Двухлетняя девочка замерзла насмерть в оренбургском Сорочинске, пока ее мать была в гостях, пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, мать оставила играть во дворе частного дома детей 2 и 5 лет, а сама ушла к соседям. Женщина вернулась только через полтора часа. Она увидела тело двухлетней дочери на улице без верхней одежды. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок скончался от общего обморожения.

Органы опеки изъяли из этой семьи пятилетнего ребенка. Женщину собираются лишить родительских прав. Семья, где произошла трагедия, не состояла на учете как неблагополучная.

