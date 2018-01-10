Фото: izvestiy-kamen.ru

Две пенсионерки пострадали в результате ДТП, произошедших утром 10 января в Камне-на-Оби.

Как сообщают "Каменские известия", первая авария произошла около 08:00 рядом с автобусной остановкой на улице Гагарина, когда пожилая женщина 1939 года рождения пересекала дорогу в неположенном месте и попала под автомобиль Toyota Hilux Surf.

Водитель внедорожника пытался затормозить, но избежать столкновения с пенсионеркой не сумел. Женщину доставили в ЦРБ с вывихом плеча.

Спустя 15 минут на улице Терешковой горожанка 1939 года рождения вышла на проезжую часть из-за автобуса. В этот момент ее сбил автомобиль Nissan March. Пожилая женщина отделалась ушибами.