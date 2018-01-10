Фото: правительство Алтайского края

Штат правительства Алтайского края в 2018 году не собираются сокращать. Кроме того, в настоящий момент не идет речи о реорганизации исполнительного органа. Об этом в среду, 10 января, журналистам рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

По его словам, уже подготовлен план работы правительства на 2018 год. Главным новшеством станет формирование по направлениям деятельности. Данное изменение позволит усилить межведомственное взаимодействие. Особое внимание в плане будет уделено программе "Десятилетие детства", а также исполнению "майских указов" президента.

"Что касается сокращений в штате или структурных изменений, то пока такой необходимости нет. Часто возникает вопрос о переносе части полномочий с федерации на региональный уровень. Главное – не впасть в процесс бесконтрольного увеличения. Мы и так повышаем нагрузку на государственных служащих", — сообщил Виталий Снесарь.

Отвечая на вопрос о возможных кадровых перестановках, заместитель председателя правительства заметил, что "это вопрос не по окладу".

"Это прерогатива исключительно губернатора Александра Карлина", — добавил он.

Всего в прошлом году было проведено 16 заседаний правительства Алтайского края, на которых было поставлено на контроль 164 вопроса. 40 из них уже были выполнены, остальные взяты на контроль.