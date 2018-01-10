Украинских рабочих на одном из предприятий в Польше обязали носить униформу, вид которой фактически соответствует цветам национального флага их страны. Об этом пишет РИА "Новости".

Такая форма введена в польском филиале транснациональной корпорации Lindab, которая производит материалы для кровли, водостоки и вентиляционные трубы. На заводе работают около 200 человек, из них 40 – граждане Украины.

Все рабочие носят синие брюки. А вот цвет рубашки зависит от должности и национальности. У поляков-механиков верх униформы зеленый, у бригадиров – красный, у сотрудников производственного цеха – синий. В то же время у украинцев рубашки оранжевого и желтого цвета — в зависимости от того, владеют они польским языком или нет.

В компании не считают, что цвет униформы — это дискриминация. По мнению представителей завода, речь идет об упрощении коммуникации между польским и украинским персоналом, чтобы, к примеру, поляк-бригадир, обращаясь к украинцу, знал, говорит ли тот по-польски, и в случае необходимости привлек бы к разговору его соотечественника, владеющего языком.

Но есть и другое мнение. Так, активистка ассоциации по борьбе с расизмом "Никогда больше" Анна Татар заявила, что возмущена практикой "сегрегации" сотрудников по признаку происхождения.