Пьяный житель города Апатиты Мурманской области на угнанном бронетранспортере протаранил стеклянную витрину магазина. Об этом пишет РИА "Новости".
В момент аварии он повредил припаркованную рядом иномарку. Известно, что 30-летний мужчина
угнал бронетранспортер со стоянки автошколы и через лесной массив проехал в город.
После того, как мужчина протаранил витрину, он вылез из люка и направился к торговым рядам, где его и задержали. Сопротивления угонщик не оказал.
Отметим, что угонщика уже задерживали 4 января. Тогда он угнал грузовик.
Житель Мурманской области угнал бронетранспортер с полигона, чтобы украсть бутылку вина из магазина. pic.twitter.com/dHsBAbOh8D— ❝ОВОД❞ 🔹 (@engineer_37) 10 января 2018 г.
Комментарии
Лучше этого мужика посадить надолго, а то он в следующий раз МЗКТ с ракетой угонит.