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Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко

, ИА "Амител"
Бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы

Фото: zircular.ru

Бывший супруг Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов женился на модели Анастасии Костенко. Об этом новая жена футболиста сообщила в Instagram.

"Тарасовы",- так Анастасия подписала свадебную фотографию.

Судя по геолокации, бракосочетание состоялось в Кутузовском ЗАГСе Москвы. 

Жених был одет в черный костюм с белыми отворотами, а невеста – в белый костюм. Любопытно, что в своем профиле новоиспеченная жена поменяла фамилию на Тарасову.

Напомним, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в конце декабря 2016 года. В конце прошлого года стало известно, что футболист сделал предложение своей невесте. Отметим, что для спортсмена это уже третий брак. От первого у него есть ребенок. Детей с Бузовой у Тарасова не было.

 

💑 #Тарасовы

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94)

 

I said YES!💍💑 #wonderfulday #love

Публикация от Anastasia Tarasova (@kostenko.94)

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Комментарии

10.01.2018 15:12
- гость -

Счастье то какое

0  0
10.01.2018 15:20
- гость -

Меняют жён, мужей как костюмы. Клан шлюх и кобелей.

0  0
10.01.2018 15:42
- гость -

а она косоглазенькая, или это фото такое?

0  0
10.01.2018 15:45
гость

хоть в какую то лунку попадают наши футболисты

0  0
10.01.2018 15:54
-гость-

а Месси знает, что Тарасов футболист?

0  0
10.01.2018 16:34
- гость -

10.01.2018 15:54
-гость-
а Месси знает, что Тарасов футболист?

А это важно? А ты не думал что Тарасову по что там знает или не знает Месси. Вот Месси и Тарасов даже не знают о твоем существовании, для тебя это важно?

0  0
10.01.2018 17:16
- гость -

прикольный, похож на тролля из ленты

0  0
10.01.2018 17:17
- гость -

а заглавное фото фотошоп, склеили из 2 половинок...

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