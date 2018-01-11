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Сказ про то, как один капитан двух генералов в лифт не пустил

, ИА "Амител"
Сотрудник МВД забежал в лифт и нажал на кнопку нужного ему этажа

Следователь ГУ МВД по Московской области получил выговор за то, что не пропустил в лифт двух генералов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по области Татьяну Петрову.

Следователя наказали за нарушение дисциплинарного устава, "выразившееся в несоблюдении субординации и проявлении неуважения к руководству".

Как отмечается, следователь 4-го отдела следственной части ГСУ позволил себе неуважительное поведение по отношению к коллегам по службе и руководству ГУ МВД.

В ГСУ рассказали, что сотрудник МВД забежал в лифт, нажал на кнопку нужного ему этажа, а генералы остались у закрывшихся дверей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

11.01.2018 09:54
- гость -

У меня есть вполне реальный случай: у нас в подъезде жил начальник милиции (еще тогда) нас было трое у лифта, подошел спокойно сказал что с ним может поехать только один человек, остальные ждут, от удивления вообще никто спорит не стал,до сих пор вспоминаем)

0  0
11.01.2018 09:58
- гость -

какая интересная картинка к статье

0  0
11.01.2018 10:03
- гость -

У меня есть вполне реальный случай: у нас в подъезде жил начальник милиции
Владимир Павлович женщинам входные двери придерживал при входе в УВД (при нем еще УВД было), Вальков мог бы, но к моменту назначения начальником ГУВД уже в коттедже жил... прям теряюсь в догадках.

0  0
11.01.2018 10:10
- гость -

Воробьев

0  0
11.01.2018 10:21
гость

жалобу в трудинспекцию! и по правам человека! Генералов на пенсию.

0  0
11.01.2018 10:24
- гость -

Воробьев был всего-навсего начальник райотдела, шишка на ровном месте, но да, ума могло бы и хватить...

0  0
11.01.2018 10:28
- гость -

всего-навсего начальник райотдела да? ну не разбираюсь в всех их подразделениях)))

0  0
11.01.2018 10:49
- гость -

11.01.2018 10:24
- гость - Кстати ХАМ был отпетый...

0  0
11.01.2018 10:52
- гость -

11.01.2018 10:03
- гость - Вальков к моменту назначения был полковник и жил не в коттедже , но и он такого никогда себе бы не позволил ...

0  0
11.01.2018 10:54
- гость -

А в Бобровке не он?

0  0
11.01.2018 10:57
- гость -

А почему генералы без мигалок к лифту подошли?

0  0
11.01.2018 11:04
- гость -

Давайте вспомним, что по этикету в лифт сначала заходит мужчина, только потом девушка, выходит из лифта девушка, потом мужчина, теперь слово "девушка" меняем на словосочетание "уважаемый человек". Награждаем капитана за уважение, даем выговор тем, кто подписал его, занавес.

0  0
11.01.2018 11:09
- гость -

Давайте вспомним, что по этикету в лифт че? какой за такой лифтовой этикет? на ходу придумываете
.
Кстати ХАМ был отпетый... ну видимо по работе. так в жизни здоровался интересовался как дети подратают

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11.01.2018 11:13
Кот.Без сапог.

А рукой по сгибу другой руки он не ударил при закрытие дверей?

0  0
11.01.2018 12:10
Геноцид Эклеров

ну, по дисциплинарному регламенту он был не прав, за это ему и выговор влепили с удержанием премии.
но гражданам генералам как-то не стремно ли было заниматься всей этой канцелярской канителью?
просто послали бы чувака в служебную командировку на полгода куда-нибудь за Полярный круг)))

0  0
11.01.2018 12:11
- гость -

11.01.2018 10:54
- гость - Бобровку он построил когда уже наворовал и генералом был. Сначала по скромнее был на девятке с Мариной Борисовной ездил и жил в сельском домике в пос. Елунино. Ну или в ее хрущевке на Комсомольском.

0  0
11.01.2018 12:16
- гость -

11.01.2018 11:09
- гость -
че? какой за такой лифтовой этикет? на ходу придумываете

Да. Представьте себе, есть такое в этикете! И с детьми кстати тоже самое. В лифт 1 -
взрослый, 2 - ребёнок. Из лифта - наоборот.

0  0
11.01.2018 12:31
- гость -

про детей в правилах пользования написано про женщин нет такова

0  0
11.01.2018 12:49
- гость -

Отдельный лифт с мигалкой каждому генералу !

0  0
11.01.2018 12:58
- гость -

пущай пехом шлепают

0  0
11.01.2018 13:08
- гость -

11.01.2018 12:31
- гость -
про детей в правилах пользования написано про женщин нет такова

Про детей правила. А про женщин - этикет. Да какая Вам разница, оставайтесь быдлом.

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11.01.2018 13:22
- гость -

Да какая Вам разница, оставайтесь быдлом. дурак не? я дама, но меня никто никогда так в лифт не пропускал, кругом одно быдло

0  0
11.01.2018 14:01
- гость -

нас было трое у лифта, подошел спокойно сказал что с ним может поехать только один человек, остальные ждут
---
наверное он прикинул, что справится только с одним нападавшим

0  0
11.01.2018 14:16
- гость -

на видео возле лифта 4 человека. генералы 3-й и 4-й от лифта. дверь открывается 1 чел. выходит, 1-й заходит, в лифте еще 2 человека, место свободное одно.
2-й смотрит на 3-его вроде как и спрашивает, мол, поедете, тот: 2-м (то есть 3-й и 4 -й генералы) не влезем ( 1 свободное место лифта на 4 чел). капитан (2) зашел.
видимо выговор влепил 4..

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