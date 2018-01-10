Президент России Владимир Путин сообщил, что у его избирательного штаба будет трое сопредседателей, сообщает РИА Новости.

Штаб возглавят руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева, директор НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

Ранее в ЦИК заявили, что Путин, который идет на предстоящие президентские выборы в качестве самовыдвиженца, к 5 января потратил на свою избирательную кампанию 13,4 млн рублей.

Выборы президента России пройдут 18 марта.