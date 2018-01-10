В Алтайском крае дети-сироты, которые много лет не могут получить положенное им жилье, записали видеообращение. Они надеются, что этот шаг сможет помочь решить их проблему.
Как сообщается, на данный момент в Алтайском крае в очереди на получение жилья стоят 7000 сирот, многие из них должны быть обеспечены жильем не только по закону, но и по решению суда. Утверждается, что обращения к чиновникам не дали результатов.
Также отмечается, что в 2017 году в Барнауле не было выделено ни одной квартиры для этой категории граждан.
В декабре 2017 года сироты провели пикет, на котором призвали краевые власти обратить внимание на проблему.
Комментарии
Сиротам, по идее, не должны бы выделять квартиры, но должны компенсировать аренду в определённых лимитах, на время получения профессии + на один год после.
согласен, помочь получить проф. образование, трудоустроить, дальше на общих основаниях, но в реальности дети сироты ни кому не нужны, ни кто ими не занимается, и у них формируется такое мировоззрение, дайте, вы должны дать и бесплатно, вы обязаны дать
Ванадий вообще то есть закон который необходимо выполнять. Кстати почему таких вопросов нет на прямой линии?
Александр Богданович по любому и не в курсе даже
Ванадий,купи уже себе немного мозга)
С чего вы взяли? Если есть решение суда? Или вы считаете они просят то, что им не положено? Даже с юр. точки зрения и с моральной им положено жилье. Правильно сделали, у нас последнее время только через СМИ и можно проблемы решить.
Квартиры покупают. Покупают в рамках имеющихся средств, выше головы не прыгнуть и кроме Барнаула есть другие города и районы. Насколько понимаю, из тех денег, которые есть сначала обеспечивают тех, у кого есть решение суда, те, кто просто стоят в очереди из-за этого отодвигаются на потом
Выкинуть Ванадия в жизнь без родственников , знакомых и какой либо поддержки и пусть покажет как нужно устраиваться в жизни . А детям - сиротам нужно не только квартиры выдавать , но и организовать центры не только психологической , но и физической помощи , что бы к ним проходимцы не липли .
Куда не плюнь косые, кривые, обездоленные задолбали уже. Пора заняться проблемами нормальных людей которые ничего непросят от государства!
Дети-сироты сами предпочли бы вариант, при котором они получают аренду жилья до поры - до времени, чем не получить вообще ничего. Бюджет может потянуть скромную аренду, но не может потянуть квартиры в собственность.
Сирот жаль, но почему они должны получать в собственность жильё? На период недееспособности в силу возраста о них позаботилось государство. Но, повзрослев, они не становятся более или менее чего-то заслуживающими. Либо обеспечивать жильём всех, привет СССР, либо никого. Какие основания для избирательности?
Если сирота социальная, то следует арестовывать жильё т.н. родителей и передавать его в собственность ребёнку по достижению им 18 лет. Также изымать на содержание ребёнка сумму, превышающую прожиточный минимум. Вот так, родительских прав лишаются, а обязанностей о содержанию - нет. Красота!
Квартиры выдают в других населенных пунктах края, но всем в Барнауле надо.Сумма то одна выделяется, а стройка тут в разы дороже....
200 миллионов куда-то убежали. Ну а что, они же сироты. Им не повезло. Не под той звездой родились и не в той стране. Точнее в регионе.
Vanadiy2014, иди вайп вставь себе в одно место.