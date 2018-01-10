Среда, 10 Январь, 20:43

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы ищете работу?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,87
€ 67,88
831595
-1°
Обь
351см 0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Законы-2018Итоги года - 2017Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Опрос: россияне считают врагами США, Украину и Европу

, ИА "Амител"
21% респондентов не считают, что у нашей страны есть недруги

Фото: hyser.com.ua

Жители России считают главными врагами нашей страны США, Украину и государства Евросоюза, следует из опроса, проведенного "Левада-Центром".

Как сообщает "Интерфакс", в целом в сравнении с 2015 годом доля граждан РФ, полагающих, что у России есть враги, снизилась с 80% до 66%.

В числе врагов 68% респондентов назвали США, 29% — Украину, 14% — страны Евросоюза.

Еще 10% полагают, что таковыми являются бывшие республики СССР и 8% — Польша.

При этом не видят врагов у современной России 21% респондентов. В 2015 году таковых было всего 10%.

13% участников исследования общественного мнения затруднились с ответом.

Опрос проводился 1-5 декабря 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

10.01.2018 15:20
Vanadiy2014

Где эти опрашивающие находят людей с такими результатами? В реальности, в комментариях в основном психически здоровые люди. А результаты выборов или опросов создают впечатление, что участники опросов и приходящие на избирательные участки состоят преимущественно из телезрителей, наркоманов и маразматиков.

0  0
10.01.2018 15:35
- гость -

Думаю, у народа России только один враг.

0  0
10.01.2018 15:38
месный

я Россиянин и перечисленных врагами не считаю.

0  0
10.01.2018 15:56
- гость -

У нас нет врагов. у нас есть заклятые партнеры
И у некоторых отписавшихся выше они же спонсоры - патроны

0  0
10.01.2018 15:59
- гость -

10.01.2018 15:20
Vanadiy2014
как бы вы назвали людей и страны, которые не считают нужным считать с вашими интересами, а относятся к вам как к колониальным аборигенам?

0  0
10.01.2018 16:00
- гость -

Гораздо интересней было бы увидеть, кого россияне считают своими друзьями.

0  0
10.01.2018 16:08
- гость -

10.01.2018 15:59
- гость -
а относятся к вам как к колониальным аборигенам?

а как надо? тебе немцы СССР построили, а америка промышленность создала. в 40х пиндосы помогли бывшего друга шекельгрубера завалить. тебе совок надоел и горбачёв исполнил твоё желание, а пиндосы в 90х гуманитарку слали. что не так то?

0  0
10.01.2018 16:12
месный

10.01.2018 15:59
- гость -

я знаю таких - это наша власть текущяя

0  0
10.01.2018 16:21
Гонец из Пензы

многолетнее промывание мозгов даёт свои плоды.
враги России обложили россиян поборами, регулярно повышают цены на всё, продают ресурсы России за бугор и богатеют, стоят горой за установившееся положение вещей и пугают войной в случае смены власти.

0  0
10.01.2018 16:30
Vanadiy2014

Гонец, не даёт это плоды. Промывание мозгов работает только с теми, у кого мозг уже физически деградирован. Кто будет всерьёз спорить с 70-летним человеком? Там уже без разницы, политика это или кулинария. А людям допенсионного возраста мозг не промыть, у них нет телевизоров или они служат для того, что б на них вешать повешать посушиться носки после стирки.

0  0
10.01.2018 16:39
- гость -

10.01.2018 16:21
Гонец из Пензы
Тут накладывается еще и современная ситуация - кругом враги, война на пороге, какие вам деньги? Все для фронта, все для Победы! С началом проблем в экономике количество врагов начало расти в геометрической прогрессии.

0  0
10.01.2018 16:44
майор

Читал вот надысь про Ленинград в 1942 году
Одна женщина 25 лет получила похоронку на мужа а у нее был маленький ребенок мальчик 3 года которому было. Она работать полноценно не могла из за него и получала 125 грамов хлеба - корку ему и корку себе. И когда их завод стали вывозить по дороге жизни ей сказали что все поедут а она не поедет. Детей такого возраста везти по дороге жизни запрещалось. А раз мать живая в детдом ребенка чтобы вывезти не взяли
Тогда она положила ребенка дома на кровать взяла его карточки все и ушла к машинам
Там сказала что ребенок умер и ей поверили и она уехала
Вечером начался обстрел и бабка управдом стала ходить по дому и гнать тех кто не убежал в убежище. Там в соседской квартире сидела девочка 15 лет. У нее все умерли уже и она сидела одна и слушала музыку. От голода она ничего уже не хотела делать
Управдомша ее заставила пойти и проходя эту квартиру они услыхали плач ребенка. Девочка эта взяла этого ребенка и успела только выйти из подьезда как в дом попала бомба. Ребенка она не стала сдавать - и вот когда она копалась однажды в развалинах ее увидел мужик солдат который пришел домой а дома нет. Он увидел ребенка и сказал что у него погиб здесь такого же возраста сын и дал им свой паек. И она не умерли потому что ели его потом. После войны он их усыновил и мальчик оказался его сыном. Похоронка ошибочно была отправлена
Вот поэтому я киевлян с их портретами бандеры не люблю. И америкосов их друзей тоже не люблю

0  0
10.01.2018 16:50
- гость -

10.01.2018 16:44
майор
Да, точно! Как там Алишер Усманов сказал:
"Русский народ не уступит! Санкций там, нормы, права. Какие? У нас всегда норма - 125 грамм хлеба в сутки, и право победить! Вот это и будет ответом на их санкции!"

Вот поэтому я киевлян с их портретами бандеры не люблю. И америкосов их друзей тоже не люблю
---
Напомни, у стен Ленинграда киевляне с американцами стояли?

0  0
10.01.2018 16:58
Гонец из Пензы

майор, как солдат мог вернуться в Ленинград во время его блокады?
да... и причём тут бандера с америкосами?

0  0
10.01.2018 17:14
майор

солдат мог вернуться запросто. В командировку например или на усиление фронта
или просто на побывку к жене

киевляне вместе с финами стояли и под ленинградом тоже - киевляне с львовянами в СС нахтигаль охраняли пленных
америкосы верно не стояли
но америкосы гитлера у себя приняли после войны и пригрели

0  0
10.01.2018 17:17
- гость -

10.01.2018 16:58
Гонец из Пензы

Срочно обоснуйте дружественность политики СШП, иначе вся ваша писанина сплошное враньё.

0  0
10.01.2018 17:21
- гость -

10.01.2018 16:08
- гость -
а как надо? тебе немцы СССР построили, а америка промышленность создала. в 40х пиндосы помогли бывшего друга шекельгрубера завалить. тебе совок надоел и горбачёв исполнил твоё желание, а пиндосы в 90х гуманитарку слали. что не так то?

СССР построили советские люди своим горбом, немцы помогали отстраивать то что сами превратили в разруху, указанного человека никто не завалил, а пиндосы вывезли в южную америку. Что касается 90-х , то как надо было народу мозги затуманить чтобы он сам развалил такую страну и считал это благом?

0  0
10.01.2018 17:22
Гонец из Пензы

17:17
лично мне США никак не мешают жить. Если у российских клептократов и жуликов там арестуют счета или не пускают их погулять по майами или лазурному берегу, то я только за.

0  0
10.01.2018 17:28
- гость -

10.01.2018 17:14
майор

воистину извилина у тебя одна

0  0
10.01.2018 17:30
- гость -

10.01.2018 17:21
- гость -

СССР построили советские люди своим горбом,

вот что с людьми ГУЛАГ животворящий делает.

0  0
10.01.2018 17:30
- гость -

указанного человека никто не завалил, а пиндосы вывезли в южную америку.

Всё понятно с тобой. Значит коммуняцкие учебники истории - враньё?

0  0
10.01.2018 18:06
гость

дайте кто нибудь майору таблетку чтоль...весна же скоро,совсем плохо будет...

0  0
10.01.2018 18:08
Александр Чуваев

Вот что с людьми интернет мыслетворящий делает. Психопродукция прет девятым валом. Панама и Филиппины лучшие дети и друзья Америки (если Вы это знаете).

0  0
10.01.2018 18:50
- гость -

10.01.2018 17:30
- гость -
Всё понятно с тобой.

Почитайте книгу генерала Ивашова Опрокинутый мир, там он приводит копии документов из архивов спецслужб, как раз раскрывающие данную тему.
На счет вранья вы переборщили, идеология такая была, а может и ошибались какое то время, слишком много там двойников было.

0  0
10.01.2018 19:33
Люблю Барнаул

Боженька дай мне разума! Мне 90 лет. В мае если доживу будет 91. И войну помню. И Сталина и остальных. Не люблю и финнов и киевлян и кого-то и кого-нибудь еще. И меня они все не любят или любят. Но мне до этого дела нет. Я помню и знаю такие вещи о которых многие из вас не знают и не слышали .но и что. Свою жизнь строю. И живу так чтобы помереть было не страшно и чтоб перед собой совесть была чиста.
Среди каждой нации и каждого народа есть свои хорошие и не хорошие представители.

Хотя верю в мировой заговор Мирового Правительства и в том что оно уничтожает самостоятельных здоровых молодых нормальных мужчин всех национальностей, чтоб подавить их волю и силу. Чтоб были как послушные телята и как дешевые машины работали за кусок хлеба и миску супа. Чтоб воевали друг с другом с тупыми лозунгами и пустыми глазами.
Это так страшно. Война. Голод. Холод.
Я всю жизнь боюсь войны. Боюсь голода. Боюсь остаться без крыши над головой.

А во время войны убивали все и всех. И так во время всех войн.
Убивали. Думая, что за Родину. А оказалось, чтобы за то, чтоб обогащались олигархи.

И ничего простой народ не изменит. И это во всех страна

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31            
20:26
Двух молодых сокамерников подселили к Улюкаеву 0
20:19
Минфин потратил последний триллион из Резервного фонда 0
20:05
Сироты Алтайского края записали обращение с просьбой помочь им с квартирами 1
19:45
Учителям в Британии запретили называть девочек девочками 2
19:25
Молния ударила в пассажирский самолет недалеко от Бангкока 0
19:08
Коротко о главном: снос "Сказки", перспективы Барнаула и подписи за Путина
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 10 января
18:50
Копытных и пушных зверей пересчитают в Алтайском крае 0
18:27
"Вместе и навсегда": Илья Авербух презентует барнаульцам новое ледовое шоу 0
18:05
Пьяный житель Апатитов угнал бронетранспортер и протаранил витрину 1
17:50
Последствия снегопада на улицах Барнаула разгребают более 80 единиц техники 8
17:34
Виновника скандала с карточками ЛДПР нашли в Госдуме 0
17:22
СМИ: жена Аршавина пообещала отрезать пальцы модели, которую обнимал ее муж 4
17:15
Тройня родилась в Барнауле в первый день 2018 года 0
17:05
Двухлетний ребенок замерз насмерть под Оренбургом, пока мать была в гостях 16
16:49
Как Алтайский край потратит 255 млн рублей к президентским выборам 10
16:34
Курсантку из Новоалтайска оштрафовали за предложение взятки полицейскому 4
16:23
49 малышей родилось в Горном Алтае за новогодние каникулы 0
16:12
Внедорожник и легковушка сбили двух пенсионерок в Камне-на-Оби 1
16:03
На ком женился футболист Тарасов и что по этому поводу думает Бузова 3
15:50
Россияне за новогодние каникулы потратили почти триллион рублей 8
15:33
Гробовых дел мастер: бийчане закупают 163 "саркофага" в Иркутске на 1,5 млн 2
15:22
Кремль предлагает заманивать избирателей с помощью конкурса селфи 12
15:13
Опрос: россияне считают врагами США, Украину и Европу 25
15:05
Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко 8
14:52
Украинцев на польском заводе заставили носить сине-желтую униформу 9
14:40
Школьница в Горном Алтае получила сотрясение после удара указкой по голове 7
14:31
Чиновников меньше не станет: на Алтае не собираются "ужимать" правительство 2
14:22
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холода в национальном парке США 4
14:14
Масленицу в Алтайском крае отметят 17 февраля 2
14:05
Актер театра и кино Михаил Державин скончался на 82-м году жизни 7
13:51
Нам живётся хорошо, мы за Путина: как в Барнауле проходит сбор подписей 129
13:41
Сайт job.ru закрывается. Где вы ищете работу? 4
13:32
Школьницы на Камчатке спасли одноклассника, провалившегося под лед 0
13:21
Прямые полеты на Хайнань стартуют из Барнаула в марте 23
13:12
Легковушке вырвало колесо в результате аварии в Барнауле 2
13:02
Карлин похвалил правительство края за 2017 год и призвал собираться чаще 9
12:52
Талдуринский олень: гигантский петроглиф обнаружили археологи в горах Алтая 0
12:40
Бледные губы и тяжелые веки: ученые узнали, как определить больного по лицу 0
12:33
Легковушка улетела в кювет в результате аварии в Барнауле 0
12:21
Посольство РФ предостерегло Америку от вмешательства в выборы президента 64
12:14
День рождения метро: где и когда впервые запустили "подземные электрички" 1
12:02
Леопард напал на двухлетнего ребенка в приморском зоопарке 10
11:51
"Дачная конституция": что изменит новый закон и чего ждать садоводам 5
11:45
Управляющие компании обяжут показывать "внутренности" тарифов ЖКХ 7
11:34
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в Горном Алтае 0
11:23
Минздрав создаст "телефон доверия" для борьбы с коррупцией 0
11:12
Мама шансонье Михаила Круга скончалась в Твери 1
11:05
Ель с гирляндой украл барнаулец в новогоднюю ночь на улице Сергея Ускова 11
10:53
Штормовое предупреждение объявлено из-за ураганного ветра в Алтайском крае 1
10:40
Чиновников Алтая просят спасти здание с ползуновскими историческими корнями 11
10:32
Американскую учительницу арестовали из-за жалобы на зарплату 14
10:21
Михаил Полицеймако и Елена Воробей выступят на барнаульской сцене 0
10:13
США собираются сдержать Россию с помощью новой ядерной боеголовки 65
10:05
Катрин Денев поддержала право мужчин на приставание к женщинам 8
09:50
Оперный певец Александр Ведерников умер на 91-м году жизни 0
09:47
Председатель СКР взял на контроль историю барнаульцев, живущих в подвале 0
09:33
Назван новый размер выплаты при рождении третьего ребенка в Алтайском крае 35
09:30
Музей "Как-так?" раскроет секреты фокусов и покажет лазерное шоу в темноте 0
09:25
Основатель Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в истории 0
09:12
В какое время в Алтайском крае нельзя делать ремонт 13
09:02
Потребительскую корзину предложили пересобрать с учетом жилья и транспорта 3
08:40
Многокилометровые пробки образовались в Барнауле утром 10 января 3
08:26
СК проверит информацию НТВ о людях, живущих в барнаульском подвале 0
08:13
"Технология" и "Комбинация": кто из музыкантов выступит на "Дискотеке 90-х" 5
08:04
Что можно и чего нельзя по новому закону о домашних животных в Алтайском крае 90
07:50
Отмечаем старый Новый год: что приготовить и подать на праздничный стол 0
07:21
Нарастит этажность и потеряет частный сектор: каким будет Барнаул будущего? 45
07:12
Что такое старый Новый год и почему мы его празднуем 24
07:03
Квартиру с высокими потолками продают в элитном доме в Барнауле за 13,5 млн 2
06:48
Главные премьеры в кино 2018 года: выбор Amic.ru 3
06:32
Волна тепла доберется до Алтайского края 10 января 0
06:23
Крутой вираж: как водителей будут лишать прав за долги в 2018 году 0
06:17
Пыль и разруха: как в Барнауле сносят "Сказку" 8
06:01
Крещенскому морозу быть: недолгая оттепель на Алтае уступит место холодам 0
05:33
Путин заменил термин "жилье экономкласса" на понятие "стандартное жилье" 2
04:44
Осужденный за изнасилование Дианы Шурыгиной выходит на свободу 14
03:21
РПЦ опровергла слухи о переодевании сотрудника ФСО в священника 10
02:37
Госдума отложила до весны реализацию послания президента 6
01:51
Госдума создала рабочую группу по изучению конфликтов интересов 0
00:17
Ученые изучили строение и возможности молекулярных "двигателей" бактерий 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.