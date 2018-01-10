Россияне за новогодние каникулы потратили около 920 млрд рублей на подарки, развлечения и различные покупки. Об этом пишет ФАН со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Самыми популярными подарками на Новый год в этом году стали бытовая техника и электроника, а также ювелирные украшения и одежда. Между тем новогодние траты по сравнению с прошлым годом выросли на 7%. В прошлом году за каникулы россияне потратили 860 млрд рублей.

Также в этом году чаще покупали товары в интернете. В интернет-магазинах покупали смартфоны, умные часы, наушники, а также мебель. Покупки онлайн сделали в новогодние праздники около 7 млн человек. Популярность онлайн-покупок возросла в том числе из-за плохой погоды в некоторых регионах России.