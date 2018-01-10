Украина готовится запустить на территории Чернобыльской АЭС свою первую солнечную электростанцию, сообщает RT со ссылкой на AFP.

"Эта солнечная электростанция может удовлетворить потребности "поселка среднего размера", или около 2000 квартир", - заявил глава украинско-немецкой компании Solar Chernobyl Евгений Варягин.

По его словам, солнечная установка должна заработать в течение нескольких недель.

Отмечается, что новая электростанция мощностью 1 мегаватт находится всего в ста метрах от нового "саркофага", который закрыл взорвавшийся в 1986 году реактор Чернобыльской АЭС.