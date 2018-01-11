Фото: Екатарина Смолихина/Amic.ru

Алтайский край в четверг, 11 января, вступил в период штормовой погоды — в регионе ожидается дождь, переходящий в снег, и шквалистый ветер.

"В отдельных районах осадки в виде мокрого снега и дождя, переходящие в снег, местами метель, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица", — говорится в сообщении краевого Гидрометцентра.

Дневные температуры составят -4...+1 градус, в предгорных районах до +6 градусов.

Ветер будет юго-западный, 17-22 метра в секунду, местами порывы до 25-30 метров.

В Барнауле временами мокрый снег, снег, метель, на дорогах сильная гололедица. В краевой столице будет около 0 градусов с похолоданием в конце дня. Ветер до 22 метров в секунду.

Жителей региона убедительно просят соблюдать осторожность в период непогоды, воздержаться от дальних поездок и не игнорировать предупреждения о неблагоприятных метеоявлениях.