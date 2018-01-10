Около 255 млн рублей получил Алтайский край из федерального бюджета на выборы президента РФ 18 марта 2018 года. Об этом на встрече с журналистами сообщила председатель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова.
"Мы получили значительный объем денежных средств — около 255 млн рублей. Вся сумма имеет исключительно целевое значение", — сообщила глава избиркома.
Не менее 70% от этой суммы (около 180 млн рублей) предназначено на оплату труда членам избиркомов за организацию и проведение выборов. В крае их свыше 15 тысяч (членов избиркома с правом решающего голоса — прим. ред.).
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Еще 11 млн рублей пойдет на информационно-разъяснительную деятельность. Более половины этой суммы (почти 7 млн рублей) — на наружную рекламу. Её в Барнауле к этим выборам рекордно много: баннеры, плакаты, реклама на транспорте.
В регионе в день выборов будут работать 1811 избирательных участков. Отдать свой голос имеют право 1 млн 870 тысяч 841 избиратель.
Комментарии
ну и нафиг вы это пишите
Да потратить эти деньги на что полезное. А Путина и без них выбрали уже...
2,5 млн жителей и 255 млн рублей по 102 рубчика на человека получается
даже и не жалко.
даже и не скажешь "вот лучше раздали бы людям"
так хоть движуха: плакаты - урны - онлайн камеры
а 102 рубчика это что? так, пшик, две бутылки кефира и никакого веселья...
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/01/09/747183-sberbank-shkolnikah
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Ниже процитирую...
Четверть миллиарда, это конечно хорошо, но есть вопрос почему не полмиллиарда?
Обратите внимание на последнюю строку.
Вот о чем может (и обязано) говорить уважающее себя новостное агенство, а не плакаться в инстаграмме о жестоких и злых комментаторах.
Число школ в России не поспевает за школьниками. В 2017–2018 гг. количество последних вырастет на 1 млн человек. А к 2025 г. все школьники должны учиться только в первую смену, занятия же из изношенных школ должны быть переведены в новые.
Но кроме ремонта старых нужно построить новые – к 2025 г. обеспечить местами еще 6,6 млн школьников, следует из параметров госпрограммы содействия созданию в регионах новых школ.
Времени и денег для этого недостаточно. Стоимость программы на 2016–2025 гг. – 2,8 трлн руб., почти 2 трлн руб. из которых потратит федеральный бюджет.
...
Некоторые регионы и вовсе уже решили выйти из программы, так как не нашли денег в местных бюджетах на софинансирование строительства школ. По данным Счетной палаты, таких регионов шесть, в четырех из них обучающихся во вторую смену школьников больше 10%: в Приморском крае – 17,3% школьников, в Адыгее – 14,9%, в Коми – 10,1%, на Алтае – 26,2%.
2,5 млн жителей и 255 млн рублей по 102 рубчика на человека получается
даже и не жалко.
даже и не скажешь "вот лучше раздали бы людям"
так хоть движуха: плакаты - урны - онлайн камеры
а 102 рубчика это что? так, пшик, две бутылки кефира и никакого веселья...
На 255 млн рублей можно вылечить несколько десятков больных ребятишек. Вот где веселье, а не вот этот вот спектакль с выбором ВВП .
ни че так по 12 тыр на рыло за 40 часов работы, наверно очень ответственно, как самолет вести, али трактор, нет?
180 млн. + 11 млн.=191 млн.
255 млн. - 191 млн.=64 млн. Куда четверть средств (64 млн. от 255 млн. рублей), выделенных для проведения выборов Президента РФ Путина В.В., будет потрачена?
Случайно наткнулись на статью "ВЛАДИМИР ПУТИН, МЫ НЕ ХОТИМ БОЛЬШЕ ВИДЕТЬ ВАС НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА", опубликованную 09.01.2018 на сайте Приморского краевого отделение КПРФ .
http://www.pkokprf.ru/news/view/31277