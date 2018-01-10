XI фестиваль "Сибирская Масленица" пройдет 17 февраля в Алтайском крае в селе Новотырышкино. Об этом сообщают в Алтайском туристическом центре.

В этом году будет проведен конкурс на лучшее масленичное чучело. Принять участие сможет любой желающий. Для этого нужно изготовить куклу, которая должна быть не менее полутора метров в высоту. Жюри оценит творческий подход участников, знание масленичных традиций. Важным моментом является то, что чучело Масленицы должно быть изготовлено из натуральных материалов.

Лучшие работы определит жюри. Их будут хранить в музее "Золото Алтая". Победитель получит 50 тысяч рублей, второй призер — 25 тысяч рублей, наградой за третье место станут 15 тысяч рублей. Без подарков не останется ни один конкурсант.

Телефон для справок: 8-961-230-29-81.