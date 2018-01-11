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Как быстро и эффективно заговорить на английском языке

, ИА "Амител"
Языковой центр "Биг Бен 22" предлагает обучение языку по уникальной программе всего за 5 недель

Мир не стоит на месте: все развивается, движется в бешеном ритме, и чтобы всегда быть в "тренде", необходимо знать иностранные языки. Погрузиться в мир языка предлагает центр "Биг Бен 22", в котором возможно освоить английский язык всего за 5 недель. 

Что они делают?

Специалисты берут ваши ресурсы, ваш жизненный опыт, ваши навыки говорения на родном языке и превращают их в прекрасное ощущение свободы говорения на иностранном языке. Они вместе с вами создадут ту реальность, которой ученик сможет пользоваться на протяжении всей жизни. Будущее – оно только ваше, каждый создает его сам. 

Специалисты языкового центра рекомендуют пройти программу "Языковой дайвинг", которая позволит погрузиться в английский всего за 5 недель.

Языковой центр "Биг Бен 22" – единственный в Алтайском крае образовательный центр, где теория переплетается с интенсивной практикой. Центр всегда открыт для тех, кто хочет научиться общаться на иностранных языках. Творческая, радостная, дружественная атмосфера, в которой проходят занятия, поможет преодолеть языковой барьер и избавиться от комплексов и страхов. 

Преимущества центра

  1. Обучение для всех. В центр приходят и добиваются успехов абсолютно все: от новичков до экспертов.
  2. Индивидуальный подход. Здесь учитывают уровень и индивидуальные особенности каждого.
  3. Обучение в группах. Занятия проводятся в мини-группах по 2-4 человека, группах по 4-6 человек и индивидуально. Возможность выбрать тот вариант, который подойдет именно вам.
  4. Блестящие результаты. Инновационная методика погружения и правильно построенная программа дадут 100% результат.

Кому подходит обучение в "Биг Бен 22"

  1. Взрослым. Для развития бизнеса английский просто необходим. Без этого навыка трудно найти партнеров за границей или проникнуть на международный рынок.
  2. Детям от двух лет. Английский язык можно изучать уже с двух лет. 

Занятия в центре ведутся по уникальному методу погружения, который имеет под собой основу – коммуникативный подход к изучению иностранного языка. На сегодняшний день он признан самым популярным по результативности. 

Основные принципы обучения

  • Общение – лучший способ обучения
  • Грамматика привязана к контексту общения
  • Родной язык почти не используется на занятиях
  • Увлекательный и интересный процесс обучения

Коллективная работа

Баланс всех речевых навыков в процессе обучения, построение учебных материалов на темах, отвечающих потребностям и интересам студента, моделирование среды иноязычного общения на занятиях и обучение общению через общение – вот основные принципы коммуникативного подхода, залога успешного обучения.

Языки

В центре "Биг Бен 22" проходят занятия по всем популярным иностранным языкам. 

  • Английский 
  • Французский 
  • Китайский
  • Немецкий
  • Испанский
  • Итальянский
  • Русский язык для иностранцев (РКИ) 

Узнать подробнее о программе и других курсах языкового центра "Биг Бен 22" возможно в спецпроекте Amic.ru

Языковой центр "Биг Бен 22"
Телефон: +7 (3852) 222877 
Адреса в Барнауле: 
ул. Шумакова, 15 Б, 6 этаж 
ул. Никитина, 27 , 4 этаж 
www.big-ben22.ru
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.01.2018 08:58
гость

Что-то новенькое что ли?! Интересная концепция изучения языков. Если реально это так, то я такого у нас в городе еще не встречал. Индивидуальный подход многие обещают, а на деле все как всегда... Ничего не написали про преподавателей. "Психологи, лингвисты, тренеры, логопеды, педагоги" - такое не каждый языковой центр может себе позволить. Или как всегда громкие обещания?

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11.01.2018 09:12
- гость -

Главное в вопросах любой услуги, это цена/качество, качество прорекламировали, а цена?
на сколько она соответствует з/плате нашего региона (депрессивного) с уровнем ниже плинтуса?

0  0
11.01.2018 09:25
- гость -

Получить определенные разговорные навыки, повысить уровень языка возможно за пять недель при условии искусственного погружения в него по несколько часов КАЖДЫЙ день, но "выучить" - невозможно. Язык учат и совершенствуют всю жизнь. Настоящее погружение в язык может быть только в языковой среде - т.е. в англоязычной стране. стране. Поэтому, как учитель английского с большим стажем и эксперт ЕГЭ, расцениваю эту рекламу услуг как недостаточно достоверную.

0  0
11.01.2018 11:50
- гость -

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11.01.2018 13:05
Екатерина Ков

Биг Бен! Супер Школа Английского языка! Подход учителя просто класс!!! Я читала, что бы выучить иностранный язык нужно расслабиться и получать удовольствие! Не поверите, но это так и происходит на уроках в Биг Бен!!! Тебе всегда будут улыбаться, после занятия спросят что Вы понимаете, в чём сложности!!!Это не объяснить, но я стала понимать по английски!!! Результат есть и я очень довольна!!! Спасибо!!!!

0  0
11.01.2018 14:20
гость

Дамы и господа! Давайте не придираться к определениям- можно выучить или изучить или знать... русский то не все знают, и говорят на нем как бы не все хорошо))) Но погрузиться в среду можно и в России! И главное - какими приемами и методами! Можно знать грамматику и лексику и не уметь на нем разговаривать!!! Язык - это средство коммуникации. На нем нужно говорить и его можно понимать! И если БигБЕН22 это может делать, почему бы не попробовать. Я вот ЗА!

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11.01.2018 14:49
- гость -

11.01.2018 14:20
гость

Пробуйте, ибо любые занятия идут на пользу. А вот языковая школа все-таки рекламу должна корректную давать.

0  0
11.01.2018 16:18
- гость -

а почему бубль-гис не знает эту контору?

0  0
11.01.2018 16:38
gtnhhh

капец вообще. английский за 5 недель??? на каком уровне ты будешь его знать - меня зовут, мне столько-то лет и я из барнаула? на это недели хватит. а на изучение языка 5 недель - слону дробина. разводилово очередное устроили, короче. такие акции можно проводить только в формате - недовольны результатом? вернем деньги.

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