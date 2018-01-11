Тем, кто переел в новогодние праздники, мы хотим посоветовать ряд полезных рецептов блюд для здорового питания. Нашу новую подборку мы решили посвятить ставшей в последнее время весьма популярной крупе булгур. Что это такое, в чем ее польза и что из нее можно приготовить, читайте в материале.
Булгур — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Она известна по всему миру с древнейших времен, упоминается во Второй книге Царств, Книге притчей Соломоновых, Книге пророка Иезекииля, а первое письменное упоминание булгура находят на клинописных табличках времён Ашшурнацирапала II (9 век до н. э.).
Суп с булгуром
Что потребуется?
- Крупа – 200 г
- Куриное филе – 200 г
- Грудинка копчёная — 50 г
- Зелёный лук – 3 пера
- Укроп – 3 веточки
- Лук-шалот – 3 головки
- Морковь – 1 шт.
- Пастернак – половина корня
- Сушёный чеснок – 1 ст. л.
- Паприка – 1 ст. л.
- Сумах молотый – 1 ст. л.
- Сливочное масло – 40 г
- Соль – по вкусу
Как готовить?
Сварить бульон с куриным филе, укропом и зеленым луком. Растопить 20 г сливочного масла и прокалить крупу со смесью всех приправ. Затем залить булгур бульоном и отварить до полуготовности. На оставшемся сливочном масле обжарить корень пастернака, нашинкованные морковь и лук. Овощи выложить в бульон. Отварное куриное филе порезать вместе с копчёной грудкой, приправить сушёным чесноком и обжарить. Бульон разлить по тарелкам, выложить мясо и посыпать зеленью.
Булгур богат витаминами группы В — тиамином, холином, рибофлавином, холином, пиридоксином и фолиевой кислотой, витамином К (филлохиноном), Е (альфа-токоферолом), бета-каротином, микроэлементами — калием, фосфором, магнием, кальцием, натрием, железом, насыщенными жирными кислотами, моно- и дисахаридами, клетчаткой и золой. Крупа булгур полезна даже для тех, кто ведет борьбу с лишним весом. Кроме того, благодаря высокому содержанию клетчатки каша булгур полезна для организма, так как быстро насыщает и очищает кишечник, налаживая работу пищеварительной системы.
Куриная грудка, фаршированная булгуром и брусникой
Что потребуется?
- Филе куриное — 2 шт.
- Сок лимонный — 2 ст. л.
- Соль
- Булгур (вес отваренного) — 100 г
- Лук красный — 100 г
- Бекон — 20 г (примерно 2-3 ленточки)
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Вода — 100 мл
- Брусника — 40 г
Как готовить?
Отварить булгур до полуготовности. Сырокопченый бекон и лук мелко порубить и обжарить. Смешать булгур с обжаренным луком и беконом, добавить бруснику и соевый соус, перемешать. Куриное филе промыть и обсушить салфеткой. Сделать сбоку надрез, чтобы получился "карман", натереть солью и сбрызнуть лимонным соком. Наполнить "кармашки" начинкой из булгура. Форму для запекания залить водой, положить в неё фаршированное куриное филе и поставить в нагретую до 200 градусов духовку. Готовить около 25 минут.
Этот злак достаточно легко переваривается организмом, благотворно влияет на обмен веществ и способствует активному выведению из организма накопившихся шлаков и токсинов. Положительно влияет булгур и на нервную систему. Входящий в состав этого злака витамин В, который необходим для нормальной работы центральной нервной системы, помогает справиться с бессонницей, нервным напряжением, стрессами и раздражительностью.
Голубцы с булгуром и капустой
Что потребуется?
- Кожа куриная — 8-10 шт.
- Булгур (вареный) — 1,5 ст.
- Морковь — 1 шт.
- Лук зеленый — 1 пучок
- Петрушка — 1 пучок
- Помидор — 2-3 шт.
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Капуста белокочанная — 1/2 вилка
- Соль
- Сахар — щепотка
- Перец черный
Как готовить?
Шкурки промыть и положить в ледяную соленую воду на полчаса. Булгур отварить до полуготовности. Овощи очистить, морковь натереть, лук и петрушку мелко порубить. Смешать булгур с 2/3 тертой моркови, половиной лука и петрушки. Вбить яйцо, посолить, поперчить и смешать с крупой.
Шкурки отжать, обсушить салфеткой, начинить фаршем и сварить.
Капусту нашинковать тонко и немного посолить. Добавить остаток моркови и зелени и слегка перетереть до смягчения. Выложить капусту в глубокую форму. Уложить голубцы очень плотно на капусту. Залить протертыми без кожицы помидорами, посолив их по вкусу и добавив щепотку сахара.
Запекать в прогретой до 180 градусов духовке. Дать постоять минут 10, лучше под фольгой или полотенцем.
Булгурник творожный
Что потребуется?
- Булгур — 2 стакана
- Молоко — 500 мл
- Сахар — 1 стакан
- Яйцо куриное — 4 шт.
- Разрыхлитель теста — 10 г
- Какао-порошок — 1 ст. л.
- Масло сливочное (для смазки противня) — 20 г
- Творог (5% жирности) — 200 г
- Изюм – по вкусу
Как готовить?
В глубокую посуду налить молоко, добавить сахар, творог, разрыхлитель и яйца. Взбить миксером. Смешать с булгуром, какао и изюмом. Взбить еще раз и оставить на час.
Смазать форму для запекания маслом. Влить в нее тесто и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час и 10 минут.
Комментарии
А где его купить?
08:02
- гость -" А где его купить?"
Ашан, Лента
Очень вкусная крупа, вся семья ест с удовольствием
Пшеничная крупа в 3-4 раза дешевле, разницы между кашами не ощущается