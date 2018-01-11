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Путин попросил членов предвыборного штаба корректно собирать подписи

, ИА "Амител"
Ему необходимо собрать 300 тысяч подписей

Фото: pp.userapi.com

Президент России Владимир Путин попросил членов предвыборного штаба корректно вести работу по сбору подписей, передает ТАСС.

"Я бы хотел попросить вас всех, кто будет заниматься этой штабной работой, действовать исключительно в рамках закона, что касается сбора подписей, чтобы всё было корректно, чтобы не было никаких нарушений", — сказал Путин.

Поскольку Путин идет на выборы президента как самовыдвиженец, ему необходимо собрать 300 тыс. подписей. При этом на один регион не должно приходиться более 7,5 тыс. подписей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

11.01.2018 05:46
- гость -

Корректно надо считать бюллетени, а не эти крохи!

0  0
11.01.2018 06:14
- гость -

Т.Е. он думает, что без его этого напоминания члены предвыборного штаба обязательно будут нарушать закон? Хорошего же он мнения о своих сподвижниках.

0  0
11.01.2018 06:34
- гость -

А это не этот Путин в 2004 году тоже был кандидатом-самовыдвиженцем? Что-то я не припоминаю чтобы тогда подписи собирали.

0  0
11.01.2018 08:04
гость

А в "Алтайвагоне" в Рубцовске начальство отправляет подчиненных поставить подпись в рабочее время. Получается полдня выходного

0  0
11.01.2018 08:12
- гость -

Сотрудников подведомственных организаций комитета по молодежной политике администрации Санкт-Петербурга в принудительном порядке заставляют участвовать в сборе подписей в поддержку выдвижения действующего главы государства Владимира Путина на предстоящих президентских выборах в марте 2018 года, пишет "Фонтанка".

"Каждый день без выходных сотрудники разных отделов должны присутствовать на местах (торговые комплексы по городу) и в "рабочей форме" собирать подписи за "нашего кандидата". Разумеется, не по личной инициативе, но это такое "добровольно-принудительное", которое не оставляет выбора", - рассказала изданию сотрудница СПб ГБУ ГЦСП "Контакт".

0  0
11.01.2018 08:31
- гость -

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина в Свердловской области может обернуться скандалом: эксперты нашли в этом процессе нарушение норм федерального закона «О выборах президента РФ».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бдительные наблюдатели обнаружили среди координаторов сборщиков подписей за Путина действующего члена избиркома.

Автором данной странной затеи, которая может поставить под вопрос легитимность сбора подписей за выдвижение Путина на территории Свердловской области, эксперты агентства называют главу департамента внутренней политики администрации губернатора Свердловской области Антона Третьякова. По одной из версий, досадный промах был допущен из желания сэкономить на кампании.

0  0
11.01.2018 08:35
- гость -

Сбор подписей за Путина это обыкновенное шоу, лишенное всякого практического смысла. Его могла бы выдвинуть без единого писка "Единая Россия" безо всякой траты времени подневольных бюджетников. Сейчас вместо того, чтобы заниматься своей работой они будут стирать свои башмаки, чтобы изобразить "всенародную любовь" к самовыдвинутому лидеру. Видимо там наверху уже не очень то верят, что российские лохи все еще доверяют 86 вциомовским процентам. Ну и естественно, что на все нарушения закона нашим правоохранительным органам плевать. Другое дело если кто нибудь захочет выдвинуться без предварительного согласия Кремля, вот тут все это будет исследоваться под микроскопом, и найдут да же то, чего нет.

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