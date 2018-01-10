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Жители России считают главными врагами нашей страны США, Украину и государства Евросоюза, следует из опроса, проведенного "Левада-Центром".

Как сообщает "Интерфакс", в целом в сравнении с 2015 годом доля граждан РФ, полагающих, что у России есть враги, снизилась с 80% до 66%.

В числе врагов 68% респондентов назвали США, 29% — Украину, 14% — страны Евросоюза.

Еще 10% полагают, что таковыми являются бывшие республики СССР и 8% — Польша.

При этом не видят врагов у современной России 21% респондентов. В 2015 году таковых было всего 10%.

13% участников исследования общественного мнения затруднились с ответом.

Опрос проводился 1-5 декабря 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.