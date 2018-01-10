Администрация президента направила в регионы некоторые предложения для повышения явки избирателей на предстоящие президентские выборы. Об этом пишет РБК.
Одним из предложений является конкурс в соцсетях. Избиратели должны будут сделать селфи с избирательных участков, выложить их в соцсети и таким образом принять участие в конкурсе снимков, победители которого получат призы.
Такой конкурс, по замыслу авторов, призван "мобилизовать избирателей 18–39 лет", а также "создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках".
Ранее сообщалось, что федеральный центр поставил задачу превратить выборы в марте 2018-го в праздник.
Речь идет именно о дне голосования, когда нужно создать праздничное настроение на избирательных участках.
Комментарии
сэлфи опасно для жизни, и только во время выборов оно становиться безопасным бгг
Ни разу не было сэлфи, у меня кнопочный телефон, ну? чем еще завлекете?
Стриптиза с легким алкоголем не будет?
Во-во! Знают, как дурачков заманить
Думайте, думайте чем привлечь молодёжь, что ей нравится? Селфи, отлично! А что ещё? О, спиннеры! Кто выиграет конкурс селфи - тому приз: спиннер!
Стриптиза с легким алкоголем не будет?
отчего это с легким?
спинер уже вообще устарел
Чтобы мобилизовать избирателей 18–39 надо выборы устроить, а не это переизбрание Путина на следующий срок.
вычеркните путина из списка, впишите Навального. и народ попрёт на выборы. как раз 18-39 лет.
Поменять местами зарплаты чиновников и рабочих.
Гонец из Пензы, так тоже не справедливо. Пусть сначала все кандидаты без Путина, а потом Путин vs "победивший всех остальных".
Посидели,повспоминали.Обещания помним,дел не помним(склероз,однако).решили голосовать за Грудинина.У него в совхозе склероза не наблюдается.