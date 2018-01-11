Мир не стоит на месте: все развивается, движется в бешеном ритме, и чтобы всегда быть в "тренде", необходимо знать иностранные языки. Погрузиться в мир языка предлагает центр "Биг Бен 22", в котором возможно освоить английский язык всего за 5 недель.

Что они делают?

Специалисты берут ваши ресурсы, ваш жизненный опыт, ваши навыки говорения на родном языке и превращают их в прекрасное ощущение свободы говорения на иностранном языке. Они вместе с вами создадут ту реальность, которой ученик сможет пользоваться на протяжении всей жизни. Будущее – оно только ваше, каждый создает его сам.

Специалисты языкового центра рекомендуют пройти программу "Языковой дайвинг", которая позволит погрузиться в английский всего за 5 недель.

Языковой центр "Биг Бен 22" – единственный в Алтайском крае образовательный центр, где теория переплетается с интенсивной практикой. Центр всегда открыт для тех, кто хочет научиться общаться на иностранных языках. Творческая, радостная, дружественная атмосфера, в которой проходят занятия, поможет преодолеть языковой барьер и избавиться от комплексов и страхов.

Преимущества центра

Обучение для всех. В центр приходят и добиваются успехов абсолютно все: от новичков до экспертов. Индивидуальный подход. Здесь учитывают уровень и индивидуальные особенности каждого. Обучение в группах. Занятия проводятся в мини-группах по 2-4 человека, группах по 4-6 человек и индивидуально. Возможность выбрать тот вариант, который подойдет именно вам. Блестящие результаты. Инновационная методика погружения и правильно построенная программа дадут 100% результат.

Кому подходит обучение в "Биг Бен 22"

Взрослым. Для развития бизнеса английский просто необходим. Без этого навыка трудно найти партнеров за границей или проникнуть на международный рынок. Детям от двух лет. Английский язык можно изучать уже с двух лет.

Занятия в центре ведутся по уникальному методу погружения, который имеет под собой основу – коммуникативный подход к изучению иностранного языка. На сегодняшний день он признан самым популярным по результативности.

Основные принципы обучения

Общение – лучший способ обучения

Грамматика привязана к контексту общения

Родной язык почти не используется на занятиях

Увлекательный и интересный процесс обучения

Коллективная работа

Баланс всех речевых навыков в процессе обучения, построение учебных материалов на темах, отвечающих потребностям и интересам студента, моделирование среды иноязычного общения на занятиях и обучение общению через общение – вот основные принципы коммуникативного подхода, залога успешного обучения.

Языки

В центре "Биг Бен 22" проходят занятия по всем популярным иностранным языкам.

Английский

Французский

Китайский

Немецкий

Испанский

Итальянский

Русский язык для иностранцев (РКИ)

Узнать подробнее о программе и других курсах языкового центра "Биг Бен 22" возможно в спецпроекте Amic.ru

Языковой центр "Биг Бен 22"

Телефон: +7 (3852) 222877

Адреса в Барнауле:

ул. Шумакова, 15 Б, 6 этаж

ул. Никитина, 27 , 4 этаж

www.big-ben22.ru

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