Казахстанская модель Ольга Семёнова заявила, что жена Андрея Аршавина Алиса пообещала отрезать ей пальцы за объятия с футболистом. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на RT.
Как рассказала модель, в конце декабря появилось видео, на котором Семенова обнимается с Андреем Аршавиным. После этого она получила угрозы от его жены, якобы Аршавина пообещала отрезать ей пальцы.
"Она написала: "Ты лапала моего мужа, я отрежу тебе пальцы". Спустя некоторое время она представилась сотрудником ФСБ и сказала, что подбросит мне наркотики, из-за которых меня посадят в тюрьму", — отметила она.
С данной перепиской Семёнова намерена идти в суд.
Комментарии
Адекватная уровновешенная девушка !!!
Чую, что эта новость, а так же про женитьбу Тарасова являются задачками из учебника по психиатрии. Требуется по ситуации поставить диагноз фигурантам. Ответы бы хоть потом публиковали.
Аршавин - это кто?!
Лодырь и дуболом, а бабы у него дуры страшные.