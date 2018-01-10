Учителям грамматической школы для девочек в английском городе Олтрингем запретили называть учениц девочками. Такое правило было принято, чтобы не обижать трансгендеров. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Daily Mail.

Директор школы призналась, что так она отреагировала на вызовы, с которыми сталкиваются студенты, ставящие под вопрос свою гендерную идентичность или не отождествляющие себя с девочками.

Теперь учителя должны будут называть всех учащихся студентами. При этом из названия школы слово "девочки" убирать не будут. Местных жителей шокировало это нововведение.

"Когда я открыл письмо, я не был уверен, шутка это или нет. Это мне кажется немного ненормальным", — сказал один из родителей.