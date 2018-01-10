Фото: barnaul.org

Работу по уборке городских улиц от снега ведут дорожники в Барнауле — на магистрали краевой столицы вышла 81 единица спецтехники.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, 10 января специалисты проводят расчистку проезжей части основных магистралей, прометание тротуаров, вывоз снега.

Минувшей ночью в уборке улиц после снегопада было задействовано еще больше техники — 102 единицы.

"Проезжая часть и тротуары посыпаются песчано-соляной смесью для недопущения образования наледи. Сейчас дорожные службы Барнаула готовятся к плюсовой температуре, приоритетная задача в этот период – не допустить образования наледи", — отметил заместитель председателя комитета по благоустройству, транспорту и связи Барнаула Иван Гармат.