В селе Преображенка Воронежской области погиб 10-летний ребенок, который во время игры с братом спрыгнул с двухъярусной кровати, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на "Вести-Воронеж".

Трагедия произошла в канун Нового года, 31 декабря. Дети играли в своей комнате, когда один из мальчиков прыгнул с кровати и повис на капюшоне спортивной куртки. Замок сдавил ему горло. Сначала его брат подумал, что тот шутит. Затем он понял, что происходит, и позвал на помощь мать, однако помочь ребенку не успели.

Как сообщается, всего в семье 11 детей. До последнего несчастного случая погибли еще двое: в 2004 году умерла от истощения девочка-младенец, а в 2011 году 11-летний мальчик покончил с собой.

В следственном управлении Следственного комитета по региону подтвердили гибель ребенка и сообщили о проведении процессуальной проверки.