Британский ученый Стивен Хокинг полагает, что в случае сохранения глобального потепления условия жизни на нашей планете станут невыносимыми и Земля превратится в сущий ад, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Физик уверен, что Землю ждет судьба второй ближайшей планеты к Солнцу — Венеры — с температурой 460 градусов по Цельсию, если не будет уменьшен выброс парниковых газов.

По данным NASA, 4 миллиарда лет назад Венера была похожа на Землю. Приблизительно в течение двух миллиардов лет на планете были вода, атмосфера, растительность, а температуры соответствовали нынешним земным, однако скопление парниковых газов в атмосфере планеты уничтожило моря и океаны и превратило Венеру в раскаленную планету с ветрами, скорость которых достигает 300 километров в час.

Хокинг говорит, что пример Венеры демонстрирует, что что-то подобное может случиться и с Землей, если парниковые газы в атмосфере достигнут критических уровней.

Учитывая, что средний возраст Земли насчитывает 4,5 миллиарда лет, в безжизненную пустыню, по мнению Хокинга, Земля может превратиться уже через 500 миллионов лет.