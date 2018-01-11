Вот только отгремели премьеры первой половины театрального сезона, как в расписании театров уже прописаны планы на новые постановки. Корреспондент Amic.ru решил разобраться в том, чем удивят нас режиссеры в этом году и какие спектакли пополнят репертуар той или иной площадки.

Алтайский краевой театр драмы имени Василия Шукшина

В новом, 2018 году драма впервые за свою историю выпустит спектакль по рассказам Ивана Бунина. В основу постановки легли произведения из сборника "Темные аллеи".

"Этот спектакль об открытиях, которые мы совершаем, встречаясь с любовью. О наших сбывающихся и несбывающихся надеждах, об утраченной или обретенной чистоте", — комментируют в драме.

Режиссером спектакля стал Максим Астафьев. Премьера состоится 8, 9 и 10 февраля.

Молодежный театр Алтая имени Валерия Золотухина

В Молодежном театре Алтая приглашенный режиссер Василий Лукьяненко поставит пластический спектакль, в основу которого лягут японские сказки. Он получит название "Четыре веера".

Театр музыкальной комедии

Поклонникам театра музкомедии стоит ждать спектакля "Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес" по приключенческому роману Александра Дюма, который называют классикой французской литературы.

"Молодой, полный надежд, влюбленный в жизнь юноша по имени Эдмон Дантес становится жертвой целой череды обстоятельств, оказавшихся для него роковыми. Донос предателя в одночасье рушит всю его судьбу: вместо счастливой жизни его ожидает одиночество, вместо морского простора – темная камера замка Иф, где Эдмону предстоит провести четырнадцать лет. Оказавшись на свободе, герой меняет свое имя, а с ним – свою судьбу и судьбы всех, кто причастен к случившемуся с ним несчастью. Как скоро пострадавший превратится в убийцу? Настолько ли благородна месть графа Монте-Кристо, какой она кажется изначально? Ответы на эти вопросы – в нашем новом спектакле "Монте-Кристо. Я – Эдмон Дантес", — комментируют в театре.

Премьерные показы состоятся 2, 3, 4, 30 и 31 марта.

Театр кукол "Сказка"

В Алтайском государственном театре кукол "Сказка" начали работать над спектаклем "Евгений Онегин", в основу которого легло одноименное произведение Александра Пушкина. Сейчас здесь создают декорации и продумывают сценографию. Постановкой занимается главный режиссер театра Елена Чверткина.

Существенное отличие этого спектакля заключается в том, что рассчитан он будет на подростков и молодежь. Премьера запланирована на середину марта.