Тройня появилась на свет в первый день 2018 года в Перинатальном клиническом центре Алтайского края (улица Попова, 29). Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Мальчиков назвали Егор, Максим и Савелий. В Индустриальном районе города с начала года родилось равное количество мальчиков и девочек. Самые распространенные имена для детей – Иван, Арина, Савелий, Анастасия, Марк, Екатерина, Егор, Елизавета. Реже малышей называют Сергеями, Софиями, Степанами, Мариями, Федорами, Ярославами и Полинами.

В прошлом году в этом районе Барнаула зарегистрировали 3 565 маленьких барнаульцев.