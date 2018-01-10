В Алтайском крае дети-сироты, которые много лет не могут получить положенное им жилье, записали видеообращение. Они надеются, что этот шаг сможет помочь решить их проблему.

Как сообщается, на данный момент в Алтайском крае в очереди на получение жилья стоят 7000 сирот, многие из них должны быть обеспечены жильем не только по закону, но и по решению суда. Утверждается, что обращения к чиновникам не дали результатов.

Также отмечается, что в 2017 году в Барнауле не было выделено ни одной квартиры для этой категории граждан.

В декабре 2017 года сироты провели пикет, на котором призвали краевые власти обратить внимание на проблему.