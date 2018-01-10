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Народный артист России, ведущий актер московского Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года после продолжительной болезни, сообщили в театре.
О дате прощания и похорон объявят позднее.
С 1967 года Михаил Державин работал в московском Театре сатиры. До этого окончил Театральное училище им. Щукина. Он работал в Московском театре им. Ленинского комсомола и в Театре на Малой Бронной.
Первые свои роли Михаил Державин сыграл в спектаклях легендарного Анатолия Эфроса, снимался в кино, много лет вел "Кабачок "13 стульев", который считался одним из самых популярных шоу на советском телевидении. Вместе со своим другом и коллегой Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" и "Хочу знать".
Михаил Державин также известен своими ролями в кино, его фильмография насчитывает около 30 кинолент. Самые интересные работы — "Трое в лодке, не считая собаки", "Бабник", "Моя морячка", "Жених из Майами", а также "Старые клячи" и "Импотент".
Комментарии
Артист Михаил Державин умер в возрасте 81 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Театра сатиры.
возраст 81 год, 82 год жизни - это одно и то же (с) Ваш кэп
Земля ему пухом. Уходит старая гвардия. Жаль
Хорошо пожил, чего там. Дай Бог всем такой жизни.
Последними лентами не похвастаться, так, заработок.
БОЛЬНО....
Ну когда же наконец будет новость,что скопытились Чубайс, Усманов, Прохоров, Абрамович, Алекперов, Сафин,Вексель и им подобные кровопийцы и те,кто их прикрывает????? Ну неужели и на Небесах у них все куплено? Почему умирает цвет,а не вред нации???