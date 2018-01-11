Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Центризбирком будет следить за тем, чтобы у всех кандидатов в президенты были равные права в ходе кампании, пишет "Парламентская газета".
"Для всех кандидатов должны быть созданы нормальные и равные условия. Недопустимо, чтобы у кандидатов возникли проблемы, что одного печатают, а другого нет", — сказала она.
По словам Памфиловой, равный старт должен быть для всех, исходя из закона о выборах.
"Для того, чтобы права всех были соблюдены", — подчеркнула глава ЦИК.
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Судя по шумихе во всех СМИ даже вокруг сбора подписей для одного замовыдвиженческого кандидата, искренне верю в равные условия для всех кандидатов в президенты.
Какие могут быть равные условия? На одного кандидата дела заводят и судят, чтобы до выборов не допустить, а второго постоянно рекламируют по радио и телевизору как единственного и незаменимого.