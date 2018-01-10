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Более 11,5 тыс. нетрезвых водителей выявлено за новогодние праздники

, ИА "Амител"
Несмотря на то, что накануне новогодних праздников Госавтоинспекция предупреждала об усилении контроля

Фото: hibiny.com

За период новогодних каникул с 30 декабря по 8 января в России сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено более 11,5 тысяч случаев управления автомобилями в состоянии опьянения, а также около 6 тысяч случаев отказа от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Об этом сообщается на сайте МВД России.

В период новогодних каникул дороги контролировали дополнительные наряды ДПС. В особенности это коснулось региональных центров и крупных городов, где в дни праздников существенно увеличивается плотность автомобильного потока за счет большого числа приезжающих из соседних городов и регионов.

Некоторые водители вели себя неадекватно и пытались скрыться от полицейских. Так, в городе Волжский Волгоградской области пьяный водитель попытался сбить инспектора ДПС и скрыться от автоинспекторов. При преследовании и задержании его сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие.

В ряде регионов в местах массового отдыха прошли акции и мероприятия, на которых инспекторы ДПС призывали граждан стараться не допускать к управлению транспортом в состоянии опьянения родственников, соседей, знакомых.

Большинство нетрезвых водителей сотрудники ГИБДД остановили до того, как по их вине могла бы произойти авария, но все же некоторые успели совершить ДТП.

Так, в Белгородской области водитель иномарки в состоянии алкогольного опьянения 6 января сбил двух пешеходов, шедших по левому краю проезжей части. В результате несовершеннолетняя девочка и ее бабушка погибли на месте.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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