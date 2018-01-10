Россияне за новогодние каникулы потратили около 920 млрд рублей на подарки, развлечения и различные покупки. Об этом пишет ФАН со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Самыми популярными подарками на Новый год в этом году стали бытовая техника и электроника, а также ювелирные украшения и одежда. Между тем новогодние траты по сравнению с прошлым годом выросли на 7%. В прошлом году за каникулы россияне потратили 860 млрд рублей.
Также в этом году чаще покупали товары в интернете. В интернет-магазинах покупали смартфоны, умные часы, наушники, а также мебель. Покупки онлайн сделали в новогодние праздники около 7 млн человек. Популярность онлайн-покупок возросла в том числе из-за плохой погоды в некоторых регионах России.
Комментарии
Между тем новогодние траты по сравнению с прошлым годом выросли на 7%.....
Ну так понятно!! Цены то растут !!!1 И на товары и на услуги
20 000 аренда дома на три дня.
20 000 на стол потратили.
10.01.2018 16:19
- гость - НИЧОСИ!
Мы на 3 дня еле как в 15 вписались. На двоих
откуда цыферки такие?
это на каждого по 8 373,0795 рублей? я всего 5 кто за меня остальные??
10.01.2018 16:25
- гость -
так это в довесок к трехразовому питанию, входящему в оплату домика
Скажите, а куда Лариса делась?
16:34, 920 000/142 = 6479 руб. на нос. вот это шиканули! а если учесть, что кто-то шиканул на гораздо большие деньги, то становится ясно, что россияне потратили на НГ около 100 баксов на человека. Великая страна!!!
а куда Лариса делась?
Сказали, что она в деревне рожает.