Российские конькобежцы будут выступать на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в сине-серых комбинезонах. Соответствующее решение принял Международный олимпийский комитет, сообщает РИА "Новости".

По словам президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова, экипировка не отличается от той, в которой спортсмены выступают обычно.

"По своим технологическим характеристикам наша экипировка не отличается от той, в которой выступают наши спортсмены, поэтому необходимости предварительно как-то ее тестировать особо нет", — отметил Кравцов.