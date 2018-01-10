Фото: altai-republic.ru

Новогодние каникулы в Горном Алтае стали по-настоящему удивительным временем для родителей 49 малышей, которые появились на свет за прошедшие выходные.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, за новогодние дни в республике родилось 49 детей, в том числе одна двойня.

Главный врач Республиканского перинатального центра Павел Решетов рассказал, что в новогоднюю ночь в родильном доме на свет появились пять мальчиков и две девочки.

Никаких ЧП в праздничные дни в медучреждении не произошло.