Министерство финансов израсходовало последние средства из Резервного фонда, сообщается на сайте ведомства.
"Остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России (7,62 млрд долл. США, 6,71 млрд евро и 1,10 млрд фунтов стерлингов) в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 000,42 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета. В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки", — говорится в сообщении.
Согласно закону о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который приняли в конце июля прошлого года, Резервный фонд перестанет существовать с 1 февраля 2018 года.
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния создали в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, предназначенного для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.
Комментарии
Надо уважать любой выбор, даже если ваше мнение отличное от других, но помните, ничего даром не бывает, и за этот выбор непременно придется ответить каждому из нас.
Когда деньги туда поступали то это путин чуть ли не лично клал их туда. Кончились-минфин негодяй все истратил. Позорные вы сми. Пропагандоны продажные.
Как ловко США кинули! Снова всех переиграл!
Значит дефицит следующего бюджета покрывать будет уже нечем. Ну это ничего... это будет уже после "выборов" Путина. Там уже хоть трава не расти.