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Расследование уголовного дела в отношении 46-летней учительницы, которая обвиняется в избиении 12-летней школьницы указкой, завершили в Горном Алтае.
Как сообщили в республиканском управлении СКР, женщине инкриминируют умышленное причинение легкого вреда здоровью ребенка.
Сам инцидент произошел 17 октября прошлого года в одном из кабинетов Онгудайской средней школы во время урока математики.
Учительница нанесла один удар деревянной указкой по голове шестиклассницы. В результате у девочки были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения головного мозга и ушиб мягких тканей головы.
Что касается причин, по которым женщина применила насилие, то в Следственном комитете уточняют — учительнице не понравилось, что девочка без разрешения пересела за другую парту и стала разговаривать с одноклассницей, не реагируя на замечания педагога.
В данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.
Комментарии
Да раньше она стрясла свою кукушку, указкой так не ударишь.
козу на баню натянули
Пора давать резкий задний ход в так называемом "соблюдении прав детей". В шкоое должна быть жесиочайшая дисциплина.Иначе мы поиеряем следующее поколение. Ну а за "сгм" от указки нужно сажать эксперта чтобы неповадно было палки на ровном месте рубить.
За такой поведение многие родители не только указкой дали бы этой малолетней невоспитанной халде. Пришла в школу-учись, не хочет, значит ей достаточно образования 5 классов, пусть мамаша забирает и мучается с ней как хочет. 12 лет и она уже не реагирует на учителя и её замечания, ещё и мешает остальным заниматься. Поговорить ей хотелось, вот пусть дома разговаривает, желательно с ремнём, иначе неучем так и останется. Учительницу жаль, закон нарушен, женщину как-то накажут, но если не накажут 12тилетнюю балду, то она уже учительнице мозг стрясёт, причём специально.
12 летнюю овцу необходимо перевести в школу для де билов чтоб не мешала другим заниматься
Да растет поколение "онижедети", все свои права знают, а обязанности нет.
О времена, о нравы. В наше время за такое Учитель об голову указку ломал. И не дай боже пожалуешся родителям, еще и от них получишь. А у этой кукушки по ходу и сотрясать не чего было. Учителя очень жаль, ща замордуют.