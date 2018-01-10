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Мальчик из многодетной семьи погиб, спрыгнув с двухъярусной кровати

, ИА "Амител"
До этого случая погибли еще двое детей: в 2004 году умерла от истощения девочка, а в 2011 году мальчик покончил с собой

Фото: typical-moscow.ru

В селе Преображенка Воронежской области погиб 10-летний ребенок, который во время игры с братом спрыгнул с двухъярусной кровати, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на "Вести-Воронеж".

Трагедия произошла в канун Нового года, 31 декабря. Дети играли в своей комнате, когда один из мальчиков прыгнул с кровати и повис на капюшоне спортивной куртки. Замок сдавил ему горло. Сначала его брат подумал, что тот шутит. Затем он понял, что происходит, и позвал на помощь мать, однако помочь ребенку не успели.

Как сообщается, всего в семье 11 детей. До последнего несчастного случая погибли еще двое: в 2004 году умерла от истощения девочка-младенец, а в 2011 году 11-летний мальчик покончил с собой.

В следственном управлении Следственного комитета по региону подтвердили гибель ребенка и сообщили о проведении процессуальной проверки.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

11.01.2018 00:08
Vanadiy2014

Как правило, облик родителей в многодетных семьях России не соответствуют человеческому. Максимум 1% нормальные. Остальные 99% - полный атас. Алкаши, религиозные фанатики, нищеброды, аморалы, уголовники, грязнули - вот они, типичные многодетные. Порядка 1% можно назвать достойным исключением, не делающим погоды. Остальных следовало бы стерилизовать.

0  0
11.01.2018 00:12
- гость -

Vanadiy2014, по себе людей не судят...

0  0
11.01.2018 06:59
Nic

11.01.2018 00:08
Vanadiy2014

1% - довольно мало, попасть в него крайне сложно. Интересно, к какой категории я отношусь из перечисленных - аморал, наверно...

0  0
11.01.2018 08:32
- гость -

11.01.2018 06:59
Nic
&#65532;&#65532;Сколько у вас детей?

0  0
11.01.2018 08:53
Nic

11.01.2018 08:32
- гость -

3

0  0
11.01.2018 08:54
Vanadiy2014

Ник, я не знаю.
Если у вас двое или более детей не ютятся в одной комнате, если зал не используется одновременно как чья-то спальня, если жильё полностью благоустроено, то вы не нищеброд.
Если работаете, прилично себя ведёте, культурно разговариваете, не имеете пагубных зависимостей, то не аморал.
Если не поклоняетесь культам, то не религиозный фанатик.
Если в жилье чисто, если родители и дети опрятно одеты, соблюдают гигиену, то не грязнули.
Если всё про вас, то хорошо, 1% приятное исключение. Если что-то не про вас, то увы, вы в 99%.

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