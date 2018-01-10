Фото: evo-rus.com

Расследование уголовного дела в отношении 46-летней учительницы, которая обвиняется в избиении 12-летней школьницы указкой, завершили в Горном Алтае.

Как сообщили в республиканском управлении СКР, женщине инкриминируют умышленное причинение легкого вреда здоровью ребенка.

Сам инцидент произошел 17 октября прошлого года в одном из кабинетов Онгудайской средней школы во время урока математики.

Учительница нанесла один удар деревянной указкой по голове шестиклассницы. В результате у девочки были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма в виде сотрясения головного мозга и ушиб мягких тканей головы.

Что касается причин, по которым женщина применила насилие, то в Следственном комитете уточняют — учительнице не понравилось, что девочка без разрешения пересела за другую парту и стала разговаривать с одноклассницей, не реагируя на замечания педагога.

В данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.