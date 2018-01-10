Фото: hyser.com.ua
Жители России считают главными врагами нашей страны США, Украину и государства Евросоюза, следует из опроса, проведенного "Левада-Центром".
Как сообщает "Интерфакс", в целом в сравнении с 2015 годом доля граждан РФ, полагающих, что у России есть враги, снизилась с 80% до 66%.
В числе врагов 68% респондентов назвали США, 29% — Украину, 14% — страны Евросоюза.
Еще 10% полагают, что таковыми являются бывшие республики СССР и 8% — Польша.
При этом не видят врагов у современной России 21% респондентов. В 2015 году таковых было всего 10%.
13% участников исследования общественного мнения затруднились с ответом.
Опрос проводился 1-5 декабря 2017 года среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
Комментарии
Где эти опрашивающие находят людей с такими результатами? В реальности, в комментариях в основном психически здоровые люди. А результаты выборов или опросов создают впечатление, что участники опросов и приходящие на избирательные участки состоят преимущественно из телезрителей, наркоманов и маразматиков.
Думаю, у народа России только один враг.
я Россиянин и перечисленных врагами не считаю.
У нас нет врагов. у нас есть заклятые партнеры
И у некоторых отписавшихся выше они же спонсоры - патроны
10.01.2018 15:20
Vanadiy2014
как бы вы назвали людей и страны, которые не считают нужным считать с вашими интересами, а относятся к вам как к колониальным аборигенам?
Гораздо интересней было бы увидеть, кого россияне считают своими друзьями.
10.01.2018 15:59
- гость -
а относятся к вам как к колониальным аборигенам?
а как надо? тебе немцы СССР построили, а америка промышленность создала. в 40х пиндосы помогли бывшего друга шекельгрубера завалить. тебе совок надоел и горбачёв исполнил твоё желание, а пиндосы в 90х гуманитарку слали. что не так то?
10.01.2018 15:59
- гость -
я знаю таких - это наша власть текущяя
многолетнее промывание мозгов даёт свои плоды.
враги России обложили россиян поборами, регулярно повышают цены на всё, продают ресурсы России за бугор и богатеют, стоят горой за установившееся положение вещей и пугают войной в случае смены власти.
Гонец, не даёт это плоды. Промывание мозгов работает только с теми, у кого мозг уже физически деградирован. Кто будет всерьёз спорить с 70-летним человеком? Там уже без разницы, политика это или кулинария. А людям допенсионного возраста мозг не промыть, у них нет телевизоров или они служат для того, что б на них вешать повешать посушиться носки после стирки.
10.01.2018 16:21
Гонец из Пензы
Тут накладывается еще и современная ситуация - кругом враги, война на пороге, какие вам деньги? Все для фронта, все для Победы! С началом проблем в экономике количество врагов начало расти в геометрической прогрессии.
Читал вот надысь про Ленинград в 1942 году
Одна женщина 25 лет получила похоронку на мужа а у нее был маленький ребенок мальчик 3 года которому было. Она работать полноценно не могла из за него и получала 125 грамов хлеба - корку ему и корку себе. И когда их завод стали вывозить по дороге жизни ей сказали что все поедут а она не поедет. Детей такого возраста везти по дороге жизни запрещалось. А раз мать живая в детдом ребенка чтобы вывезти не взяли
Тогда она положила ребенка дома на кровать взяла его карточки все и ушла к машинам
Там сказала что ребенок умер и ей поверили и она уехала
Вечером начался обстрел и бабка управдом стала ходить по дому и гнать тех кто не убежал в убежище. Там в соседской квартире сидела девочка 15 лет. У нее все умерли уже и она сидела одна и слушала музыку. От голода она ничего уже не хотела делать
Управдомша ее заставила пойти и проходя эту квартиру они услыхали плач ребенка. Девочка эта взяла этого ребенка и успела только выйти из подьезда как в дом попала бомба. Ребенка она не стала сдавать - и вот когда она копалась однажды в развалинах ее увидел мужик солдат который пришел домой а дома нет. Он увидел ребенка и сказал что у него погиб здесь такого же возраста сын и дал им свой паек. И она не умерли потому что ели его потом. После войны он их усыновил и мальчик оказался его сыном. Похоронка ошибочно была отправлена
Вот поэтому я киевлян с их портретами бандеры не люблю. И америкосов их друзей тоже не люблю
10.01.2018 16:44
майор
Да, точно! Как там Алишер Усманов сказал:
"Русский народ не уступит! Санкций там, нормы, права. Какие? У нас всегда норма - 125 грамм хлеба в сутки, и право победить! Вот это и будет ответом на их санкции!"
Вот поэтому я киевлян с их портретами бандеры не люблю. И америкосов их друзей тоже не люблю
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Напомни, у стен Ленинграда киевляне с американцами стояли?
майор, как солдат мог вернуться в Ленинград во время его блокады?
да... и причём тут бандера с америкосами?
солдат мог вернуться запросто. В командировку например или на усиление фронта
или просто на побывку к жене
киевляне вместе с финами стояли и под ленинградом тоже - киевляне с львовянами в СС нахтигаль охраняли пленных
америкосы верно не стояли
но америкосы гитлера у себя приняли после войны и пригрели
10.01.2018 16:58
Гонец из Пензы
Срочно обоснуйте дружественность политики СШП, иначе вся ваша писанина сплошное враньё.
10.01.2018 16:08
- гость -
а как надо? тебе немцы СССР построили, а америка промышленность создала. в 40х пиндосы помогли бывшего друга шекельгрубера завалить. тебе совок надоел и горбачёв исполнил твоё желание, а пиндосы в 90х гуманитарку слали. что не так то?
СССР построили советские люди своим горбом, немцы помогали отстраивать то что сами превратили в разруху, указанного человека никто не завалил, а пиндосы вывезли в южную америку. Что касается 90-х , то как надо было народу мозги затуманить чтобы он сам развалил такую страну и считал это благом?
17:17
лично мне США никак не мешают жить. Если у российских клептократов и жуликов там арестуют счета или не пускают их погулять по майами или лазурному берегу, то я только за.
10.01.2018 17:14
майор
воистину извилина у тебя одна
10.01.2018 17:21
- гость -
СССР построили советские люди своим горбом,
вот что с людьми ГУЛАГ животворящий делает.
указанного человека никто не завалил, а пиндосы вывезли в южную америку.
Всё понятно с тобой. Значит коммуняцкие учебники истории - враньё?
дайте кто нибудь майору таблетку чтоль...весна же скоро,совсем плохо будет...
Вот что с людьми интернет мыслетворящий делает. Психопродукция прет девятым валом. Панама и Филиппины лучшие дети и друзья Америки (если Вы это знаете).
10.01.2018 17:30
- гость -
Всё понятно с тобой.
Почитайте книгу генерала Ивашова Опрокинутый мир, там он приводит копии документов из архивов спецслужб, как раз раскрывающие данную тему.
На счет вранья вы переборщили, идеология такая была, а может и ошибались какое то время, слишком много там двойников было.
Боженька дай мне разума! Мне 90 лет. В мае если доживу будет 91. И войну помню. И Сталина и остальных. Не люблю и финнов и киевлян и кого-то и кого-нибудь еще. И меня они все не любят или любят. Но мне до этого дела нет. Я помню и знаю такие вещи о которых многие из вас не знают и не слышали .но и что. Свою жизнь строю. И живу так чтобы помереть было не страшно и чтоб перед собой совесть была чиста.
Среди каждой нации и каждого народа есть свои хорошие и не хорошие представители.
Хотя верю в мировой заговор Мирового Правительства и в том что оно уничтожает самостоятельных здоровых молодых нормальных мужчин всех национальностей, чтоб подавить их волю и силу. Чтоб были как послушные телята и как дешевые машины работали за кусок хлеба и миску супа. Чтоб воевали друг с другом с тупыми лозунгами и пустыми глазами.
Это так страшно. Война. Голод. Холод.
Я всю жизнь боюсь войны. Боюсь голода. Боюсь остаться без крыши над головой.
А во время войны убивали все и всех. И так во время всех войн.
Убивали. Думая, что за Родину. А оказалось, чтобы за то, чтоб обогащались олигархи.
И ничего простой народ не изменит. И это во всех страна