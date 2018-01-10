Жириновский предложил поставить памятники белым генералам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил установить памятники белым генералам. Об этом сообщается на сайте партии.
"Это наша страна, наши граждане, наши соотечественники. Почему стоят до сих пор в России памятники только советским генералам? Замечательно, они герои! Но давайте поставим памятники и белым генералам", — отметил Жириновский.
По его словам, нужно увековечить память Николая Юденича, Александра Колчака, Петра Врангеля, Антона Деникина.
"Они тоже достойно воевали за свое Отечество, они были верны присяге", — подчеркнул Жириновский.
Комментарии
Да. И серым кардиналам!!!
Дбл, б.!
Поступил Указ о самоликвидации кандидатов! Вскоре 7 кандидатов признаются,что они агенты госдепа, 5- что они гейропейские шпийены,1- что он окраинский гомосек, и напоследок Грудинин покается перед избирателями,что его колхоз использовал ГМО при откорме скота,и он нанёс неплправимый вред здоровью Нашей Нацыи,и недостоин даже мезинца единственного соперника! Вследствие чего- все голуби Москвабада улетели срать на рязаньщину, и пешеход весь в слезах идёт на коронацию!