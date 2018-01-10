Жириновский предложил поставить памятники белым генералам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить памятники белым генералам. Об этом сообщается на сайте партии.

"Это наша страна, наши граждане, наши соотечественники. Почему стоят до сих пор в России памятники только советским генералам? Замечательно, они герои! Но давайте поставим памятники и белым генералам", — отметил Жириновский.

По его словам, нужно увековечить память Николая Юденича, Александра Колчака, Петра Врангеля, Антона Деникина.

"Они тоже достойно воевали за свое Отечество, они были верны присяге", — подчеркнул Жириновский.