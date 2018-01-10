Фото: Елена Ядрова/vk.com/barneos22
Столкновение двух легковых автомобилей произошло днем в среду, 10 января, на улице Кутузова в Барнауле.
Об аварии проинформировали очевидцы в паблике Barnaul 22. О пострадавших в результате инцидента не сообщается, однако на фото с места событий видно, что столкновение было весьма серьезным.
Так, в результате ДТП одной из легковушек оторвало правое переднее колесо. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.
Комментарии
Скорость была явно не детская....
10.01.2018 13:35
- гость -
не детская это какая? Я бы по повреждениям дал км 60