Фото: Елена Ядрова/vk.com/barneos22

Столкновение двух легковых автомобилей произошло днем в среду, 10 января, на улице Кутузова в Барнауле.

Об аварии проинформировали очевидцы в паблике Barnaul 22. О пострадавших в результате инцидента не сообщается, однако на фото с места событий видно, что столкновение было весьма серьезным.

Так, в результате ДТП одной из легковушек оторвало правое переднее колесо. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.