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Скандал с исчезновением карточек для голосования депутатов фракции ЛДПР в Госдуме разрешился — оказалось, что их в конце прошлого года забрал работник аппарата парламента.

Как передает "Интерфакс", депутаты фракции "жириновцев" остались без возможности голосовать на пленарном заседании нижней палаты федерального представительного органа.

В этом контексте лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что работа его фракции "заблокирована", и призвал расшифровать записи камер видеонаблюдения.

Как сообщил позже первый замруководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков, карточки депутатов удалось найти.

"В конце года работник аппарата их забрал себе. Возможно, на память. Не понимая, что они именные и выдаются без дубликатов. На весь срок полномочий", — уточнил единоросс.