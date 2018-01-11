Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Центризбирком будет следить за тем, чтобы у всех кандидатов в президенты были равные права в ходе кампании, пишет "Парламентская газета".

"Для всех кандидатов должны быть созданы нормальные и равные условия. Недопустимо, чтобы у кандидатов возникли проблемы, что одного печатают, а другого нет", — сказала она.

По словам Памфиловой, равный старт должен быть для всех, исходя из закона о выборах.

"Для того, чтобы права всех были соблюдены", — подчеркнула глава ЦИК.