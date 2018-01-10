Около 255 млн рублей получил Алтайский край из федерального бюджета на выборы президента РФ 18 марта 2018 года. Об этом на встрече с журналистами сообщила председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.

"Мы получили значительный объем денежных средств — около 255 млн рублей. Вся сумма имеет исключительно целевое значение", — сообщила глава избиркома.

Не менее 70% от этой суммы (около 180 млн рублей) предназначено на оплату труда членам избиркомов за организацию и проведение выборов. В крае их свыше 15 тысяч (членов избиркома с правом решающего голоса — прим. ред.).

Читайте также: 18 марта: какие выборы пройдут в России и кто будет в них участвовать

Еще 11 млн рублей пойдет на информационно-разъяснительную деятельность. Более половины этой суммы (почти 7 млн рублей) — на наружную рекламу. Её в Барнауле к этим выборам рекордно много: баннеры, плакаты, реклама на транспорте.

В регионе в день выборов будут работать 1811 избирательных участков. Отдать свой голос имеют право 1 млн 870 тысяч 841 избиратель.