСИОНЕРОВ У КОТОРЫХ ВСЕ ХОРОШО И ЧТО ОНИ ГОТОВЫ В.В. ПУТИНА ЦЕЛОВАТЬ В ЗАД !!!
10.01.2018 16:24
Гонец из Пензы
>хотя бы прийти забрать или испортить бюллетень.
и этим самым обеспечить нужный процент явки
10.01.2018 16:07
гость
просто ходите на выборы, господа-товарищи
а как выбирать? где брать информацию о человеке?
Читать их пиар-материалы?
Так там они все ангелы с нимбами.
Выбираем же по обертке. А что внутри? А никто не знает кроме самого кандидата. Более того, сам кандидат не знает, как его будет прогибать олихархическое и криминальное окружение в случае выбора, и что в итоге получится.
У Путина хотя бы хребет есть и железные шары.
А придет мягкотелое создание, и завалят страну импортом, убив окончательно все производство. Навяжут ЛГБТ и другие западные ценности.
завалят страну импортом, убив окончательно все производство.
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Так это уже случилось. У нас производится только то, что привести из Китая из-за веса сильно дорого.
ЗЫ Хотя я уже задвижку китайскую встретил. 38 кг вес...
10.01.2018 15:16
- гость -
15:14, хуже уже быть не может.
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Мне кажется юноши и девушки говорящие о том как здорово было в девяностых, чем-то напоминают тех кто романтизирует средние века, представляя себя рыцарем в сверкающих доспехах или графиней в пышном платье. А на практике попади они в средневековье до с огромной вероятностью были бы крепостными в лохмотьях и жили бы не во дворце, а в избушке 3х3 с окном из бычьего пузыря и глиняным полом.
В 90ых может кто-то и успел пожить очень хорошо, но большинство жило настолько скромно. Что наглухо синтетический дешманская подделка спортивного костюма считалась предметом роскоши. И было вполне не зазорно приходить в таком виде даже на серьезные мероприятия.
"и этим самым обеспечить нужный процент явки"
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по закону сыграет любой процент.
а не пришёл на выборы, считай, проголосовал за пу
10.01.2018 16:54
4ugun
Тогда и во дворцах то так себе было. Все короли ходили по трупам соперников. Еще и инквизиция буйствовала. Никакой романтики ...
"Мне кажется юноши и девушки говорящие о том как здорово было в девяностых..."
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сегодняшние юноши и девушки в 90-х не могли жить. и вообще, кто-то говорит постоянно про 90-е, кроме вас запутинцев? и вообще, у России что, только 2 пути - с володенькой или назад в 90-е? что за гнилой мухлёж?
10.01.2018 17:13
Гонец из Пензы
у России что, только 2 пути - с володенькой или назад в 90-е? что за гнилой мухлёж?
На большее они не способны
Ну надо признать, что в 90-х мы Борьку вовремя (в конце 98 года) с трона не скинули. А он потом Вову родил.
Путина в основном с Собчак и сравнивают, как будто это основной соперник.
Про Грудинина и его команду ни слова. Сегодня это самый реальный кандидат, программу которого разделяют большинство жителей России.
Голосовать или нет за Вовку - личный выбор каждого. Я считаю, глупо голосовать за человека, практически не исполнившего ничего из своих обещаний. Но еще глупее, как покорное животное, остаться дома, а потом 6 лет блеять, что все не так.
А молодежи и ничего не надо. Айфон, джинсы короткие в мороз, с короткими носками,кеды, педиковское пальто,шапочка с помпоном и рюкзак с пивом. Жизнь удалась-слава Путину.