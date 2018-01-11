Семья Шурыгиной отреагировала на освобождение Семенова

Родители Дианы Шурыгиной настороженно отнеслись к освобождению Сергея Семенова, который был осужден за изнасилование их дочери, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на мать Шурыгиной Наталью.

"Мы только дышать спокойно начали. Диана в семейных отношениях вся. С этой шумихой по поводу его выхода опять проблемы начнутся. Он сидел спокойно. Пусть теперь в реальной жизни поживет. Вкусит свободы, так сказать. Прошлый год у нас как в аду был. Не хочу продолжения", — рассказала мать девушки.

Летом прошлого года Наталья Шурыгина записала видеообращение к руководству ФСИН с просьбой не выпускать Семенова по УДО. Она утверждала, что молодой человек не только не раскаялся, но и пиарится на преступлении, совершенном против ее дочери.

В 2016 году Диана Шурыгина обвинила Сергея Семенова в изнасиловании на вечеринке. Изначально молодого человека отправили в колонию строгого режима на восемь лет, позже суд изменил срок на три года и три месяца, заменив строгий режим на общий. 10 января 2018 года молодой человек покинул колонию досрочно.