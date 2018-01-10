Бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. Об этом новая жена футболиста сообщила в Instagram.
"Тарасовы",- так Анастасия подписала свадебную фотографию.
Судя по геолокации, бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы.
Жених был одет в черный костюм с белыми отворотами, а невеста – в белый костюм. Любопытно, что в своем профиле новоиспеченная жена поменяла фамилию на Тарасову.
Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в конце декабря 2016 года. В конце прошлого года стало известно, что футболист сделал предложение своей невесте. Отметим, что для спортсмена это уже третий брак. От первого у него есть ребенок. Детей с Бузовой у Тарасова не было.
Комментарии
Счастье то какое
Меняют жён, мужей как костюмы. Клан шлюх и кобелей.
а она косоглазенькая, или это фото такое?
хоть в какую то лунку попадают наши футболисты
а Месси знает, что Тарасов футболист?
10.01.2018 15:54
-гость-
а Месси знает, что Тарасов футболист?
А это важно? А ты не думал что Тарасову по что там знает или не знает Месси. Вот Месси и Тарасов даже не знают о твоем существовании, для тебя это важно?
прикольный, похож на тролля из ленты
а заглавное фото фотошоп, склеили из 2 половинок...