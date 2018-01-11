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Путин объяснил, почему не будет носить толстовку со своей фамилией

, ИА "Амител"
Ранее стало известно, что у избирательного штаба Путина будет три сопредседателя

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Волонтеры вручили президенту России Владимиру Путину толстовку с логотипом его предвыборного штаба, передает ТАСС.

Это произошло во время посещения кандидатом в президенты России открытия своего штаба в Гостином дворе в Москве. Волонтеры решили подарить ему фирменную толстовку на память об этой предвыборной кампании.

"Носить не буду, но на память. Не могу носить эту вещь, потому что на ней написана моя фамилия", — с благодарностью взял Путин подарок волонтеров.

"Хотел бы попросить не только вас, но и всех коллег, которые будут заниматься этой работой штабной, как раз действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушать. И, что касается и сбора подписей, чтобы все было корректно, чтобы не было никаких нарушений. Я верю, что, действуя в рамках закона, мы все сделаем, но сделаем это максимально корректно", — обратился к собравшимся президент.

На память он оставил автограф и слова напутствия.

Предвыборный штаб запустит сайт и "горячую линию" в ближайшие дни. Уже сейчас ясно, с какими лозунгами Путин пойдет на выборы президента. 

Ранее стало известно, что у избирательного штаба Путина будет три сопредседателя. Штаб возглавят руководитель центра "Сириус" Елена Шмелева, директор НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев и генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин.

Владимир Путин идет на мартовские выборы как самовыдвиженец. Его штабу необходимо собрать 300 тысяч подписей в поддержку, сбор которых начался 5 января, продлится до 30 января. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

11.01.2018 09:11
- гость -

Пусть носит с надписью: "Ненавижу Дом 2"

0  0
11.01.2018 09:26
- гость -

где в Барнауле за Собчак расписываться? или ей наших подписей не надо?

0  0
11.01.2018 09:33
Гость

На любом заборе.

0  0
11.01.2018 09:34
- гость -

"Хотел бы попросить не только вас, но и всех коллег, которые будут заниматься этой работой штабной, как раз действовать исключительно в рамках закона, ничего не нарушать".
Уже втянул людей в нарушение Конституции - не имеет право гражданин РФ избираться на 4 срок!!!

0  0
11.01.2018 09:39
Гость

И что им теперь за это будет?

0  0
11.01.2018 09:40
- гость -

11.01.2018 09:34
- гость -

Чушь не неси. С точки зрения закона имеет право, он же не 4 срока подряд сидит, а с перерывчиком на Медведева, тот стул ему погрел, пока он в премьерах сидел.

0  0
11.01.2018 09:41
- гость -



Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман рассказал в своем видеоблоге, что по городу разосланы указания собирать подписи за двух кандидатов в президенты – Владимира Путина и Ксению Собчак. В штабе Собчак это опровергают

0  0
11.01.2018 09:54
- гость -


11.01.2018 09:40
- гость -

КС РФ этот вопрос давно рассмотрел! Определение 134-О от 05.11.1998 - два срока подряд- Конституционный предел!
"Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения", не допускает".

0  0
11.01.2018 09:58
- гость -

Явка на выборах - единственное за что сейчас переживает власть. Потому что не солидно рисовать всеобщую любовь к Путину от маленького количества, пришедших на участки.

0  0
11.01.2018 09:58
- гость -



11.01.2018 09:40
- гость -
А вот еще.
ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 25 сентября 2001 года

"Более того, такое регулирование соответствует принципиальным положениям, определяющим на федеральном уровне избрание главы государства. Так, запрет на избрание одного и того же лица Президентом РСФСР более двух раз был установлен ст. 121.2 Конституции РСФСР 1978 г. (в редакции от 24 мая 1991 г.), а Президента РФ - ст. 81 ныне действующей Конституции РФ".

Ну и смотрите на Ютубе заявление хлопца о том, что он никогда не пойдет на нарушение Конституции - на третий срок.

0  0
11.01.2018 10:09
- гость -

Явка на выборах - единственное за что сейчас переживает власть. Потому что не солидно рисовать всеобщую любовь к Путину от маленького количества, пришедших на участки.

Не переживает
Все кто в пути проголосуют за ВВП, данные паспортов есть, открепительные теперь не нужны

0  0
11.01.2018 10:20
- гость -

Президент не умеет объяснять. Странно.

0  0
11.01.2018 10:20
- гость -

http://my-files.ru/Get/rx8hm0/qw.jpg/thumb500.jpg

0  0
11.01.2018 10:56
- гость -

то 09:41
Вообще замечательный человек этот Женя Ройзман.В своё время три года оттоптал зону и по прошествии многих лет по закону был допущен до выборов в мэры Екатеринбурга.За ч то Женю в своё время посадили?Есть две категории людей, у одной из которых жизненные установки складываются по принципу"Кольца и браслеты, шляпки и жакеты Ну разве ж я тебе не покупал".Наш Женя из другой,прямо скажем противоположной категории:Женя обносил молоденьких знакомых женщин на предмет шубок,свитеров,джинсиков,модных в то время мохеровых шарфиков и золотых безделушек.Говорят,что характер и личность человека проявляется уже в подростковом возрасте, а на момент совершеннолетия уже можно предположить,что он из себя представляет...
PS А в настоящее время и ройзман и навальный поддерживают друг друга.
А их обоих всячески выпестывает вендик из эха мацы.

0  0
11.01.2018 11:56
Геноцид Эклеров

Не могу носить эту вещь, потому что на ней написана моя фамилия
******************
какая то проблема с логикой? он же носит во время хоккейных матчей свитер со своей фамилией) да и вообще, лично я не знаю такого Закона, чтобы запрещал подобное.

11.01.2018 09:54
- гость -
волшебное слово "подряд" знаешь что означает?

0  0
11.01.2018 11:57
- гость -

А Вендика выпестывает нынешняя власть. Зачем?

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11.01.2018 12:19
Элвис

Если про Конституцию и Закон, то типа такое замечание:
"Я верю, что, действуя ФОООРРМАААЛЛЬЬНООО!!! в рамках закона, мы все сделаем, но сделаем это максимально корректно", — обратился к собравшимся Владимир IV-й.

0  0
11.01.2018 12:51
- гость -

то 11:57
Не выпестывает,а даёт выговариваться и бесноваться.Зачем?Тоже удивительно )

0  0
11.01.2018 13:24
Павсекакий

Походу сложилась такая ситуёвина, в которой все друг друга так или иначе "выпестывают" Пора прекращать эту порнографию.
З.Ы. А навального так выпестовали, что аж брата посадили, самого регулярно закрывают и зрения частично лишили.

0  0
11.01.2018 13:55
- гость -

Володя Питерский чуть не лишил Навала зрения.

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