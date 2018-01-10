Министерство финансов израсходовало последние средства из Резервного фонда, сообщается на сайте ведомства.

"Остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России (7,62 млрд долл. США, 6,71 млрд евро и 1,10 млрд фунтов стерлингов) в полном объеме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 000,42 млрд рублей, а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета. В результате на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки", — говорится в сообщении.

Согласно закону о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который приняли в конце июля прошлого года, Резервный фонд перестанет существовать с 1 февраля 2018 года.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния создали в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, предназначенного для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.