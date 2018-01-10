Пьяный житель города Апатиты Мурманской области на угнанном бронетранспортере протаранил стеклянную витрину магазина. Об этом пишет РИА "Новости".

В момент аварии он повредил припаркованную рядом иномарку. Известно, что 30-летний мужчина

угнал бронетранспортер со стоянки автошколы и через лесной массив проехал в город.

После того, как мужчина протаранил витрину, он вылез из люка и направился к торговым рядам, где его и задержали. Сопротивления угонщик не оказал.

Отметим, что угонщика уже задерживали 4 января. Тогда он угнал грузовик.