Президент России Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года, передает ТАСС.

"У нас позитивная динамика российской экономики сохраняется… У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем", — подчеркнул Путин.

Ранее глава государства подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума, начиная с 1 января 2019 года.

"Законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения будет подготовлен в ближайшее время", — заверил глава Минтруда Максим Топилин.

В Совфеде также прокомментировали заявление Путина, сообщает RT. Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский подчеркнул, что принятие данного решения стало возможным благодаря росту российской экономики.

"Очень приятная новость. Это закон прямого действия — значит, во всей стране ниже МРОТ за полную рабочую смену платить никому не имеют права. Конечно, надо будет перевести указание президента в закон. Думаю, Госдума и Совет Федерации справятся с этим достаточно легко. Далее должны быть синхронизированы действия бюджетов всех уровней, предстоит громадная работа всем уровням власти", — отметил Рязанский.

"Хочу напомнить, что начиная с 2000-го мы каждый год принимали федеральный закон постепенного приближения к прожиточному минимуму. Сначала в это вмешивались обстоятельства формального характера, когда на МРОТ было нанизано все: штрафы ГАИ, по судебным искам, пособия", — подчеркнул сенатор.

"Считаю это заслуженной победой нашей экономики, нашего президента", — заключил Рязанский.