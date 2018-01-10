Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин в среду, 10 января, провел заседание правительства региона, на котором обсуждалась работа исполнительного органа за 2017 год. Именно тогда Алтайский край перешел на правительственную модель управления регионом. До этого в регионе работала администрация.

В течение прошлого года было проведено 16 заседаний, на которых было поставлено на контроль 164 вопроса. 40 из них уже были выполнены, остальные взяты на контроль. Александр Карлин отметил улучшение исполнительской дисциплины с переходом региона на правительственную модель. При этом, говоря о планах на новый год, глава региона призвал проводить заседания правительства чаще и обсуждать в основном вопросы, касающиеся межотраслевых сфер.

"2017 год был первым годом работы правительства. Мы к этому решению готовились несколько лет. Такая форма управления дала нам возможность обсуждать важные социально-экономические вопросы в открытом формате, принимать решения, учитывая мнение институтов гражданского общества. Переход на правительственную модель способствовал повышению исполнительской дисциплины в крае", — сказал губернатор.

Александр Карлин добавил, что новая модель не является панацеей и в режиме автопилота обеспечивает функционирование системы исполнительной власти. Губернатор призвал своих заместителей своим профессионализмом наполнять эту модель повседневно. Кроме того, председатель правительства отметил, что новая модель работы стала одним из факторов улучшения инвестиционного климата. По этому показателю за 2017 год Алтайский край вошел в список 30 лучших регионов страны.

Губернатор подчеркнул, что модель правительства позволила региону обеспечить более эффективное взаимодействие с федеральными органами власти, что выразилось во включении предложений края в федеральные целевые программы.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь, выступая с докладом, сообщил, что процесс перехода на новую управленческую модель уже завершен и был безболезненным. При этом итоги работы правительства подводятся до оглашения статистических показателей деятельности региона в 2017 году. Однако Виталий Снесарь отметил, что не должно быть связи между статистикой и новой моделью правительства. При этом в ближайшее время будут разработаны внутренние критерии оценки работы власти. Их не стали вводить в первый год работы правительства, так как процедура требовала практического опыта.

"В первую очередь работу коллегиального органа будут оценивать по эффективности исполнения майских указов президента страны, качеству исполнения бюджета и другим параметрам. Эти показатели будут соответствовать модели, которая используется на федеральном уровне", — сообщил Виталий Снесарь.

Отметим, что первое заседание правительства региона состоялось в январе 2017 года. На нем Александр Карлин сообщил, что порядка в работе власти с переходом на новую модель стало гораздо больше.