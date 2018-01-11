Мир не стоит на месте: все развивается, движется в бешеном ритме, и чтобы всегда быть в "тренде", необходимо знать иностранные языки. Погрузиться в мир языка предлагает центр "Биг Бен 22", в котором возможно освоить английский язык всего за 5 недель.
Что они делают?
Специалисты берут ваши ресурсы, ваш жизненный опыт, ваши навыки говорения на родном языке и превращают их в прекрасное ощущение свободы говорения на иностранном языке. Они вместе с вами создадут ту реальность, которой ученик сможет пользоваться на протяжении всей жизни. Будущее – оно только ваше, каждый создает его сам.
Специалисты языкового центра рекомендуют пройти программу "Языковой дайвинг", которая позволит погрузиться в английский всего за 5 недель.
Языковой центр "Биг Бен 22" – единственный в Алтайском крае образовательный центр, где теория переплетается с интенсивной практикой. Центр всегда открыт для тех, кто хочет научиться общаться на иностранных языках. Творческая, радостная, дружественная атмосфера, в которой проходят занятия, поможет преодолеть языковой барьер и избавиться от комплексов и страхов.
Преимущества центра
- Обучение для всех. В центр приходят и добиваются успехов абсолютно все: от новичков до экспертов.
- Индивидуальный подход. Здесь учитывают уровень и индивидуальные особенности каждого.
- Обучение в группах. Занятия проводятся в мини-группах по 2-4 человека, группах по 4-6 человек и индивидуально. Возможность выбрать тот вариант, который подойдет именно вам.
- Блестящие результаты. Инновационная методика погружения и правильно построенная программа дадут 100% результат.
Кому подходит обучение в "Биг Бен 22"
- Взрослым. Для развития бизнеса английский просто необходим. Без этого навыка трудно найти партнеров за границей или проникнуть на международный рынок.
- Детям от двух лет. Английский язык можно изучать уже с двух лет.
Занятия в центре ведутся по уникальному методу погружения, который имеет под собой основу – коммуникативный подход к изучению иностранного языка. На сегодняшний день он признан самым популярным по результативности.
Основные принципы обучения
- Общение – лучший способ обучения
- Грамматика привязана к контексту общения
- Родной язык почти не используется на занятиях
- Увлекательный и интересный процесс обучения
Коллективная работа
Баланс всех речевых навыков в процессе обучения, построение учебных материалов на темах, отвечающих потребностям и интересам студента, моделирование среды иноязычного общения на занятиях и обучение общению через общение – вот основные принципы коммуникативного подхода, залога успешного обучения.
Языки
В центре "Биг Бен 22" проходят занятия по всем популярным иностранным языкам.
- Английский
- Французский
- Китайский
- Немецкий
- Испанский
- Итальянский
- Русский язык для иностранцев (РКИ)
Узнать подробнее о программе и других курсах языкового центра "Биг Бен 22" возможно в спецпроекте Amic.ru
Языковой центр "Биг Бен 22"
Телефон: +7 (3852) 222877
Адреса в Барнауле:
ул. Шумакова, 15 Б, 6 этаж
ул. Никитина, 27 , 4 этаж
www.big-ben22.ru
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Комментарии
Что-то новенькое что ли?! Интересная концепция изучения языков. Если реально это так, то я такого у нас в городе еще не встречал. Индивидуальный подход многие обещают, а на деле все как всегда... Ничего не написали про преподавателей. "Психологи, лингвисты, тренеры, логопеды, педагоги" - такое не каждый языковой центр может себе позволить. Или как всегда громкие обещания?
Главное в вопросах любой услуги, это цена/качество, качество прорекламировали, а цена?
на сколько она соответствует з/плате нашего региона (депрессивного) с уровнем ниже плинтуса?
Получить определенные разговорные навыки, повысить уровень языка возможно за пять недель при условии искусственного погружения в него по несколько часов КАЖДЫЙ день, но "выучить" - невозможно. Язык учат и совершенствуют всю жизнь. Настоящее погружение в язык может быть только в языковой среде - т.е. в англоязычной стране. стране. Поэтому, как учитель английского с большим стажем и эксперт ЕГЭ, расцениваю эту рекламу услуг как недостаточно достоверную.
什么意思？
Биг Бен! Супер Школа Английского языка! Подход учителя просто класс!!! Я читала, что бы выучить иностранный язык нужно расслабиться и получать удовольствие! Не поверите, но это так и происходит на уроках в Биг Бен!!! Тебе всегда будут улыбаться, после занятия спросят что Вы понимаете, в чём сложности!!!Это не объяснить, но я стала понимать по английски!!! Результат есть и я очень довольна!!! Спасибо!!!!
Дамы и господа! Давайте не придираться к определениям- можно выучить или изучить или знать... русский то не все знают, и говорят на нем как бы не все хорошо))) Но погрузиться в среду можно и в России! И главное - какими приемами и методами! Можно знать грамматику и лексику и не уметь на нем разговаривать!!! Язык - это средство коммуникации. На нем нужно говорить и его можно понимать! И если БигБЕН22 это может делать, почему бы не попробовать. Я вот ЗА!
11.01.2018 14:20
гость
Пробуйте, ибо любые занятия идут на пользу. А вот языковая школа все-таки рекламу должна корректную давать.
а почему бубль-гис не знает эту контору?
капец вообще. английский за 5 недель??? на каком уровне ты будешь его знать - меня зовут, мне столько-то лет и я из барнаула? на это недели хватит. а на изучение языка 5 недель - слону дробина. разводилово очередное устроили, короче. такие акции можно проводить только в формате - недовольны результатом? вернем деньги.