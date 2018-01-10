Фото: zakupki.gov.ru

Бийское МУП "Память" при помощи госзакупок нашло подрядчика для изготовления лакированных гробов на сумму 1,5 млн рублей. Аукцион выиграла предприниматель из Иркутской области Оксана Кузакова.

Как следует из информации с сайта zakupki.gov.ru, начальная цена контракта составляла 1,535 млн рублей. Источник финансирования — собственные средства МУП от уставной деятельности. Всего на конкурс заявились два претендента. Бизнес-леди из Иркутска предложила 1,496 млн рублей, тогда как ООО "Ангел Элит" из Красноярска — 1,504 млн рублей. Этот участник специализируется на производстве деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева.

Оксана Кузакова, в свою очередь, зарегистрирована в Иркутске в качестве ИП с января 2013 года. Основной профиль — оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами. Судя по данным из открытых источников, за годы своей деятельности г-жа Кузакова выиграла 2 госконтракта на сумму 1,7 млн рублей. Каждый раз заказчиком выступало Саянское МУП "Рыночный Комплекс".

Всего бийскому МУП требуется 15 прямых гробов, 20 шестигранных гробов, 40 гробов-"колод", 8 двухкрышечных гробов и 80 ламинированных или т. н. "социальных" гробов.Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами изготовление и доставку гробов. Срок поставки — до конца 2018 года партиями по требованию заказчика.

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Ранее, в октябре 2017 года, бийская "Память" через аукцион нашла подрядчика по изготовлению 334 деревянных гробов на 219 тысяч рублей. Поставщиком стал Вадим Альмухаметов.