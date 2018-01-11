Семья Шурыгиной отреагировала на освобождение Семенова

Родители Дианы Шурыгиной настороженно отнеслись к освобождению Сергея Семенова, который был осужден за изнасилование их дочери, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на мать Шурыгиной Наталью.
"Мы только дышать спокойно начали. Диана в семейных отношениях вся. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся. Он сидел спокойно. Пусть теперь в реальной жизни поживет. Вкусит свободы, так сказать. Прошлый год у нас как в аду был. Не хочу продолжения", — рассказала мать девушки.
Летом прошлого года Наталья Шурыгина записала видеообращение к руководству ФСИН с просьбой не выпускать Семенова по УДО. Она утверждала, что молодой человек не только не раскаялся, но и пиарится на преступлении, совершенном против ее дочери.
В 2016 году Диана Шурыгина обвинила Сергея Семенова в изнасиловании на вечеринке. Изначально молодого человека отправили в колонию строгого режима на восемь лет, позже суд изменил срок на три года и три месяца, заменив строгий режим на общий. 10 января 2018 года молодой человек покинул колонию досрочно.
Комментарии
П о сути тееперь нужно эту шурыгинну саму закрывать в колонию. Придут на хату, жрут, пьют на халяву. потом идут в туалет ср....т то что съели, потом сами ноги раздвинут, смеются и мужика к себе зовут, а потом утром вдруг плачут и орут что их изнасиловали. Такие как шурыгинна просто не хотят работать, они хотят жить за счет исков. И так хотят многие жэнщины в этой стране. Им не надо секса им надо есть пить хорошо одеватся ездить на курорты заграницу, им надо показывать свои сыськи за деньги, ну так они хотят. Но если они так хотят и будут и дальше пацаннов сажать, то кто будет тогда работать в этой стране и кто будет служить в армии? Может шурыгинна? Я считаю что шурыгинна должна ответить за ложный донос. Там все было по согласию и она сама пацана сооблазнила
Надо в корне изменить подход к преступлениям по изнасилованию. Не как сейчас - на кого показала, тот и насильник, а требовать неопровержимых доказательств изнасилования. То есть установить презумпцию невиновности по данным преступлениям.
С него статью за изнасилование после пересмотра дела сняли, осталась статья за сексуальную связь с НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ...