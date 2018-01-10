Двухлетняя девочка замерзла насмерть в оренбургском Сорочинске, пока ее мать была в гостях, пишет РИА "Новости".
Как сообщает издание, мать оставила играть во дворе частного дома детей 2 и 5 лет, а сама ушла к соседям. Женщина вернулась только через полтора часа. Она увидела тело двухлетней дочери на улице без верхней одежды. Судебно-медицинская экспертиза показала, что ребенок скончался от общего обморожения.
Органы опеки изъяли из этой семьи пятилетнего ребенка. Женщину собираются лишить родительских прав. Семья, где произошла трагедия, не состояла на учете как неблагополучная.
Комментарии
Надо семьи ставить на учёт не после того, как они созданы. Следует применять превентивный подход. Брак, рождение каждого ребёнка должны быть только с разрешения Комиссии. Подходишь по критериям (возраст, здоровье, зависимости, жилищные условия, уровень доходов, моральные качества и т.п.) - ок, разрешается идти в загс, рожать ребёнка. Не подходишь - либо изменяешься и пробуешь ещё, либо обойдёшься.
10.01.2018 17:13
Vanadiy2014
Первое предложение свое перечитайте. Сами то поняли, что сказали?
ГостьЯ. А что не так? Пара захотела создать семью, обратилась в загс, их поставили на учёт в этом качестве, до того, как их зарегистрировали. Почему право на управление автобусом надо заслужить обучением в автошколе? Почему право на ношение оружия надо заслужить? Но при этом на несравнимо более ответственный шаг не требуется вообще ничего. Любой недoумок может вступить в брак и наделать любое количество детей, которые будут замерзать до смерти. Это нормально?! Брак и рождение детей должны быть привилегией, а не правом.
А Вы не в курсе, что дети рождаются не только в браке? С ними то как быть? Слежку к каждому не приставишь.
наверное, как в Эвересте, ей стало жарко...
ТВАРЬ ГОРЕТЬ ТЕБЕ В АДУ
Еще одна непутевая мамаша,оставить на улице одного двухлетнего ребенка с другим маленьким ребенком ....сочувствую....
Сто раз говорила: плодиться начало поколение 90-х. Потерянные дети: ни ума, ни ответственности, одни потребности. Но в этом нет их вины. Родители были заняты выживанием (их, деточек то есть, в том числе), заниматься воспитанием им было некогда было б, чем накормить да во что одеть. Школа не всесильна, да и та в девяностые -начале двухтысячных с радостью сложила с себя воспитательные обязанности, оставив только научение дитяток чтению, счету и письму. А телевизор показывал "дядю Скруджа", "За стеклом" (прообраз дурдома-2) и западные боевики с морями крови, жестокими драками и безудержным сексом во всех подробностях. И что вы теперь хотите от этих выросших деток?!
ГостьЯ
А Вы не в курсе, что дети рождаются не только в браке? С ними то как быть? Слежку к каждому не приставишь.
Да, в курсе. За внебрачное рождение ребёнка изымать, обоих родителей стерилизовать.
Ужасная трагедия.
Ванадий , прикалываться не везде уместно.
18:44
Я похож на того, кто прикалывается?
При моих предложениях у этой женщины не было бы шанса вступить в брак. Если бы она родила ребёнка вне брака, второго (погибшего) бы она уже не родила, так как была бы стерилизована после незаконных родов.
рождаемость на грани вымирания, а вы предлагаете такие меры, которые ускорят данный процесс и утверждаете что это серьезно, вы адекватны?
10.01.2018 19:10
- гость -
Что плохого в том, что качество важнее количества? Если нужно количество, то нет проблем - запускаем беженцев со всего мира, прекращаем вымирание, утраиваем численность населения.
Но я предлагаю делать ставку не на количестве, а на качестве. На качестве, которое обеспечивается тем, что вступают в брак разумные, здоровые, ответственные люди и отказывается в этом недостойным. Если из-за отказа люмпенам в продолжении сократится численность населения, вряд ли кто-то увидит в этом что-то плохое.
Ванадий, а у тебя самого-то дети есть? А то как-то страшно уже за нас всех, если такие, как ты, плодиться начнут. Уж лучше алкаши-недоумки.
10.01.2018 19:46
- гость -
Если начнут плодится такие, как я, то есть обычные люди - моральные, разумные, здоровые, ответственные, то что же в этом плохого? Почему тебе становится страшно и кого ты имеешь ввиду, говоря "страшно за нас всех", к каким "нас" ты себя причисляешь? К людям иного склада, чем описанного в первом предложении?