Фото: barnaul.org
Работу по уборке городских улиц от снега ведут дорожники в Барнауле — на магистрали краевой столицы вышла 81 единица спецтехники.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, 10 января специалисты проводят расчистку проезжей части основных магистралей, прометание тротуаров, вывоз снега.
Минувшей ночью в уборке улиц после снегопада было задействовано еще больше техники — 102 единицы.
"Проезжая часть и тротуары посыпаются песчано-соляной смесью для недопущения образования наледи. Сейчас дорожные службы Барнаула готовятся к плюсовой температуре, приоритетная задача в этот период – не допустить образования наледи", — отметил заместитель председателя комитета по благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат.
Комментарии
Сволочи! Почему убирают только центр? Налоги то все одинаково платим.
Центру как всегда везет....а в других районах они наверно считают не платят налоги ...Главное навести видимость уборки...
Вот, опять, пилорама завелась, скока тонн ужо распилили?
Спасибо дорожникам!
Прошла пешком 3 остановки по Ленинскому. Техники не видела.
Видел сегодня аж две единицы техники - проехали друг за другом с поднятыми скребками!..
Ночью один грейдер проходил по большой, малую Малахова за всю зиму не разу не прошли. Сегодня ездил по Малахова от Балтийской до Эмильки и по ленточному бору, каша, вода, лёд, уборкой и не пахнет. Хотя это основные магистрали города, и уровень движения позволяет оперативно без создания заторов пройти и привести проезжую часть в должный уровень. Так и будут всю зиму писать - сочинять сколько вывезли, сколько потратили, сколько единиц убирают. А воз и ныне там....
Машины невидимки , 21 век все-таки !!!