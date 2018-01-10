Курсантка одной из автошкол Новоалтайска получила штраф в размере десяти тысяч рублей за предложение взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает газета "Алтайская правда".

Случай произошел еще в мае 2017 года. Известно, что курсантка позвонила инспектору ГИБДД и предложила 10 тысяч рублей за положительную оценку на квалификационном экзамене на право управления транспортным средством. Причем сдавать экзамен женщина и не собиралась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.