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Диетический булгур: что это такое, зачем его едят и как готовят

, ИА "Амител"
Суп, второе и десерт: готовим из булгура на Кухне.Amic.ru

Фото: Fishki.cc

Тем, кто переел в новогодние праздники, мы хотим посоветовать ряд полезных рецептов блюд для здорового питания. Нашу новую подборку мы решили посвятить ставшей в последнее время весьма популярной крупе булгур. Что это такое, в чем ее польза и что из нее можно приготовить, читайте в материале.

Булгур — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Она известна по всему миру с древнейших времен, упоминается во Второй книге Царств, Книге притчей Соломоновых, Книге пророка Иезекииля, а первое письменное упоминание булгура находят на клинописных табличках времён Ашшурнацирапала II (9 век до н. э.).

Суп с булгуром

Что потребуется?

  • Крупа – 200 г
  • Куриное филе – 200 г
  • Грудинка копчёная — 50 г
  • Зелёный лук – 3 пера
  • Укроп – 3 веточки
  • Лук-шалот – 3 головки
  • Морковь – 1 шт.
  • Пастернак – половина корня
  • Сушёный чеснок – 1 ст. л.
  • Паприка – 1 ст. л.
  • Сумах молотый – 1 ст. л.
  • Сливочное масло – 40 г
  • Соль – по вкусу

Как готовить?

Сварить бульон с куриным филе, укропом и зеленым луком. Растопить 20 г сливочного масла и прокалить крупу со смесью всех приправ. Затем залить булгур бульоном и отварить до полуготовности. На оставшемся сливочном масле обжарить корень пастернака, нашинкованные морковь и лук. Овощи выложить в бульон. Отварное куриное филе порезать вместе с копчёной грудкой, приправить сушёным чесноком и обжарить. Бульон разлить по тарелкам, выложить мясо и посыпать зеленью.

Булгур богат витаминами группы В — тиамином, холином, рибофлавином, холином, пиридоксином и фолиевой кислотой, витамином К (филлохиноном), Е (альфа-токоферолом), бета-каротином, микроэлементами — калием, фосфором, магнием, кальцием, натрием, железом, насыщенными жирными кислотами, моно- и дисахаридами, клетчаткой и золой. Крупа булгур полезна даже для тех, кто ведет борьбу с лишним весом. Кроме того, благодаря высокому содержанию клетчатки каша булгур полезна для организма, так как быстро насыщает и очищает кишечник, налаживая работу пищеварительной системы.

Куриная грудка, фаршированная булгуром и брусникой

Что потребуется?

  • Филе куриное — 2 шт.
  • Сок лимонный — 2 ст. л.
  • Соль
  • Булгур (вес отваренного) — 100 г
  • Лук красный — 100 г
  • Бекон — 20 г (примерно 2-3 ленточки)
  • Масло растительное — 1 ст. л.
  • Соевый соус — 2 ст. л.
  • Вода — 100 мл
  • Брусника — 40 г

Как готовить?

Отварить булгур до полуготовности. Сырокопченый бекон и лук мелко порубить и обжарить. Смешать булгур с обжаренным луком и беконом, добавить бруснику и соевый соус, перемешать. Куриное филе промыть и обсушить салфеткой. Сделать сбоку надрез, чтобы получился "карман", натереть солью и сбрызнуть лимонным соком. Наполнить "кармашки" начинкой из булгура. Форму для запекания залить водой, положить в неё фаршированное куриное филе и поставить в нагретую до 200 градусов духовку. Готовить около 25 минут.

Этот злак достаточно легко переваривается организмом, благотворно влияет на обмен веществ и способствует активному выведению из организма накопившихся шлаков и токсинов. Положительно влияет булгур и на нервную систему. Входящий в состав этого злака витамин В, который необходим для нормальной работы центральной нервной системы, помогает справиться с бессонницей, нервным напряжением, стрессами и раздражительностью.

Голубцы с булгуром и капустой

Что потребуется?

  • Кожа куриная — 8-10 шт.
  • Булгур (вареный) — 1,5 ст.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук зеленый — 1 пучок
  • Петрушка — 1 пучок
  • Помидор — 2-3 шт.
  • Яйцо куриное — 1 шт.
  • Капуста белокочанная — 1/2 вилка
  • Соль
  • Сахар — щепотка
  • Перец черный

Как готовить?

Шкурки промыть и положить в ледяную соленую воду на полчаса. Булгур отварить до полуготовности. Овощи очистить, морковь натереть, лук и петрушку мелко порубить. Смешать булгур с 2/3 тертой моркови, половиной лука и петрушки. Вбить яйцо, посолить, поперчить и смешать с крупой.

Шкурки отжать, обсушить салфеткой, начинить фаршем и сварить.

Капусту нашинковать тонко и немного посолить. Добавить остаток моркови и зелени и слегка перетереть до смягчения. Выложить капусту в глубокую форму. Уложить голубцы очень плотно на капусту. Залить протертыми без кожицы помидорами, посолив их по вкусу и добавив щепотку сахара.

Запекать в прогретой до 180 градусов духовке. Дать постоять минут 10, лучше под фольгой или полотенцем.

Булгурник творожный

Что потребуется?

  • Булгур — 2 стакана
  • Молоко — 500 мл
  • Сахар — 1 стакан
  • Яйцо куриное — 4 шт.
  • Разрыхлитель теста — 10 г
  • Какао-порошок — 1 ст. л.
  • Масло сливочное (для смазки противня) — 20 г
  • Творог (5% жирности) — 200 г
  • Изюм – по вкусу

Как готовить?

В глубокую посуду налить молоко, добавить сахар, творог, разрыхлитель и яйца. Взбить миксером. Смешать с булгуром, какао и изюмом. Взбить еще раз и оставить на час.

Смазать форму для запекания маслом. Влить в нее тесто и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час и 10 минут.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.01.2018 08:02
- гость -

А где его купить?

0  0
11.01.2018 08:26
- гость -

08:02
- гость -" А где его купить?"

Ашан, Лента

0  0
11.01.2018 08:34
Ирина

Очень вкусная крупа, вся семья ест с удовольствием

0  0
11.01.2018 08:38
- гость -

Пшеничная крупа в 3-4 раза дешевле, разницы между кашами не ощущается

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