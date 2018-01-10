Администрация президента направила в регионы некоторые предложения для повышения явки избирателей на предстоящие президентские выборы. Об этом пишет РБК.

Одним из предложений является конкурс в соцсетях. Избиратели должны будут сделать селфи с избирательных участков, выложить их в соцсети и таким образом принять участие в конкурсе снимков, победители которого получат призы.

Такой конкурс, по замыслу авторов, призван "мобилизовать избирателей 18–39 лет", а также "создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках".

Ранее сообщалось, что федеральный центр поставил задачу превратить выборы в марте 2018-го в праздник.

Речь идет именно о дне голосования, когда нужно создать праздничное настроение на избирательных участках.