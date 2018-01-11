Следователь ГУ МВД по Московской области получил выговор за то, что не пропустил в лифт двух генералов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по области Татьяну Петрову.

Следователя наказали за нарушение дисциплинарного устава, "выразившееся в несоблюдении субординации и проявлении неуважения к руководству".

Как отмечается, следователь 4-го отдела следственной части ГСУ позволил себе неуважительное поведение по отношению к коллегам по службе и руководству ГУ МВД.

В ГСУ рассказали, что сотрудник МВД забежал в лифт, нажал на кнопку нужного ему этажа, а генералы остались у закрывшихся дверей.