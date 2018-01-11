Фото: avito.ru
Трехэтажный кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров продают в Барнауле за 10,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Дом расположен на улице 1-я Осенняя, рядом с ленточным бором. "Подъезд к дому удобный, улица вымощена брусчаткой. Рядом поселок Новосиликатный со всей необходимой социальной инфраструктурой", — отмечает автор объявления.
Также продавец подчеркивает, что коттедж находится в отличном состоянии, выполнен хороший ремонт. Имеется баня, мангальная, терраса.
Площадь приусадебного участка составляет 10,3 сотки. Выполнен ландшафтный дизайн.
Комментарии
старенькое уже все такое((( дороговато
А под дешманским сайдингом газоблок?
Сайдинговый "дворец" под ржавой оцинковкой
даже высолы на кирпиче не замыли...