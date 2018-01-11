Путин попросил членов предвыборного штаба корректно собирать подписи

Президент России Владимир Путин попросил членов предвыборного штаба корректно вести работу по сбору подписей, передает ТАСС.

"Я бы хотел попросить вас всех, кто будет заниматься этой штабной работой, действовать исключительно в рамках закона, что касается сбора подписей, чтобы всё было корректно, чтобы не было никаких нарушений", — сказал Путин.

Поскольку Путин идет на выборы президента как самовыдвиженец, ему необходимо собрать 300 тыс. подписей. При этом на один регион не должно приходиться более 7,5 тыс. подписей.