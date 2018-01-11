Волонтеры вручили президенту России Владимиру Путину толстовку с логотипом его предвыборного штаба, передает ТАСС.

Это произошло во время посещения кандидатом в президенты России открытия своего штаба в Гостином дворе в Москве. Волонтеры решили подарить ему фирменную толстовку на память об этой предвыборной кампании.

"Носить не буду, но на память. Не могу носить эту вещь, потому что на ней написана моя фамилия", — с благодарностью взял Путин подарок волонтеров.

"Хотел бы попросить не только вас, но и всех коллег, которые будут заниматься этой работой штабной, как раз действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушать. И, что касается и сбора подписей, чтобы все было корректно, чтобы не было никаких нарушений. Я верю, что, действуя в рамках закона, мы все сделаем, но сделаем это максимально корректно", — обратился к собравшимся президент.

На память он оставил автограф и слова напутствия.

Путин оставил на память в своем избирательном штабе автограф. pic.twitter.com/cqFKdUqmnL — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 10, 2018

Предвыборный штаб запустит сайт и "горячую линию" в ближайшие дни. Уже сейчас ясно, с какими лозунгами Путин пойдет на выборы президента.

Теперь ясно, с какими лозунгами Путин пойдет на выборы. Это первые фотографии из его предвыборного штаба. pic.twitter.com/gUNe4gP8da — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 10, 2018

Ранее стало известно, что у избирательного штаба Путина будет три сопредседателя. Штаб возглавят руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева, директор НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

Владимир Путин идет на мартовские выборы как самовыдвиженец. Его штабу необходимо собрать 300 тысяч подписей в поддержку, сбор которых начался 5 января, продлится до 30 января. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.