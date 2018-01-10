У экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева в СИЗО появились двое сокамерников, сообщает РИА Новости.

"Несмотря на то, что Улюкаев очень просил находиться в камере в одиночестве, к нему после перевода из карантина подселили еще двух сокамерников. С ними сейчас он и находится в СИЗО", — рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.

Отмечается, что на данный момент неизвестно, кого именно подселили.

Зампредседателя ОНК Ева Макарчина уточнила, что оба сокамерника моложе Улюкаева.

"Судя по всему, никаких конфликтов нет. Впрочем, у него и жалоб на содержание сейчас вообще нет. Однако выглядит он весьма грустно", — добавила она.