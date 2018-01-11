Доцент Уральского федерального университета (УрФУ) Константин Юрченко на заседании комиссии по этике признался в нарушении этических норм вуза и принес извинения. Поводом послужил опубликованный в сети видеофрагмент лекции преподавателя, в котором он назвал нынешних управленцев "потерянным поколением" и "основой коррупции" в стране, пишет "Коммерсант".

Резонанс история получила после того, как телеведущий Владимир Соловьев назвал высказывания преподавателя дискриминационными и призвал возбудить уголовное дело. "Это не вопрос мнений. Это статья УПК", — подчеркнул Соловьев.

Заседание комиссии по этике прошло в закрытом режиме и длилось два часа. Поводом для заседания стала лекция для абитуриентов в рамках проекта "Тест-драйв в Уральском федеральном", прошедшая в начале января.

Лектор назвал нынешних управленцев, рожденных в 1965-1975 годах, "потерянным поколением".

"Эти люди в большинстве своем стали ненужными сразу, как только получили образование. Они научились грабить, убивать, обманывать, врать, давать и брать взятки — это опыт, который они накопили за 90-е годы. Сегодня люди именно этой возрастной категории занимают ключевые посты: директора заводов, их заместители, ректоры вузов, в том числе и этого", — отметил Юрченко.

Он подчеркнул, что поколение при этом является "основой коррупции".

Члены комиссии по этике отметили, что изложение в ходе лекции непроверенной информации и гипотез, заимствованных из неназванных источников, недопустимо для преподавателя УрФУ. Вынесение санкций не входило в компетенцию комиссии. "Просто все собрались, поговорили, обсудили, кто что хорошо сделал, кто что плохо сделал. Комиссия решила, что этический кодекс университета был нарушен", — пояснил изданию собеседник.