Известный и ранее считавшийся одним из лучших сайтов по поиску работы сайт job.ru закрывается. Информация об этом размещена на главной странице сайта. "Вы можете продолжить работу на hh.ru уже сейчас", — говорится в сообщении.

Отметим, на данный момент кроме hh.ru жители Алтайского края смотрят объявления о работе на таких сайтах, как Зарплата.ру, Avito.ru и других.

В связи с этим событием редакция Amic.ru решила спросить у своих читателей – а где вы ищете работу?