Казахстанская модель Ольга Семёнова заявила, что жена Андрея Аршавина Алиса пообещала отрезать ей пальцы за объятия с футболистом. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на RT.

Как рассказала модель, в конце декабря появилось видео, на котором Семенова обнимается с Андреем Аршавиным. После этого она получила угрозы от его жены, якобы Аршавина пообещала отрезать ей пальцы.

"Она написала: "Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы". Спустя некоторое время она представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму", — отметила она.

С данной перепиской Семёнова намерена идти в суд.