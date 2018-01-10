Индустриальным районным судом Барнаула рассмотрено уголовное дело в отношении 11 лиц, совершивших ряд преступлений на территории России в сфере незаконного оборота наркотических средств, сообщает прокуратура Алтайского края.

Судом установлено, что один из обвиняемых совместно с неустановленным лицом организовал преступную группу для осуществления незаконного сбыта наркотических средств. После они вовлекли в состав группы ряд лиц-закладчиков и операторов.

Организованная группа действовала в период с 2012 по 2013 год на территориях Алтайского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, распространяя наркотические средства синтетического происхождения в значительном и крупном размерах.

Суд признал лидера группы и ее участников виновными в совершении сбыта наркотических средств, а также приготовлениях к сбыту и покушениях.

Участникам группы определено наказание в виде лишения свободы сроками от 6 лет 5 месяцев до 12 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафами каждому по 400 000 руб. Организатору группы определено наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 800 000 руб.