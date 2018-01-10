Бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. Об этом новая жена футболиста сообщила в Instagram.

"Тарасовы",- так Анастасия подписала свадебную фотографию.

Судя по геолокации, бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы.

Жених был одет в черный костюм с белыми отворотами, а невеста – в белый костюм. Любопытно, что в своем профиле новоиспеченная жена поменяла фамилию на Тарасову.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в конце декабря 2016 года. В конце прошлого года стало известно, что футболист сделал предложение своей невесте. Отметим, что для спортсмена это уже третий брак. От первого у него есть ребенок. Детей с Бузовой у Тарасова не было.