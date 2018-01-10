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Народный артист России, ведущий актер московского Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года после продолжительной болезни, сообщили в театре.

О дате прощания и похорон объявят позднее.

С 1967 года Михаил Державин работал в московском Театре сатиры. До этого окончил Театральное училище им. Щукина. Он работал в Московском театре им. Ленинского комсомола и в Театре на Малой Бронной.

Первые свои роли Михаил Державин сыграл в спектаклях легендарного Анатолия Эфроса, снимался в кино, много лет вел "Кабачок "13 стульев", который считался одним из самых популярных шоу на советском телевидении. Вместе со своим другом и коллегой Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" и "Хочу знать".

Михаил Державин также известен своими ролями в кино, его фильмография насчитывает около 30 кинолент. Самые интересные работы — "Трое в лодке, не считая собаки", "Бабник", "Моя морячка", "Жених из Майами", а также "Старые клячи" и "Импотент".