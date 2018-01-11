Тем, кто переел в новогодние праздники, мы хотим посоветовать ряд полезных рецептов блюд для здорового питания. Нашу новую подборку мы решили посвятить ставшей в последнее время весьма популярной крупе булгур. Что это такое, в чем ее польза и что из нее можно приготовить, читайте в материале.

Булгур — крупа из обработанной кипятком, высушенной и раздробленной пшеницы. Она известна по всему миру с древнейших времен, упоминается во Второй книге Царств, Книге притчей Соломоновых, Книге пророка Иезекииля, а первое письменное упоминание булгура находят на клинописных табличках времён Ашшурнацирапала II (9 век до н. э.).

Суп с булгуром

Что потребуется?

Крупа – 200 г

Куриное филе – 200 г

Грудинка копчёная — 50 г

Зелёный лук – 3 пера

Укроп – 3 веточки

Лук-шалот – 3 головки

Морковь – 1 шт.

Пастернак – половина корня

Сушёный чеснок – 1 ст. л.

Паприка – 1 ст. л.

Сумах молотый – 1 ст. л.

Сливочное масло – 40 г

Соль – по вкусу

Как готовить?